Вспомнить всех

Депутаты городского Совета Уфы вышли с законодательной инициативой в Госсобрание – Курултай РБ о создании Единого республиканского реестра мест захоронений. А уфимцы уже второй год пользуются уникальной программой «Электронные кладбища», позволяющей находить места захоронения близких, не выходя из дому.Павел Домрачев занимается составлением родословной уже пять лет. Восстанавливая забытые имена предков, он нашел прадеда-купца первой гильдии, который успешно торговал хлебом в начале прошлого века. Когда встал вопрос о месте погребения родственника, Павел Дмитриевич воспользовался сайтом электронного кладбища. В последние годы интерес к своим корням многих подвиг на установление мест захоронений родных. Чтобы они смогли поклониться им, ухаживать за могилами, действует портал pomnim.me. Он находится в свободном доступе, что дает возможность осуществлять поиск родных и близких из любой точки, а в недалеком будущем - даже с мобильного приложения.Найти – по кликуИнициатива по созданию IT-программы началась с поручения главы администрации Уфы Ирека Ялалова в июле 2015 года. Перед Комбинатом спецобслуживания была поставлена задача – провести полную инвентаризацию и составить список захороненных известных деятелей. Коллектив подошел к заданию глобальнее: подал заявку на регистрацию IT-программы по поиску мест захоронений в Apple и Google. Ежегодные обращения горожан с просьбой помочь найти места захоронения стали еще одним побудительным мотивом создать интернет-программу по электронной инвентаризации кладбищ.- Введена новая архивная форма журнала учета, с бесплатной выдачей «Удостоверения о захоронений», где содержится полная информация об умерших, сведения о надгробных сооружениях, - отметили сотрудники комбината. – Обучен персонал, компьютеризированы рабочие места, создана единая сеть.Ежегодно на кладбищах города хоронят почти десять тысяч человек. В настоящее время на уфимских погостах - более 500 тысяч умерших. Абсолютно точную цифру назвать трудно, так как документальный учет захоронений ведется с 1946 года силами городского Комбината спецобслуживания, а ранее единой системы не было.Специалисты собрали в архивах Комбината на бумажных носителях 381 тысячу записей и все они внесены в электронную базу. По нормативным расчетам, чтобы выяснить сведения об одном погребении, необходимо восстановить данные приблизительно на 140 тысяч.Методичная и скрупулезная работа инициативной группой ведется уже второй год и состоит из двух направлений. Одна команда работает в офисе - вводит вручную из бумажных архивов в электронную базу имеющиеся сведения о захоронениях. Другая - выходит на кладбища с планшетом, фотографирует, вносит координаты места захоронения на электронную карту кладбища.- Мы не ожидали такой популярности у пользователей Интернета. Приведем цифры. В ноябре прошлого года в течение 2-3 суток на сайт зашло 1437 человек. На сегодняшний день на сайте зарегистрировали «Личные кабинеты» более 370 человек, а число посетителей уже достигло 3727 пользователей, - отметили в комбинате.Виртуальные путешествияСайт pomnim.me состоит из следующих разделов: «Кладбища Уфы», «Поиск места захоронения», «Известные люди», «Участники войны», «Новости», «Контакты», «Форум» и «Инструкция по работе с сайтом». Так, здесь можно узнать, что МБУ КСО обслуживает 9 городских кладбищ: 2 открытых, 7 закрытых, их общая площадь 463 га. В данном разделе изложена историческая информация по каждому кладбищу с момента его основания, о выдающихся личностях, участниках Великой Отечественной войны и местах их захоронения с привязкой к кварталам на электронной карте.В разделе «Поиск места захоронения» родственники могут найти близкого человека. Для этого необходимо ввести известные пользователю данные: фамилию, имя, отчество, год захоронения и название кладбища, где он был захоронен. После ввода данных программа выдает, в каком квартале находится захоронение. Если в архив внесены координаты с места захоронения, то сайт показывает маршрут и фотографию.До начала 2016 года архивные книги заполнялись только с датой захоронения. Не указывались ни дата рождения, ни дата смерти. Сейчас, с помощью программы на сайте специалисты и родственники дополняют всю необходимую информацию. Также совместно с краеведами Аксаковского фонда, общественными организациями собирается информация о местах захоронения заслуженных деятелях республики.Сайт «Pomnim.me» подключен к социальным сетям «ВКонтакте» и Facebook, любой пользователь может сформировать семейный архив, родословную, обмениваться с родственниками или друзьями найденной информацией, либо дополнять свою страничку новыми данными, полученными от пользователей сайта.- После завершения технических процедур администраторами Apple и Google в ресурсах Apple Store и Google Market, станет доступным для скачивания мобильное приложение, которое позволит через мобильные устройства любому пользователю уже самостоятельно определять координаты и прокладывать маршрут для поиска места захоронения в полевых условиях, - сказали в спецкомбинате. - Мы надеемся, что сайт станет своеобразной энциклопедией жителей Уфы, ресурсом, позволяющим сохранить память о близких людях грядущим поколениям.Поясняя значение оцифровки всех кладбищ республики, председатель городского Совета Уфы Валерий Трофимов отметил, что внедрение программы пока происходит за счет внебюджетных средств.- Даже на территории Уфы вести такую работу без соответствующей законодательной базы очень сложно. А для того чтобы охватить ею территорию всей республики, закон однозначно необходим. Поэтому мы и намерены обратиться за поддержкой к коллегам из республиканского парламента, – пояснил Валерий Трофимов.