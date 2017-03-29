Опасный хлопок

27 марта в 22.40 в котельной по адресу Менделеева 5/1 (микрорайон «Дружба») внутри топки произошел хлопок газо-воздушной смеси. В результате обмуровка агрегата была повреждена. Этот момент запечатлела камера видеонаблюдения. На съемке отчетливо видно, как стекла выбило вместе с рамами, повреждена и внешняя отделка строения. Никто из персонала котельной или прохожих не пострадал. По данным регионального МЧС на месте аварии работали 23 единицы техники и 83 человека.Генеральный директор МУП «Уфимские инженерные сети» Максим Петров представил полную картину произошедшего:- Котельная была остановлена и прекращено теплоснабжение и подача горячей воды 21-го дома, двух школ и детсада. После проверки работоспособности резервного оборудования (оставшиеся два котла, газопроводы, теплопроводы) убедились, что все в порядке и в 4.40 был растоплен первый котел, в 5.20 – второй. Котельная вышла на свой режим, объекты теплоснабжения проверены, замечаний нет.Ресурсоснабжающая организация принесла местным жителям извинения. Сейчас развернуты работы по восстановлению защитного остекления. На предприятии создана комиссия по расследованию случившегося инцидента. Предварительные версии - не сработала технологическая защита котла либо ошибка персонала.Иван ЗАРОКОВ.