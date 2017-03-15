Ждем большую воду

Богатая на осадки зима аукнется нам весенним половодьем. Последние измерения показали, что запасы воды в снежном покрове в бассейне реки Белая на 48% выше средних многолетних значений. При таком количестве снега и неблагоприятном развитии ситуации возможен подъем уровней рек Белой и Уфы до 8 метров, а значит, большая вода подберется и к дворам и улицам столицы.
По предварительным прогнозам, в зоне подтопления могут оказаться 932 жилых дома с населением 3277 человек. Вероятно затопит дорогу по улице Новгородской и на Демское лесничество, Кооперативную поляну и Третью пристань, Нижегородку и Затон.
С 1 марта сотрудники Управления гражданской защиты, Управления пожарной охраны, Центра общественной безопасности начали подворовые обходы, предупреждая граждан о возможной опасности.
- На 24 марта запланирована городская тренировка по подготовке к весеннему половодью. А 21 февраля прошли штабные учения под руководством Центрального регионального центра МЧС России, - рассказал начальник Управления гражданской защиты города Расим Абдуллин. - Отработаны действия
по эвакуации жителей, развертыванию пунктов временного размещения, распиловке и чернению льда, проведен смотр готовности сил и средств.
В этом году в помощь штабу и горожанам разработана Интерактивная карта весеннего половодья. Каждый день в 8.00 и в 18.00 на адресный план будут наносится точки подтопления, что позволит объективно оценивать ситуацию.
Пока реки затянуты льдом. Кстати, таят они в себе еще одну опасность: в период ледохода глыбы, сдавливая опоры мостов, могут повредить сооружение. Предупреждая это, работники МУП «СУРСИС» взялись за чернение льда - создание водного окна вокруг опор. На днях бригада работала вокруг моста, ведущего в Дему. Кубический метр льда весит более 900 килограммов. Скорость течения здесь весьма приличная, поэтому давление на мост может достигать десятков тонн.
- Сразу после таяния мы исследуем состояние несущих конструкций с помощью эхолота, помогающего выяснить, есть ли размывы, - прокомментировал начальник производственно-технического отдела предприятия Равиль Габбасов. - Как правило, обходится без серьезных повреждений, а мелкие фиксируем и передаем в Управление коммунального хозяйства города. В первых числах мая начинается пора уборки, поскольку на берег волнами выносится немало мусора.