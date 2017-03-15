Дым без огня

Времена, когда старшеклассники курили на крыльце школы вместе с физкультурником, давным-давно прошли. На смену им пришли другие. Теперь подростки носят в рюкзаках электронные сигареты, и заметить, что ребенок покурил, не сможет даже самый чуткий директор школы.Лет десять назад я знал несколько семей, где родители сами покупали сигареты своим 15-16-летним отпрыскам: мол, пусть лучше курят дома, легально, а не по подворотням. Все равно же пойдут! Теперь я знаю примерно такое же количество семей, где считают, что электронные сигареты - не вредно, просто подростковое баловство, и пусть уж лучше чадо «балуется» никотиновым гаджетом, чем курит за гаражами всякую гадость. Я знаю даже одну маму, которая возмущалась, что учительница «конфисковала» у ее сына дорогую электронную сигарету...Опасна ли такая беспечность? Или это неизбежность современности? Давайте разбираться.Электронные сигареты были изобретены для курильщиков, которые о здоровье своем уже задумались, а силу воли еще не поднакачали. Однако эффект от задумки получился прямо противоположный. Многие, кто сигарет в руки не брал вообще, под натиском рекламы взяли в руки электронный аналог. И «подсели» на новую привычку. И на никотин.Подростки же, которые постоянно чем-то меряются (то телефонами, то планшетами), получили прекрасную возможность еще чем-то таким новеньким и запретно-сладким козырнуть. Я был как-то в одном небольшом башкирском городке и увидел на центральной улице магазин электронных сигарет. Под большой вывеской, вещающей о том, что курить табак уже не модно, крутились десятка два школьников. Они мне чем-то напомнили шкетов, подбирающих «бычки» у сигаретной лавки. Только вот теми от ребенка по крайней мере пахло за версту, и его можно было вовремя остановить...Теперь, благодаря современным разработкам, мы никогда не сможем с уверенностью сказать, курит наш мальчик или нет. Это первое. А на второе вот что: мы никогда не сможеМ угадать, что он курит. Что в этой сигарете? Содержимое их картриджей - тайна, покрытая мраком. Вместе с парами никотина выделяются и пары ароматических веществ. В составе некоторых наполнителей были выявлены канцерогены диэтиленгликоль и нитрозамин. Ну и на третье: ребенок, заполучивший электронную сигарету, не будет опасаться, что его «спалят» родители, а значит, он станет курить не один раз в день за гаражами, а сколько угодно раз.Кстати, Всемирная организация здравоохранения до сих пор внятно не высказалась ни «за», ни «против» такого «псевдокурения». Специалисты ВОЗ объясняют свое молчание отсутствием данных. Для научного определения вреда необходимы долгосрочные исследования. То есть ученым нужно, чтобы мы еще с десятилетие дружно покурили.Как узнать, что ребенок курит электронные сигареты?По внешним признакам (запах, цвет зубов и т.д.) вы этого сделать не сможете. Но если вы относитесь к числу внимательных родителей, то обнаружите хоть какой-то признак - например, необоснованную трату карманных денег, частую отлучку из дома (мусор вынести, в магазин сбегать, к другу за домашкой).Что делать?Самых лучших результатов можно добиться личным примером. В семьях, где курят и папа, и мама, ребенок никогда не поверит, что сигареты - вредны и немодны. Если вы курите все, то и бросать придется всем вместе.