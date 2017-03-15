Собраны средства на покупку инвалидной коляски для Людмилы Авершиной, о которой мы писали в №14 (статья «Затяжной прыжок»).
Звонок от главного инженера ЗАО «Цветы Башкортостана» Евгения Яковлева застал врасплох и приятно удивил всю нашу редакцию:
- Прочитали в вашей газете материал о Людмиле Авершиной. Готовы перечислить недостающие 130 тысяч рублей. Подготовьте, пожалуйста, необходимые документы.
«Мир не без добрых дел» - убедились мы в очередной раз и поспешили сообщить радостную весть Людмиле Васильевне и ее семье.
Она - единственная женщина, блиставшая в аттракционе башкирского коллектива «Акробаты с подкидными досками». Несчастный случай на репетиции в Кирове в декабре 1983-го оборвал ее звездную карьеру. Перелом позвоночника… и всей жизни. 25 лет артистка, чье имя внесено в Башкирскую энциклопедию, провела в четырех стенах у окна на восьмом этаже, спускаясь во двор 3-4 раза в год. И вот теперь ей как воздух необходима современная коляска с электроприводом. Стоимость подержанной модели - около 200 тысяч рублей. С помощью коллег по цирку уже было собрано 70 тысяч, и вот благодаря отклику из «Цветов Башкортостана» нашлись еще 130 тысяч.
- Благотворители не раз помогали маме, - рассказала дочь Наталья. – Всем огромное спасибо. Без участия неравнодушных людей нам бы пришлось непросто.
Вообще, статья о трагической истории Людмилы Авершиной вызвала шквал откликов от бывших коллег, друзей и просто уфимцев, тронутых ее историей.
- Людочка, держись! Умница и красавица, помню ее выступление в уфимском Госцирке, от ее трюков просто замирало сердце, - взволнованно рассказывает пенсионерка Валентина Толкушина. – Я и сама сейчас восстанавливаюсь после инсульта, прошел год и пока не могу выходить из дома. История Людмилы – для меня пример.
- О таких людях нужно рассказывать больше, - благодарил читатель Константин Федорович Абузаров. – Вот где сила духа!
- Какая удача, что вы написали о нашей Людочке! Уже много лет как потерял контакты. Она переехала со старого адреса на Сочинской, 10, и все связи оборвались, - рассказал нам известный спортсмен, обладатель Кубка Советского Союза по спортивной акробатике Рафаэль Гарифуллин. – Мы знакомы с детства, вместе тренировались в ДСО «Спартак». В 1968 году на открытие уфимского цирка подготовили прекрасный акробатический номер, нам сшили красивые костюмы. Получилось все очень здорово. Потом, когда начала создаваться собственная труппа, многие спортсмены ушли туда. В их числе была и Люда. А потом жизнь раскидала нас – я ушел в армию, вскоре вместе с семьей переехали из Уфы, и о несчастном случае узнали через третьих лиц.
Обязательно навещу ее, нам о многом надо поговорить.
От редакции. Накануне юрист нашей редакции сообщила, что все формальности улажены, документы доставлены по адресу. Остается ждать перечисления средств. Мы будем следить за историей Людмилы Васильевны и обязательно расскажем читателям, когда будет все благополучно завершится.