Не грозит ли палочка Коха?

Сегодня на учете врачей в республике находится около 4,5 тысячи больных туберкулезом. Последние пять лет этот показатель ежегодно увеличивается на 1,5-3%. Однако ситуацию специалисты оценивают как стабильную. В среднем лучше, чем по Российской Федерации и Уральскому региону, где 70 больных на 100 тысяч населения, в республике же эта цифра составляет 37,8.
Ежегодно в Башкортостане выявляется 1,5 тысячи больных, чье лечение может длиться от полугода до двух лет.
- Во многом процесс выздоровления усложняет то, что палочки Коха научились приспосабливаться к препаратам, - сообщает заведующий кафедрой фтизиопульмонологии БГМУ, профессор Ханиф Аминев. - Каждый третий больной в России имеет лекарственно-устойчивый туберкулез. Стоимость лечения одного такого больного составляет от двух до 20 тысяч долларов.
Поэтому сейчас со стороны здравоохранения больше внимания уделяется профилактике и раннему выявлению заболевания.
Прививки ставятся новорожденным в первый же год жизни. И хотя вакцинация полностью не спасает от заражения, болезнь не наносит сильного ущерба здоровью: у детей не развиваются диссеминированный туберкулез легких и туберкулезный менингит, которые зачастую приводят к смерти.
- Туберкулез – одно из немногих заболеваний, которое полностью исцелимо, – отметил заместитель главного врача по медицинской части РКПД Эдуард Даминов. – Правда, лечение это многоэтапно: в первую очередь – стационарное, второе – санатории и третье – амбулаторный этап долечивания. Большой плюс для Башкортостана: на нашей территории расположены три федеральных санатория (ни в одном другом регионе России такого нет). Исторически так сложилось, что «Шафраново», «Аксаково», «Глуховская» – это санатории, которые финансируются из федерального бюджета. Мы отправляем туда пациентов на втором этапе лечения, а также тех, кто входит в группу риска.
Многие эксперты отмечают, что туберкулез – социальное заболевание, демонстрирующее уровень жизни населения. Не зря его иначе называют болезнью бедных: развитию способствуют плохое питание, курение и постоянный стресс.
КОРЗИНКА:
Интересный факт: во Франции родителям, не вакцинирующих своих детей, грозит уголовное наказание.
Корзинка 2
Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер рассчитан на 1960 коек. В противотуберкулезной службе работают 2315 человек, из них 327 врачей.
Подготовила Анастасия ЛИСТКОВА.