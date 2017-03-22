Тайны купеческого дома

На улице Гоголя сохранилось немало особнячков, создающих неповторимый живописный вид старинных улиц Уфы. Среди них и небольшой домик в кирпичном стиле русской эклектики. Фасад, с которого изрядно слезла белая краска, кажется небольшим – в четыре окна, но если войти во двор, то можно убедиться, что первое впечатление обманчиво и на самом деле дом не так уж и мал. К слову, бывший особняк уфимского мещанина, а позже – купца Михаила Шапина, вообще во многом обманчив. Попробуем раскрыть его секреты.
Дом №45 (по старой нумерации – 43) богато декорирован любимыми прежними уфимцами элементами: поясом сухариков, угловыми пилястрами, замками на арочных окнах и аттиком со слуховым окном.
Сегодня здесь расположены квартиры и несколько помещений занимают различные организации. Жильцы с гордостью демонстрируют документ, где указан год постройки – 1917: «Наш дом – ровесник революции», - говорят они. Но на самом деле он гораздо старше. И это первый секрет дома, который мы раскрываем.
Краеведы относят дату его постройки к концу XIX века, а разночтения в документах объясняют так:
- 1917-й указан во многих техпаспортах старых домов, - говорит историк, краевед Владимир Захаров. – А документы о постройке особо никто не искал и для «удобства» ставили эту рубежную дату. Однако, по справочным книгам Уфы, усадьба № 43 по улице Гоголевской принадлежала мещанину Ивану Михайловичу Шапину еще в 1904 году. При этом по раскладочной ведомости налогов в 1897 году хозяйкой была еще мещанка Васса Давыдовна Александрова, но среди недвижимости тогда числились лишь две деревянные избы, сарай и погреб. Поэтому, вероятнее всего, кирпичный дом был возведен Шапиным между 1897 и 1904 годами.
Но владел он им недолго, в 1912 году согласно купчей крепости новой владелицей дома стала Александра Гавриловна Авдонина, которая вскоре, в 1915 году, продала его Агриппине Петровне Фроловой. И уже через два дня после «сделки», часть усадьбы была записана на Николая Маркеловича Губанова. А еще через два года дом перестал быть частной собственностью, и началась совсем другая его история…
Под красным знаменем
После революции дом, конечно, муниципализировали. Он был отнесен ко второй категории и сдан в аренду некому П.А. Катаеву. Затем здание передали Башмаслосоюзу.
- В каменном двухэтажном амбаре была маслоперетопочная и склад, а в главном доме - две коммунальные квартиры, - продолжает Владимир Захаров. - Тогда в нем проживало 12 человек, но помимо жилых помещений здесь же располагалась контора, а в подвале – бондарная мастерская. Примерно в это время был проведен водопровод, но электричество еще не пришло.
Затем усадьба неоднократно меняла назначение, пока в 30-х годах крепкое и просторное здание не отдали под поликлинику для сотрудников ГПУ/НКВД. На первом этаже располагались врачебные кабинеты, а в цокольном - грязе- и водолечебницы.
Также в 1930-х гг. к первоначальному зданию во дворе был пристроен двухэтажный кирпичный жилой корпус. В 1957 году для санчасти подыскали другое помещение, а в доме №45 историческую часть особнячка разделили на три коммунальные квартиры, жилой фонд также дополнился за счет большого пристроя. Вскоре дом заметно изменился - парадный вход с улицы Гоголя замуровали, сегодня на этом месте висит адресная табличка, а вход по-прежнему располагается со двора.
Новая жизнь старого дома
- Мы переехали сюда двадцать лет назад из обычной 9-этажной «панельки» на окраине Черниковки, - говорит Галина Гайнцева. - Многие нас тогда не поддержали, считали, что мы обрекаем себя на мучительное проживание в старом и ветхом жилье. Но здесь большие комнаты, высокие потолки, толстые стены… А дом простоит еще сто лет при должном внимании со стороны коммунальных служб. Многое пришлось делать самим: мы въехали в бывшую коммуналку, и из всех благ здесь были только холодная вода и туалет. Сами устанавливали газовую колонку, устраивали ванную комнату. В соседнем здании, которое все называют каретником, у нас погреб - там храним все, что вырастили на даче. Рядом рынок, много магазинов эконом-класса.
Однако пройти к каретнику сейчас затруднительно, месяц назад с крыши сбросили снег, но так и не увезли. Сугробы доходят до середины окна и мешают нормально передвигаться по двору.
Некоторые квартиры до сих пор коммунальные, но место настолько удобное, что о переезде никто не задумывается. Хотя о расселении здесь говорят постоянно.
- Вот сколько живем, столько и ходят слухи о сносе, - продолжает Гайнцева. – Последний раз о том, что наш квартал отдадут под застройку, говорили два года назад. Мы знаем, что здесь хотят построить что-то красивое и дорогое, но при этом всегда надеемся, что это произойдет не очень скоро или вовсе не произойдет. Так как уезжать отсюда никто не хочет.
Здание мещанина, а впоследствии купца И.М. Шапина гармонично вписывается в застройку улицы Гоголя, представляет архитектурную и историческую ценность. Безусловно, город должен развиваться, но проектировать новую современную архитектуру необходимо с уважением к контексту. Пока дом на Гоголя, 45 является выявленным недвижимым объектом историко-культурного наследия. Но указа о постановке его на государственную охрану пока нет.
Итак, какие тайны старого купеческого жилища нам удалось раскрыть: при небольшом фасаде, оно на самом деле очень просторное, в том числе и за счет более поздних пристроек. Дом, больше чем на 10 лет старше, чем хочется казаться по документам. Особнячок выглядит на свой возраст, но при этом крепок и надежен.