Образцовая высотка

На церемонии вручения премии "Ника" Сокуров, получивший почетный приз "За честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова, прокомментировал несанкционированную акцию в Москве 26 марта ...

Рособрнадзор запретил прием студентов в три государственных вуза

В сообщении уточняется, что по результатам проверок с 24 по 30 марта 2017 года запрещен прием студентов в Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского, Санкт-Петербургский ...