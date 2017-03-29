Образцовая высотка

«Перед тем как начать улучшать мир, три раза посмотри на собственный дом», - гласит китайская пословица. Эту народную мудрость на практике применили жильцы обычной уфимской высотки по улице Парковой, 2/2, создав своими руками «образцовый дом». С первого взгляда он почти ничем не отличается от двух братьев-близнецов по соседству и сотен других типовых домов.
- Я живу здесь без году 40 лет, но раньше как-то не было времени оглянуться и посмотреть хозяйским взглядом на родной дом, - говорит председатель совета дома Валентина Елизарьева. – Примерно десять лет назад мы наконец-то осознали: ждать, что кто-то придет и все за нас решит - в корне неправильная позиция и создали инициативную группу. Стали решать вопросы благоустройства, а когда приняли закон о советах МКД, управление домом перешло на качественно новый уровень.
Тот - не хозяин, кто своего хозяйства не знает – первым делом решили народные управленцы и привели в порядок счета за коммунальные услуги. Теперь каждый понимает сколько и за что платит, вопросов, как правило, не возникает. В 2012 году был проведен комплексный капитальный ремонт: заменили всю инженерную «начинку», установили новые лифты (их в доме два), обновили фасад, установили электросчетчики, противопожарную защиту, систему регулирования теплопотребления. А еще через год благоустроили территорию вокруг дома, заасфальтировали двор, обустроили парковку, силами жильцов благоустроили клумбу – но об этом позже. Первое стало возможно благодаря федеральной программе, а двор улучшили за счет городского бюджета.
- Это не случилось бы, если бы мы оставались пассивными потребителями, - уверенна Валентина Александровна. - Нам повезло, дом - небольшой, всего 47 квартир, проще добиться единства. В совете всего пять человек, но в решении общедомовых вопросов участие принимают все. Одним из самых больших достижений считаю установку автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ). Мало какие дома решились поставить этот дорогой агрегат. Его стоимость со скидкой 150 тысяч. Прежде чем принять решение, мы запросили всю техническую документацию, взвесили все «за» и «против». Решили, что нам это нужно, и не жалеем.
Местные жители теперь считают свою многоэтажку «умным домом» - так как, несмотря на солидный возраст, здесь используются самые современные технологии. АСКУЭ ежечасно отслеживает расход теплоресурса, горячей и холодной воды, фиксирует ее температуру. Данные с датчиков и счетчиков в режиме онлайн поступают на личный компьютер председателя дома и в управляющую компанию. Благодаря такому контролю удается проследить за качеством и количеством поставляемых ресурсов. Если горячая вода не соответствует нормативу (а такое случается), то с помощью показателей это можно доказать не вставая со стула и добиться перерасчета. К слову, об экономии. Только по итогам 2015 года жильцам вернули за «тепло» почти 70 000. Неоднократно система фиксировала и другие огрехи расчета – все оперативно исправляли. Но «грехи» по начислению коммунальной платы числятся не только за поставщиками, бывает, «химичат» и сами жильцы.
- Я отслеживаю странные и не соответствующие действительности показания, - объясняет председатель. – «Подозрительные» беру «на карандаш» и тактично беседую с собственником. Обычно хватает одного разговора. Вообще у нас правило: снятие показаний как индивидуальных, так и общедомовых приборов учета строго 23 числа, до 26-го я все передаю поставщикам. В этом случае практически исключены несовпадения, и траты на ОДН не бьют по карману.
Общее дело
Есть немало примеров, когда инициатива гаснет из-за отсутствия поддержки со стороны других жильцов. Один в поле - не воин, и в доме на Парковой об этом всегда помнят. Посещаемость общих собраний всегда почти стопроцентная и обязанности строго распределены. Один следит за порядком мест общего пользования, - здесь почти на каждом этаже постелен линолеум, а жители четвертого – уложили на пол керамическую плитку. Нина Романовна с первого этажа следит за подвалом, чтобы никаких «несанкционированных» проникновений, а Алексей Рыцев взял на себя обслуживание системы видеонаблюдения. Те, кто не задействован, постоянно вносят свой вклад в благоустройство дома: украшают к праздникам, участвуют в разборе технической документации, предлагают свои идеи.
Среди активистов – художница Клавдия Ефремовна, удивительный пример того, что никогда не поздно осуществить мечту. Выйдя на пенсию, она поступила учиться… в художественную школу! Сиротское детство Клавдии Ефремовны пришлось на лихолетье 40-х, и у способной девочки не было возможности учиться рисованию, но была мечта, которую она и осуществила. Клавдия Ефремовна расписала стены первого этажа, привела в порядок и украсила комнату для общих собраний (для этого приспособили техническое помещение), здесь даже чехлы для стульев сшиты ее умелыми руками.
Многие хотели бы купить квартиру в образцовом доме, но продаются они здесь очень редко.
- В последний раз новоселы въезжали три-четыре года назад. Всех новичков мы по традиции знакомим с правилами проживания в доме, и все с ними соглашаются, - отмечает Валентина Елизарьева.
Новая высота
Дом 2/2 на Парковой часто становился призером различных конкурсов. Так, в 2013-м он входил в число ста лучших в республике, а в 2016-м получил звание самого образцового в Уфе.
- Мы также принимали участие в конкурсе на лучший двор, - говорит председатель совета дома. – Нас отметили номинацией, но лучшими мы не стали. В качестве подарка вручили шланг для полива – вещь в хозяйстве нужная. В этом году будем брать новую высоту и надеяться на победу!
Придомовая территория небольшая, но и о ней позаботились неравнодушные жильцы. Бросили по квартирам клич и собрали саженцы многолетних цветов. Теперь на клумбах возле дома с весны до самой осени благоухает 34 вида растений. За маленьким садиком присматривает Вера Ильинична, но каждый может предложить свою идею и внести свой вклад в его благоустройство. Так, в прошлом году молодая семья своими силами добивала в ландшафтный дизайн изюминку - сами устроили искусственную речку, красиво обрамленную камнями.
40 лет назад
… В жаркий июньский день 1977 года «свечка» на Парковой встретила первых новоселов. Среди них была и семья Эдуарда Загитовича Хамитова, ветерана Великой Отечественной войны и куратора строительства дома.
- Я работал директором автотранспортного предприятия, а заказчиком строительства выступал «Башавтотранс», - вспоминает Эдуард Загитович. - Строил трест «Башнефтезаводстрой», на его счету немало жилых и социальных зданий нашего города. А мы обеспечивали стройку транспорта. Строительство было начато в 1975 году, а акты сдачи мы подписали в 1977-м.
Дом возводили кирпичный, но по проекту он должен был быть облицован плитами. Этот декоративный элемент не понравился одному уфимскому начальнику, приехав на стройку, он велел переделать. Но люди ждали квартиры, а переделка затянула бы процесс и вылилась в дополнительную «копеечку». Оставили как есть… Через некоторое время начальник снова проинспектировал строительство и на этот раз здание одобрил:
- Можете когда хотите! - похвалил он команду.
Практически одновременно на Парковой строилось три «свечки», квартал получил название «Солнечный». Место на тот момент было уже обжито. Почти десятилетие с момента открытия отпраздновал Дворец спорта, неторопливо текла жизнь в местных «хрущевках», высились первые панельные девятиэтажки: дома 35, 37, 37/2 по улице Зорге.
Так как заказчиком был «Башавтотранс», то и заселяться сюда должны были в основном сотрудники предприятия, но некоторый процент квартир, разумеется, был передан городу.
Когда новоселы только въехали, им пришлось столкнуться с теми же трудностями, что и жителям большинства новостроек. Они испытывали дом на прочность, а он в свою очередь «проверял» их.
- Не сразу пустили лифты, пришлось похлопотать, - вспоминает Эдуард Хамитов. - Те недоделки, которые выявлялись, ликвидировали уже своими руками. Многое приходилось переживать, даже нашествие тараканов! Но нам повезло, среди соседей оказался химик, он организовал работу по дезинсекции и лично ходил по квартирам, учил, как пользоваться препаратами против этих вредных насекомых. С набегами непрошеных гостей удалось справиться.
Еще одной особинкой стало то, что уже в 1979-м он был полностью телефонизирован, аппараты установили даже тем, кто не стоял на очереди. А поспособствовал этому такой случай.
- В тот год Уфа переживала сильнейший паводок, в один из дней стремительно размыло дорогу в Шакше, необходимо было немедленно ее отсыпать, - вспоминает ветеран. - Так как телефона у меня не было, чтобы передать мне поручение и организовать работу, потребовалось время. Тогда председателем Горсовета был Адгам Валеев, и он возмутился: «Почему у тебя нет телефона?! Срочно пиши заявление» В итоге к концу года вопрос был решен.
Местные жители ценят район за транспортную доступность, развитую инфраструктуру и парковую зону по соседству. Большинство называют лесопарковую зону за Дворцом спорта любимым местом для прогулок и занятий спортом. Зимой здесь катаются на лыжах, летом просто бегают по пересеченной местности или неторопливо прогуливаются, наслаждаясь запахом леса в пяти минутах от центра большого мегаполиса.
Екатерина Маркова.
Фото Риты Ишниязовой.