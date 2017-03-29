Тест для таблетки

Контрафактная продукция превратилась в серьезную проблему. Опаснее всего - фальшивые лекарства. Чтобы не допустить подделки на прилавки, Росздравнадзор проводит систематические проверки. Наш корреспондент побывал в государственной аптеке №120 на проспекте Октября и понаблюдал за работой экспертов.
Анализ препаратов на подлинность проводили сотрудники экспресс-лаборатории Казанского филиала ФГБУ «Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения» Росздравнадзора. Такие визиты в башкирскую столицу они наносят несколько раз в год.
- В электронную память машины изначально занесено более тысячи образцов данных, - показывает на прибор, размерами напоминающий офисный принтер, провизор-аналитик центра Светлана Писарева. - Наша задача – провести спектральный анализ таблетки и сравнить результат с заложенным показателем.
Техники внутри лаборатории на колесах немного: компьютер и только что продемонстрированный нам БИК-спектрометр. На наших глазах специалист проверяет подлинность циннаризина. Таблетка просвечивается лазерным лучом. Загорается зеленый сигнал: совпадение стопроцентное.
- Излучение помогает определить природу вещества, а значит и понять, что перед нами. Базу данных с нормативными значениями обновляем практически ежемесячно, ведь появляются новые препараты, - продолжает Писарева.
До Уфы передвижной пункт успел побывать в Бирске. В столице предстоит проверить ООО «Денеб», «Аптечный двор», «Альтаир»
и другие сети. Между тем, специалисты утверждают: шанс обнаружить подделку в нашем городе довольно мал. Дело здесь в нюансах фармацевтического рынка. Львиную долю поставок в башкирские аптеки осуществляют крупные корпорации. Они известны давно и портить репутацию не хотят, потому с сертификатами и другими документами проблем не возникает. С другой стороны, нарушение законодательства в этой сфере строго карается: штрафом до миллиона рублей, отзывом лицензии либо уголовной ответственностью.
О том, как организован контроль качества, рассказала старший государственный инспектор Росздравнадзора по РБ Лариса Хайруллина:
- До 2012 года осуществлялся государственный контроль, а также привозимая в республику фармацевтическая продукция проходила входной осмотр в центре контроля качества лекарственных средств МЗ РБ на Батырской, 39. Проверялось соответствие маркировки, описания, упаковки лекарств. Дополнительно с 2015 года введен новый вид контроля: федеральный государственный контроль и выборочный контроль качества лекарственных средств, проводимых Росздравнадзором.
- Как часто обнаруживается фальсификат?
- Скорее, можно говорить о недоброкачественном товаре. Речь идет о несоответствии нормативных документов, ошибках в описанииили стертых данных, например, номер серии. Вопросы вызывают и внешние недостатки типа подтеков на пузырьке.
Недавно в Салавате тяжелую реакцию вызвал прием антибиотика. Обычно в подобных ситуациях вся серия изымается и проходит длительную проверку уже в стационарных условиях. Полный анализ занимает 30 дней, в случае с «подавителями» опасной микрофлоры времени уходит еще больше. Но не всегда причина ухудшения самочувствия – именно фальсификат. Случаются и непредвиденные аллергические реакции, о которых сам человек и не подозревал. Кроме того, лекарственные препараты можно принимать лишь после консультации с врачом и приобретать их следует только в аптечных организациях, имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности. Лекарства, приобретенные самостоятельно через интернет, не зарегистрированные в Российской Федерации не подвергаются контролю, указанный способ продажи является незаконным.
Иван БЕГМА.
Фото Валерия Шахова.