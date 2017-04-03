Спасет «Дельфин»

Уфа определена в качестве пилотного города для внедрения модели профилактики суицидов у детей и подростков. Об этом говорили на пресс-конференции, прошедшей в администрации города.- Сейчас есть некий миф, что количество этих случаев среди подростков взлетело на какой-то невероятный уровень. Это не так. Если мы проанализируем статистические данные, то сможем увидеть, что всплеск по стране не наблюдается. В 2015 году, по данным Росстата, среди несовершеннолетних и взрослых были самые низкие показатели, начиная с 1991 года, - комментирует директор Благотворительного фонда профилактики социального сиротства Александра Марова. - Другое дело, что динамика снижения не увеличивается, она примерно одинаковая каждый год. При этом именно подростковые суициды остаются в центре внимания.В прошлом году по городу было зарегистрировано 5 фактов суицида, на 2 факта меньше чем в 2015 году и 18 попыток суицида, – отметил заместитель главы администрации города Сынтимир Баязитов.В последнее время активизировались группы смерти, например, «Синий кит», что не может не тревожить. По словам Маровой, сюжеты на федеральных телеканалах, публикации, рассказывающие об этом, наоборот, возбудили к ним интерес подростков.- Если потребность несовершеннолетнего во внимании не удовлетворяется в семье, она компенсируется в группах смерти. Родителям нужно выстроить прямой диалог с ребенком, - считает главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава РБ Ирина Хох. - Ему можно предложить альтернативу: группы жизни, появившиеся в соцсетях, они называются «Дельфинами». Нужно донести до сына или дочери, что нельзя позволять другим манипулировать своей жизнью.В Уфе создают единую модель работы с подростками и взаимодействия с родителями, которая предполагает активное вовлечение общеобразовательных организаций и уполномоченных служб. Это попытка систематизировать функции между ведомствами, чтобы повысить эффективность деятельности.Для специалистов социально-психологических центров города был проведен семинар по выявлению признаков суицида у несовершеннолетних. Теперь те, кто прошел курсы, сами могут обучать сотрудников школ. На проектном семинаре, завершившемся 5 апреля, был разработан алгоритм работы, который внедрят в учреждения города.Венера КАРИМОВА.