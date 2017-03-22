Отстоим Уфу у вандалов

Рим, июнь 455 года. Стены вечного города пали под натиском варварских племен. Уничтожены творения великих мастеров, библиотеки, разграблены городские кварталы и храмы. Потомки вандалов растворились в веках. Но их последователи объявляются и спустя полторы тысячи лет: в уфимском парке имени Якутова – очередные их деяния.
На этот раз хулиганы добрались до узорных светильников вдоль Солдатского озера. В результате почти половина фонарей разбита. Варварски повредили и новогоднюю иллюминацию, выдрав с проводами электрический шар. Одни, значит, с осени ведут капитальную реконструкцию, а другие – забавляются вандализмом, уничтожая новые элементы декора. И это, увы, не единственный случай в Уфе. Только за прошлый год зафиксировано более двух тысяч фактов порчи общедомового и городского имущества.
Статую - в металлолом
Так, неизвестные сломали опоры освещения в сквере имени 50-летия Победы. Разбили каменную окантовку цветочных клумб напротив аграрного университета. «Напали» на статую девушки с кувшином на улице Правды. Повредили хулиганы и статую конника-джигита на Комсомольской. А появившийся напротив Госцирка клоун Карандаш простоял целым едва больше недели.
Картина вырисовывается печальная. О нанесенном ущербе говорить можно долго. Другое дело цифры: восстановление в каждом случае обходится налогоплательщикам в тысячи рублей. О том, какое наказание ожидает разрушителей, нам рассказали в Управлении МВД России по городу Уфе. Речь может идти даже об уголовной ответственности. Согласно УК РФ, минимальное наказание за вандализм – штраф до 40 тысяч рублей. А максимальное, в зависимости от причиненного ущерба, - лишение свободы на три года. Иногда несознательных граждан привлекает возможность сдать декоративную ограду или что-то еще в пункты приема металла, что подпадает под статью №158 УК РФ.
- Поводом для протокола могут стать граффити на стенах, произвольно прикрепленные указатели и так далее. Периодически вместе с волонтерами закрашиваем надписи на домах, - говорит пресс-секретарь городского Центра общественной безопасности Борис Христов. - Так, во время одного из рейдов сотрудники заметили канализационный люк без крышки. Ремонтники обязательно закрыли бы проход щитами, а тут… Но далеко унести тяжелую стальную плиту вор не успел – задержали. В другом случае злоумышленник попытался украсть мусорную урну, что мы тоже пресекли.
Сила есть…
Существует стереотип, что уличным хулиганством занимаются в основном подростки. Однако при виде согнутых вдвое фонарных столбов становится очевидно: орудовал взрослый. Не свалишь на школьников и набеги на городские клумбы. Согласно статистике, только за прошлое лето неизвестные «садоводы» украли более 66 тысяч саженцев. Покрывать эти потери «Горзеленхозу» приходится из своего «кармана». Хорошо, что петуниям, ирисам и тюльпанам хотя бы не грозит полное исчезновение. Чего не скажешь о гейхерах, флоксах и хостах. Эти редкие растения были вырваны с корнями в Ботаническом саду.
- Зайдя в цветник, мы остолбенели: верхние стебли одних кустов оборваны, другие - разбросаны по земле. Увы, случаями мародерства нас не удивишь: поставили камеры, но злодеи даже их не боятся, - вспоминает кандидат биологических наук Надежда Рязанова.
Тем не менее разрушающей силе противостоит сила гораздо большая - созидающая. За последние годы в Уфе появилось 17 новых скверов, а 28 мест отдыха горожан обновили облик. Планов на нынешний сезон также немало: завершение благоустройства проспекта Октября на участке от площади Володарского до улицы им. Города Галле. В то же время, на площади имени Ленина и у Городского культурно-досугового центра появятся новые фонтаны. Отдельное внимание будет уделено северной части города - Черниковке и Инорсу.
Что касается парка имени Якутова, то начавшаяся в прошлом году реконструкция, будет продолжена. Остается надеяться, что усилия благоустроителей будут оценены по достоинству…