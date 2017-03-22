Приветы с того света

Скандалы почти криминального характера в сфере ритуальных услуг позволяют твердо констатировать: вопросов здесь накопилось немало. В последнее время их решением занялись депутаты городского Совета, заявившие сразу о нескольких инициативах.Безобразный случай произошел с одной из жительниц Уфы Еленой Березиной. После сердечного приступа матери-пенсионерки она вызвала бригаду «скорой помощи». Не успели врачи отъехать, как по телефону позвонил неизвестный с вопросом о самочувствии мамы, а затем постучали и в дверь. Удивленная женщина открыла молодому человеку, оказавшемуся агентом бюро ритуальных услуг. Он деловито осведомился, кто умер, но после возмущения развернулся и ушел. Елена сделала вывод: действовали два конкурента, просто первый оказался дальновиднее и ограничился звонком. Остается только гадать, кто дал контакты больного человека – врачи или диспетчеры «скорой». Одно несомненно: бизнес перешел всякие этические границы.- Проблем в сфере накопилось немало. Основная из них – недобросовестные агентства, стремящиеся нажиться на человеческом горе. Единственное в Уфе предприятие, работающее в этой сфере под жестким муниципальным контролем, – МБУ «Комбинат специализированного обслуживания», - заметил начальник юридического отдела комбината Марсель Ахметов.Депутаты городского Совета предложили ввести по всей республике муниципальный контроль за ритуальными услугами. Решено, что закон о погребении нуждается в поправках: необходимо обязать органы местного самоуправления контролировать качество предоставляемых услуг со стороны хозяйственных субъектов всех видов собственности. Минстрой России уже готовит к внесению в Госдуму поправки в закон о погребении и похоронном деле, предоставляющие муниципалитетам полномочия по регулированию этой отрасли.Также предложено создать независимый Центр оценки квалификации, а при нем Единый диспетчерский центр, куда стекались бы заявки граждан и информация об умерших. Здесь занимались бы обучением и сертификацией сотрудников, был бы разработан реестр добросовестных агентств. Основная идея состоит в том, что похоронным агентам, не имеющим сертификатов, вход на кладбища должен быть запрещен.Под одной виртуальной плитойПо подобию действующего в Уфе «электронного кладбища», где учитываются почти все захоронения на территории города, депутаты предложили создать Единый республиканский реестр мест захоронений.Электронная инвентаризация мест захоронений ведется в городе Комбинатом специализированного обслуживания уже второй год. Делается это для того, чтобы любой человек мог через Интернет получить сведения о любом захоронении и точные его координаты. В первую очередь инновация помогает людям, которые хотят, но не могут найти могилы своих родственников. Инновация внедрена и действует за счет собственных средств без привлечения средств городского бюджета.– В настоящее время разработан сайт pomnim.me, представляющий собой единую электронную базу захоронений. Ранее ее не было. Сам учет велся только с 1946 года. В архивах Комбината специализированного обслуживания на бумажных носителях имелись данные о 381 тысяче захоронений. Все они в настоящий момент внесены в электронную базу. Сколько всего захоронений на территории Уфы, точно не известно. По нормативным расчетам необходимо восстановить данные примерно о 140 тысячах погребений. Каждая могила фотографируется, а ее координаты заносятся на электронную карту. Для каждого захоронения формируется удостоверение, в котором указаны сведения об умершем, об ответственных за захоронение, о надгробных сооружениях, – рассказал начальник производственно-технического отдела Комбината специализированного обслуживания Александр Гражданкин.Отдельными разделами на сайте pomnim.me размещаются сведения о захоронениях известных людей и об участниках Великой Отечественной войны. Портал пользуется большой популярностью. Ежемесячное число посетителей составляет около полутора тысяч. Ежедневно на него заходят не менее 140 пользователей. Пик посещений пришелся на 9 марта. Тогда после сообщения в СМИ о планах депутатов городского Совета Уфы поделиться наработками в сфере электронной инвентаризации захоронений с другими муниципалитетами республики сайт посетили пять тысяч человек.Он подключен к социальным сетям «ВКонтакте» и Facebook. После завершения технических процедур администраторами Apple и Google в ресурсах Apple Store и Google Play появится мобильное приложение, которое позволит любому пользователю уже самостоятельно определять координаты и прокладывать маршрут для поиска любого места захоронения.Такая услуга актуальна в первую очередь для тех жителей республики, которые по тем или иным причинам проживают за пределами своей малой родины. Найти могилы родных и близких они могут дистанционно.Однако сложность внедрения программы заключается в том, что данный вид деятельности не предусмотрен ни федеральным, ни региональным законодательством.– Единый республиканский реестр захоронений действительно нужно создавать. В первую очередь такая база актуальна для городов и крупных сел, – считает председатель Комитета Госсобрания – Курултая РБ по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средств массовой информации Румиль Азнабаев.По мнению члена Комитета Государственного Собрания - Курултая РБ по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Ильдара Исангулова, внедрение программы «Электронные кладбища» – помощь не только нынешним жителям республики, но и тем, кто будет жить здесь спустя десятки и сотни лет. Благодаря такой базе люди в будущем смогут с легкостью находить захоронения своих предков.Председатель Комитета Госсобрания – Курултая РБ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Елена Родина высказалась за дальнейшее совершенствование проекта. По ее мнению, с помощью программы «Электронные кладбища» должен быть доступен не только поиск захоронений, но и широкий перечень дополнительных услуг. Например, дистанционный уход за могилой.Александр Гражданкин пояснил, что уже сейчас в рамках действующей в тестовом режиме программы подобные услуги доступны. Другое дело, что их необходимо расширять и внедрять на территории всей республики.– Например, уход за могилой можно заказать дистанционно. Подобные случаи у нас уже были, когда люди, проживающие в других регионах, пользовались услугой. Тарифы размещены на сайте. Оплата производится по факту, после того, как мы высылаем заказчику фото выполненных работ, – сказал Александр Гражданкин.Закрыто: мест нетНе так давно закрыло свои ворота Южное кладбище, расположенное не на городской территории, а на землях Михайловского сельсовета Уфимского района. В ноябре прошлого года депутатский корпус города вынужден был даже принять решение о приостановке новых захоронений. Для этих целей осталось только Северное, расположенное в районе деревни Тимашево.Необходимость расширения земель для кладбищ созрела не сегодня, поэтому парламент обратился с ходатайством к Министерству сельского хозяйства Российской Федерации о передаче земельного участка, находящегося в Уфимском районе, площадью тысяча гектар в муниципальную собственность для резервирования земель под кладбища. Среди других инициатив - включить Южное кладбище в границы города, с выделением району равноценного участка взамен.Все эти инициативы говорят о том, что дело сдвинулось с мертвой точки.