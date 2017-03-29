Потушим «Факел»?

Уфимская волейбольная команда «Урал» провела последний домашний матч в рамках регулярного чемпионата страны, в котором обыграла «Нефтяник», - 3:0. Заняв седьмое место, определилась и с соперником в первом круге плей-офф. Им станет новоуренгойский «Факел».
В первой партии «Урал» оказал на соперника мощное давление, сделав три эйса и не позволив гостям в полной мере задействовать атакующий потенциал, благодаря чему они повели в счете – 25:18.
Второй сет проходил в похожей манере, правда, гостям удалось улучшить подачу. В то же время хозяева полностью переиграли оренбургскую команду на блоке – 4:0. Самым результативным игроком партии стал Андрей Куцмус, показавший сто процентов в атаке, заработав пять очков и сделав результативный блок.
Уступая 0:2, команда Владимира Терентьева не сумела переломить хода игры. В третьем игровом отрезке отрыв уральцев к середине партии составил пять мячей -16:11, но гостям удалось сохранить интригу благодаря подачам Дмитрия Полякова, который отметился четырьмя эйсами - 19:21. В конечном итоге - 25:20.
- Сыграли ровно, выдержали тактическую установку. Жестко действовали на блоке, подача летела достаточно стабильно. Смогли отвести их от сетки, у пасующего гостей не было возможности играть через центр, а на краях мы справились. Эмоциональный фон у ребят хороший, готовимся к играм навылет, - прокомментировал победу главный тренер «Урала» Борис Гребенников.
Победа для подопечных Бориса Гребенникова была не так важна, как для «Нефтяника». Оренбургская команда рискует опуститься на последнее место по итогам оставшихся двух туров и напрямую вылететь из Суперлиги.
«Уралу» в борьбе за путевку в четвертьфинал в серии с «Факелом» необходимо одержать две победы. 20 апреля матч пройдет в Новом Уренгое. Преимущество своего поля соперник получил, заняв в турнирной таблице шестое место. 23 числа того же месяца серия переедет в Уфу. А 26, при необходимости, вновь отправится на север. Напомним, что в этом регулярном чемпионате уфимцы в гостях обыграли своего соперника на тай-брейке, а дома уступили - 0:3.
- Можно сказать, что оставшиеся игры - контрольные тренировки. Сейчас у всех мысли о плей-офф. Надеюсь, что будем только прибавлять с каждой игрой, и на самый важный матч выйдем на пике формы, - считает диагональный «Урала» Павел Мороз.
- Основными нашими аргументами станут подача и блок. Нам удалось повысить уровень игры команды, перед плей-офф это очень важно, - отметил главный тренер «Факела» Камилло Плачи.
Мария АПКАРИМОВА.
Фото ВК «Урал».