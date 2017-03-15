ЗА ОКНАМИ СТАРОГО ДОМА

Госдеп заявил, что США оставят в силе санкции против России по Крыму

США оставят в силе свои санкции против РФ в связи с присоединением Крыма до тех пор, пока Россия сохраняет контроль над полуостровом, заявил в четверг и.о. официального представителя госдепартамента ...