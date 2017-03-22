Презентуем достижения

Вчера в Уфе открылся Российский промышленный форум. В течение трех дней на ВДНХ ЭКСПО свои разработки представят крупнейшие производители в области машиностроения, роботизации, промышленной безопасности.
- Это хорошая площадка для общения и точек соприкосновения промышленников, получения информации из смежных областей, - сказал на открытии заместитель премьер-министра правительства РБ Фархад Самедов.
Выступление главы администрации города Ирека Ялалова было коротким и позитивным.
- Уфа входит в тройку городов-миллионников по развитию промышленного потенциала, - сообщил он. – Здесь расположено 160 крупных и средних и около трех тысяч малых предприятий. За последние 15 лет создано 100 предприятий инновационной экономики. Это компактные современные предприятия, которые выпускают высокотехнологичную продукцию.
Нотку пессимизма внесла министр труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова, сообщившая об увеличении травматизма на производстве.
- Невозможно делать бизнес без здоровых работников, - отметила она и пригласила всех на круглый стол для обсуждения этой проблемы.
За три дня форума в выставках примут участие более 120 компаний из 15 регионов России и стран ближнего зарубежья.
Уфимская фирма «По-Мо» представила на ВДНХ станки с ЧПУ и электронику, последняя пользуется популярностью везде, где работают станкостроительные заводы, в столице Башкортостана в основном продаются профессиональные инструменты.
- Форум – хороший повод по обретению новых клиентов, - говорит менеджер компании Хофманн Групп Наталья Осипова, - кризис, конечно, коснулся всех, но мы выжили, сохранили прежних партнеров, а сегодня в связи с повышением курса и мелкие компании могут позволить себе покупать у нас монтажный, слесарный и плазменный инструмент.
Свои разработки представили и ведущие вузы республики.
- Работаем по заказу, - говорит руководитель научно-исследовательской лаборатории УГАТУ Юрий Смирнов, - например, востребован наш анализатор коррозийной активности грунта, он позволяет заранее определить, как поведет себя металл в том или ином окружении. Другой прибор позволяет с поверхности земли почувствовать малейшие повреждения трубопровода.
Также авиационщики презентовали последние достижения, достигнутые с привлечением молодых ученых и студентов, в частности, беспоршневой двигатель, разработанный совместно с УМПО. Он может работать и на бензине, и на керосине. Сейчас проходит серийные испытания.
В рамках форума глава администрации Уфы проведет встречи с деловыми миссиями китайских провинций Хэфэй и Наньчан, а также Чехии.