Команда Гареева

Эпизод, в котором главные черты моего героя проявились еще в далекие годы его молодости, вряд ли произведет впечатление на нынешнее поколение, если не сказать о той строгой партийной иерархии, что процветала в советские времена, в частности, в начале 60-х прошлого века. Это нынешние первые лица беседуют с народом по всем телевизионным каналам, а тогдашние руководители высшего ранга были недоступны для простых смертных, словно боги на Олимпе. И потому, когда секретарь комитета комсомола Уфимского авиационного института Виль Гареев и три его активных помощника обратились в Москве в приемную самого Хрущева, это вызвало смуту в партийных кругах и могло грозить молодым людям крупными неприятностями за излишнюю самостоятельность.
А цепочка событий была такова.
Когда в Уфу приезжала секретарь ЦК ВЛКСМ Марина Журавлева, ей понравилось, как студенты-авиаторы трудились на строительстве завода синтезспирта и как умело их техническая бригада ремонтировала трактора и комбайны во время обязательного каникулярного семестра на селе. Институтские комсомольские лидеры, воспользовавшись ее добрым откликом, попросили выслушать их по наболевшему вопросу. В Уфе она была занята, пригласила к себе в Москву, там они и попросили помочь в строительстве студенческого общежития. Опять необходимо напомнить реалии тех лет, когда при дефиците средств и стройматериалов каждый новый объект согласовывался на уровне союзных министерств и ведомств, а потому местные власти распределяли квадратные метры между предприятиями и учреждениями по принципу «справедливого» бартера: коли даем более просторные площади, то что-то заберем для других – авиационный вуз при таком обмене лишился старого здания общежития. Одним словом, и на просьбу секретаря ЦК ВЛКСМ в соответствующих инстанциях ответили отказом: все планы утверждены, фондов больше нет.
Тогда уфимские «ходоки» и разыскали приемную Хрущева, но узнав, что он находится с государственным визитом в зарубежной поездке, направились в приемную Косыгина… Вечером в гостиницу «Юность», где остановился комсомольский «десант», позвонили из приемной Хрущева и выговорили, зачем обратились еще и к Косыгину. А ночью раздался звонок из Уфы, от ректора Мавлютова, которому только что вернувшийся из Москвы первый секретарь Башкирского обкома партии Нуриев задал нелегкий вопрос, в курсе ли он о хождениях своих комсомолят по высоким кабинетам в столице. «Рыфат Рахматуллич, просто еще не успели вам рассказать», - оправдывались ребята. Между тем Зия Нуриевич Нуриев, вызванный по ряду дел в ЦК партии, уже из Москвы сообщил Мавлютову звонком от Косыгина: «Строительство общежития УАИ вношу в план». Так появилось у вуза общежитие, что нынче значится под номером один.
Самостоятельность в принятии решений при непременной поддержке единомышленников, упорство в достижении целей с обязательным конкретным результатом – те свойства, что присущи на протяжении всей долгой творческой деятельности профессору Вилю Муллыевичу Гарееву, которому нынче исполнилось – даже не верится – 80 лет. «Мне самому не верится, - улыбается он, - но наличие старшего внука Тимура, который работает в Москве и которому 31 год, заставляет смириться с собственной солидной цифрой».
Вся жизнь этого видного ученого-экономиста, крупного организатора науки и производства связана с авиационным вузом (ныне УГАТУ). Начиная с 1954 года, когда стал первокурсником после окончания Старо-Балтачевской средней школы, продолжал по мере внутреннего взросления и накопления бесценного опыта в команде легендарного Мавлютова служить на поприще подготовки классных специалистов, став проректором по учебной работе, затем по научной деятельности, одновременно в течение ряда лет возглавляя кафедры – сначала политической экономики, потом – экономики и управления научно-техническим прогрессом, а свои профессорско-преподавательские часы проводил на высочайшем уровне вплоть до нынешнего учебного года.
Даже десятилетие в Москве на немалых должностях не состоялось бы без той всесоюзной известности Уфимского авиаинститута, что базировалась на внедрении при активнейшем участии Гареева новейших по тому времени технологий в организацию учебного и научного процесса. Когда в 1988 году Виль Муллыевич стал начальником Главного управления по аттестации и инспектированию вузов при Госкомитете народного образования, большую роль в его назначении сыграли те компетентные проверки многих вузов страны, которые, начиная с 1971 года, поручались сотрудникам УАИ под его руководством.
О степени квалификации подбираемых им членов таких комиссий свидетельствует, к примеру, один полуанекдотичный факт. При проверке Ленинградского института авиационного приборостроения профессор УАИ незабвенная Элита Александровна Мухачева должна была посетить одну из лекций, но преподаватель, испугавшись контроля, на работу не явился, тогда «проверяющая» вышла к столу и провела это занятие так интересно и содержательно, что студенты проводили ее аплодисментами.
По результатам проверок делался доклад с всесторонним анализом, с выделением как слабых, так и сильных сторон деятельности. Но и сам главный докладчик вместе с коллегами, объездив омские, минские, алма-атинские, питерские и другие вузы, привозил оттуда массу интересных новшеств. И тогда в УАИ рождались специальные программы развития разных сторон институтской жизни, возникали новые структуры – такие как кафедра инженерной педагогики и психологии, отделы научной организации учебного процесса, методической подготовки. Многие разработки демонстрировались на главной выставке страны. Недаром у Виля Муллыевича рядом с орденами «Знак Почета» и Октябрьской революции хранятся две золотые и две серебряные медали ВДНХ СССР.
Учась у своих старших соратников на ректорских постах Александра Сергеевича Петрова и Алексея Дмитриевича Макарова, Гареев заботился в первую очередь о повышении творческой активности сотрудников, их квалификации, а это способствовало интересу талантливых, неординарно мыслящих ученых к передовому вузу, занявшему достойное место среди лучших высших учебных заведений страны. Одни приезжали набраться опыта, а другие оставались здесь работать. Так появились в УАИ достаточно известные в научном мире профессора и доктора наук - Глеб Николаевич Александров, Мадияр Фахритдинович Зарипов, Нариман Абдрахманович Аитов, Зайнулла Гайфуллинович Шайхутдинов. Именно Гареев приложил руку к тому, чтобы целая когорта электромехаников из города Горького во главе с известным профессором, доктором технических наук Александром Марковичем Бамдасом переехала в 1970 году в Уфу, оказавшись, как и пообещал им молодой тогдашний проректор, в дружном коллективе стремительно растущего вуза. Среди этих специалистов, осевших на новой малой родине, был и мой муж – профессор Семен Валентинович Шапиро, что изменило и его, и, естественно, мою судьбу совсем не в худшую сторону.
Не желая утомлять читателя перечислением заслуг юбиляра, все-таки не могу не упомянуть 230 его научных публикаций, более 20 подготовленных под его руководством кандидатов наук и 6 докторов, и не сказать о том, что его научные интересы связаны с исследованием и решением задач региональной экономики, его имя – в числе руководителей комплексных целевых программ, среди которых – «Авиационная технология», осуществлявшаяся усилиями сорока вузовских и научных учреждений Российской Федерации. Он один из разработчиков идеи технопарков, в течение трех лет был генеральным директором АО «Научно-технологический парк «Башкортостан», да и в Москве работал генеральным директором АНПО «Наука», членом Совета директоров «Компания «Газ и нефть». Однако ностальгия по любимому городу, родному вузу и, главное, разлука с дочерьми и их семьями пересилили московские амбиции. Со времени возвращения в Уфу прошло немало лет, Виль Муллыевич успел поработать директором Инновационного центра НИИ технических систем «Пилот», стать советником при ректорате авиационного института. Так что его знания и мудрые советы нужны не только трем внучкам-школьницам, которых они с Генриеттой Фоминичной обожают. Сотни студентов, слушавших его лекции, его оперившиеся бывшие аспиранты, десятки коллег, множество специалистов, вышедших из команды Мавлютова и по сей день числящихся в команде Гареева, - и не пересчитать тех, кто уважает Виля Муллыевича за крепкую выучку, требовательную и доброжелательную.
Он и сегодня востребован благодаря ясному уму, организаторскому таланту, обширным знаниям и внимательному отношению к окружающим.