Прибыльный бизнес

Цицерон бы воскликнул: «О, времена, о нравы!». Еще полвека назад никому и в голову не пришло бы делать бизнес на усопших. Теперь же больше подходит слоган: «Бизнес и ничего личного». Им и руководствуются похоронные агентства, а некоторые, не гнушаясь, наживаются на людском горе. Такое положение дел сложилось после отмены в 2002 году лицензирования, а Закон «О погребении» разрешил доступ на ритуальный рынок и малым предприятиям и частникам.
- Полгода назад 86-летняя уфимка Фануза Помыкалова похоронила мужа. Сейчас, спустя полгода, она уже оправилась от горя, но тогда было очень неприятно. Кто передал информацию, не задумывалась. Юркий молодой человек предложил весь «пакет» услуг за 75 тысяч.
- Деньги имелись, - рассказывает Фануза Раисовна. – Так растерялась, что, наоборот, была благодарна Ильшату, как он представился. У меня ведь никого рядом не было. Дочь с семьей прилетела из Мурманска, когда все уже было готово. Мы так-то не нуждаемся. Только потом уже, сидели с соседкой, обсуждали. Она и говорит: «Гроб плохонький, могли бы обить велюром за такие-то деньги!». Нашла и еще изъяны. Я распереживалась, что так проводила своего мужа в последний путь.
В самом деле, сели мы с ней вместе и подсчитали. Фирма сэкономила на Фанузе Раисовне как минимум 15 тысяч. Но разве сейчас что-то кому-то докажешь?
В самом деле, бизнес прибыльный. В городе похоронных агентств больше, чем число людей, покидающих этот мир. Конкуренция – 1,5 агента на усопшего. Поэтому на них буквально идет охота.
Едва создав свою контору, похоронных дел мастера наводят мосты с соответствующими структурами. Негласно за вознаграждение кто-то из полиции и «скорой» поставляет им такую информацию. Она стоит от трех до девяти тысяч рублей. Но поймать за руку никого нельзя.
- К сожалению, в Административном кодексе не прописана ответственность за незаконную передачу данных о смерти, - пояснил руководитель пресс-службы УВД Тимур Чанышев.
Есть и еще нюанс. Поскольку с такой ситуацией люди сталкиваются крайне редко, пользуясь их неосведомленностью, мошенники запрашивают деньги за участок, который государство выделяет бесплатно. И ведь комар носа не подточит. Договор оформляют как «плата за подготовку участка».
Вспоминаю начало 90-х, когда всей семьей хоронили дальнего родственника, проживающего в поселке Укшук Белорецкого района. Кладбищенский сторож проживал прямо на территории кладбища при въезде в просторном доме из липы. Единолично распоряжался кому какой участок определить. Все хотели не в низине и поближе к выходу. Тогда нужно было его «подмаслить». Брал без зазрения, и немало. Предлагал: «А еще можно сразу же огородить, чтобы никого не «подселили». Тоже за отдельную плату.
Это, кстати, ситуация типичная, и желание вполне понятное. Супруг ушел из жизни раньше, вдова решает, чтоб и после смерти были рядом. Однако если раньше можно было договориться «на честном слове», то сейчас предлагают оформить договор. Граждане платят немалые суммы, не задумываясь, что он юридической силы не имеет. Земля не может быть передана без документов о смерти, то есть, будущей могилой живой владеть не может. Другое дело - не было еще прецедента, чтобы кто-то посторонний на это место захоронил родственника. Все относятся с пониманием.
И еще: нелегальные конторы не так щепетильны и вполне могут предоставить под катафалк первый попавшийся транспорт. На самом деле для этих целей необходима особая «ГАЗель», в которой все обустроено по особым стандартам. Не говоря уже о том, что ритуальные агенты проходят специальные курсы и знакомы с психологией для деликатного общения с попавшими в трудную жизненную ситуацию людьми. Они же у родственников, и без того убитых горем, беспардонно забирают паспорта умерших, навязывают услуги, завышают цены.