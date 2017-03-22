Как жил дом Тушновых в советский период

Солидное кирпичное здание Уфы, возведенное около 1900 года на Малой Ильинской улице, известно как дом Владимира Хрисанфовича - железнодорожного инженера и Апполинарии Ильиничны Тушновых. История дома недостаточно изучена, хотя неоднократно описаны интересные факты о его строительстве и судьбе хозяев. В советское время в пору переименований улиц дом оказался на Воровского, 22.
Уфимцы ценят его не только за совершенную архитектуру, за благородство кирпичного стиля, но и еще как здание, за сохранность которого пришлось побороться.
В 1990-1991 годах создалась угроза сноса в связи с тем, что прокладывали новую дорогу к строящемуся мосту. Уфимцы, любящие свой город, не хотели мириться с тем, что окраинная возвышенность лишится здания, из окон которого видна река Белая, не станет строения, вросшего вглубь земли четырехметровым фундаментом, ведь его добротные 80-сантиметровые стены рассчитаны были на века. Дом отстояли, и он – памятник архитектуры, стал еще и своеобразным памятником патриотизма, мужества тем горожанам, которые защитили его от уничтожения.
На сегодняшний день дом реставрирован, ухожен, радует своим внешним видом и входит в число красивейших старинных зданий, но числится уже под другим адресом: проспект Салавата Юлаева, 7. С 2010 года в нем размещается арбитражный суд РБ.
Несколько десятилетий дом занимал противотуберкулезный диспансер, это уфимцам известно. Но многие убеждены, что эта служба поселилась в этом здании в начале века и принимала больных до 90-х годов.
Однако в военные и послевоенные годы там располагалось другое медицинское учреждение – клиника уха, горла и носа. Коллектив состоял из кафедральных работников и врачей стационара, среднего и младшего медперсонала. Во главе кафедры с 1939 года стоял профессор Сергей Васильевич Михайловский, заведовала отделением Софья Валеевна Байтерякова.
Среди врачей была моя мама - Акаева Надежда Петровна, которая, окончив Башмединститут в 1941 году, получила направление в эту клинику. В годы войны врачи работали ненормированно, одно дежурство сменяло другое, а детей подчас оставлять было не с кем. Так росли сын врача Ревеки Менделевны Каплан - Борис и дочь Акаевой - автор настоящей статьи. Нас, детей, «брали на работу», и мы оба хорошо запомнили долгую дорогу «на Воровского», красивое здание, подъем по крутой лестнице на второй этаж, зеленый двор. Я помню больных в казенной одежде – мужчины в свободных бязевых рубашках и кальсонах на завязках. Серые фланелевые халаты надевали поверх белья при встрече с консультантами. Женщины ходили в пестрых халатах, как правило, не совпадающие с размерами фигур. Борису запомнились больничная лошадка, привозившая больным продукты, и большой кожаный диван в кабинете.
Оба мы пошли по стопам наших мам и окончили Башкирский медицинский институт. Я работала психиатром, Борис Соломонович Корсунский был начальником медицинской службы военной части в Уфе, он и сейчас не расстается с медициной.
Самые полные и конкретные данные об отоларингологах в клинике на Воровского, 22 - это воспоминания врача Ольги Иосифовны Стригиной, с которой мы часто говорим о медицине прежних лет. Эта больница стала ее местом работы с марта 1950 года. Заведовала кафедрой уже профессор Валентина Алексеевна Смирнова, а С.В. Михайловский в 1946 года из Уфы уехал. Ассистентами клиники были З.Н. Мельникова, В.А. Кудрявицкий, Г.Ф. Хабибуллина.
Среди врачей были Н.П. Акаева, Р.М. Каплан, Э.Н. Войтинская, Л.А. Трофимова, А.И. Бикбаева, Н.А. Смирнова, Р.А. Смирнова.
Интересно описание Ольгой Иосифовной внутреннего убранства помещения, в то время наверняка не перестроенного, сохранявшего первоначальную планировку. Небольшая прихожая вела в проходную мужскую палату. Круглый стол служил больным обеденным, а врачи на нем заполняли истории болезней. Через палату проходили в перевязочную с окном на Воровского. В женской палате имелись и детские койки. В операционном зале полноправной хозяйкой была медицинская сестра Елена Алексеевна Долгова. Для больных имелась ванная комната.
Небольшое помещение второго этажа делилось на два кабинета: профессорский и врачебный со столом, шкафом и кроватью для дежурного врача. Во дворе стояли два деревянных флигеля. В двухэтажном флигеле оборудованы две учебные комнаты для занятий студентов и смотровой кабинет для амбулаторного приема больных. В меньшем флигеле был кабинет заведующего отделением и выделено жилье для обслуживающего персонала, семейной паре. Больница располагала гужевым транспортом для доставки продуктов и подвоза работников кафедры. Лошадка в экстренных случаях выполняла роль «скорой помощи», когда приходилось (в любое время суток) доставлять для сложной операции опытного специалиста.
В августе 1950 года произошли перемены: ЛОР-службу перевели в Первую советскую больницу (так раньше называли Республиканскую клиническую больницу им. Куватова). Эти дни запомнились Стригиной радостной суетой, но основные хлопоты достались Ревеке Менделевне, она так умело организовала переезд, что в новых условиях сразу была назначена заместителем главного врача по медицинской части. На Достоевского, 132 переехали всем коллективом, только лошадка в новых условиях была уже не нужна.
PS: По воспоминаниям врачей О.И. Стригиной, Б.С. Корсунского, Л.Г. Михайловой. Использованы описания П.В. Егорова, И.В. Нигматуллиной, С.Г. Синенко.