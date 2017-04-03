Спасет «Дельфин»

Уфа определена в качестве пилотного города для внедрения модели профилактики суицидов у детей и подростков. Об этом говорили на пресс-конференции, прошедшей в администрации города.
- Сейчас есть некий миф, что количество этих случаев среди подростков взлетело на какой-то невероятный уровень. Это не так. Если мы проанализируем статистические данные, то сможем увидеть, что всплеск по стране не наблюдается. В 2015 году, по данным Росстата, среди несовершеннолетних и взрослых были самые низкие показатели, начиная с 1991 года, - комментирует директор Благотворительного фонда профилактики социального сиротства Александра Марова. - Другое дело, что динамика снижения не увеличивается, она примерно одинаковая каждый год. При этом именно подростковые суициды остаются в центре внимания.
В прошлом году по городу было зарегистрировано 5 фактов суицида, на 2 факта меньше чем в 2015 году и 18 попыток суицида, – отметил заместитель главы администрации города Сынтимир Баязитов.
В последнее время активизировались группы смерти, например, «Синий кит», что не может не тревожить. По словам Маровой, сюжеты на федеральных телеканалах, публикации, рассказывающие об этом, наоборот, возбудили к ним интерес подростков.
- Если потребность несовершеннолетнего во внимании не удовлетворяется в семье, она компенсируется в группах смерти. Родителям нужно выстроить прямой диалог с ребенком, - считает главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава РБ Ирина Хох. - Ему можно предложить альтернативу: группы жизни, появившиеся в соцсетях, они называются «Дельфинами». Нужно донести до сына или дочери, что нельзя позволять другим манипулировать своей жизнью.
В Уфе создают единую модель работы с подростками и взаимодействия с родителями, которая предполагает активное вовлечение общеобразовательных организаций и уполномоченных служб. Это попытка систематизировать функции между ведомствами, чтобы повысить эффективность деятельности.
Для специалистов социально-психологических центров города был проведен семинар по выявлению признаков суицида у несовершеннолетних. Теперь те, кто прошел курсы, сами могут обучать сотрудников школ. На проектном семинаре, завершившемся 5 апреля, был разработан алгоритм работы, который внедрят в учреждения города.
Венера КАРИМОВА.