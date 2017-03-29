Про бюджет и не только

В правительстве республики подвели итоги социально-экономического развития региона за прошлый год.
- В целом 2016-й завершился неплохо, - отметил глава Башкортостана Рустэм Хамитов, открывая совещание, и озвучил некоторые цифры. - Промышленное производство выросло на 2,6 процента, в сельском хозяйстве рост составил один процент. По индексу объема инвестиций в основной капитал (104,2 процента) республика стала лидером в Приволжском округе.
Сделаны важные шаги по дальнейшему улучшению ситуации в инвестиционной сфере. Кумертау и Белебей вошли в число 11-ти образованных в стране территорий опережающего социально-экономического развития. Стоит отметить, что Башкортостан стал единственным субъектом, где в течение года сразу два города получили этот статус.
- Теперь нужно эффективно использовать полученные возможности для привлечения резидентов, открытия новых производств, создания рабочих мест, в том числе в бизнес-секторе. В этом году надо продолжать деятельность по присвоению нашим городам такого статуса.
За минувший год введено около 2,7 млн кв. м жилья, что на 0,3 процента выше уровня 2015 года, что позволило в этой сфере уверенно выйти в число лидеров как в ПФО, так и в целом по стране.
Еще один важнейший показатель - уровень устойчивости бюджета. Год удалось завершить с профицитом в 10 млрд рублей. При этом в полном объеме профинансированы все социально значимые расходные обязательства. Реализованы и «дорожные карты» по увеличению заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. Сократился уровень общей безработицы – с 6,1 до 5,8 процента. Весомо улучшился ведущий интегральный показатель социального благополучия – ожидаемая продолжительность жизни в республике выросла на год – с 70 до 71 года. Сократилась смертность, причем практически по всем видам заболеваний, а также младенческая смертность и от дорожно-транспортных происшествий. Конечно, остаются и проблемные вопросы. Первое – снижение рождаемости. Эта тема уже многократно обсуждалась на правительственном уровне с участием глав муниципалитетов. Также к числу сложных вопросов относится тема миграционного оттока рабочей силы в другие регионы.
Башкортостан продолжил укреплять статус одной из ведущих конгрессных площадок в стране. Только в прошлом году Уфу посетили иностранные делегации из 40 стран мира. Сейчас необходимо получить от этих встреч конкретные результаты, в первую очередь, в виде иностранных инвестиций в наш регион.
Альфия РАИМОВА.