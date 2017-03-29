Ждем «большого» молока

«Цены на молоко в магазинах поражают воображение! За литр уже просят до 60 рублей, чуть дешевле отдают местное. А ведь обещали, что продукт не подорожает. Почему же не удалось удержать цену?» - пожаловалась в редакцию постоянная читательница Александра Филиппова.
Мы посетили городские супермаркеты и сравнили цены на молоко разных компаний: «Белое облако», производимое в Миякинском районе, уфимское «Домик в деревне» и московское «Молоко с большой буквы». Брали продукцию жирностью 3,2 процента. И вот какая картина получилась.
В «Матрице» за литровый пакет «Белого облака» просят 43,90, за то же самое, но в удобной упаковке пюр-пак – 56,50. За 900-граммовый «Домик в деревне» в шведском тетра – паке (срок хранения увеличивается до 45 суток) нужно заплатить 59,90. В пластиковой бутылке – 74,90. «Молоко с большой буквы» - 66,50.
В «Пятерочке» пакет «Белого облака» - 46 рублей, в пюр-паке – 53,90. «Молоко с большой буквы» продают за 62. А «Домик в деревне» в бутылке будет стоить 71,40 и 54,50 – в пакете тетра-пак. В этом магазине мы нашли продукт по красной цене. За 900 мл просят 29,90.
В «Магните» выбор меньше. «Домик в деревне» в пластиковой бутылке будет стоить 69,90. «Молоко с большой буквы» обойдется в 58.
С вопросом о разнице цен мы обратились в администрацию города.
- Розничная цена формируется из оптово-отпускной цены товаропроизводителя и наценки предприятия. На сегодняшний день средняя стоимость литра молока-сырья - 26,40 рубля и в зависимости от способа его переработки, жирности и вида (коровье, козье) формируется до 60% себестоимости готовой продукции, - объяснил заместитель главы администрации города Илгиз Насыртдинов. - Упаковка (пюр-пак, тетра-пак, фин-пак, берта-пак, пластмассовые бутылки и др.) составляют до 15% к этой цене. Также влияет рост тарифов на ГСМ, энергоносители и коммунальные услуги. В настоящее время в розничной торговле города представлено молоко в следующем диапазоне за литр:
- фасованное, завозное из регионов РФ - от 45 до 120 руб.;
- фасованное, республиканских производителей в мягкой пэт-упаковке - от 30 до 50 руб.;
- разливное (бочковое) молоко республиканских производителей – 32 руб.
Право выбора продукции остается за покупателем.
Корзинка
С мая ожидается снижение цен на продукт. Последний весенний и три летних месяца - период «большого» молока, когда цены поползут вниз.