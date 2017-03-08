Лучший день, или Десять часов музыки

Такой подарок сделала уфимцам филармония. Джаз, классика, органная музыка и этно-блюз-рок…
Танец света и тени
Необычный марафон стартовал «Музыкой теней». Гаснет свет, зал филармонии заполняется джазом, сами исполнители скрыты от глаз. Только мелодия и пластика силуэтов танцоров, отбрасывающих тень на подсвеченный экран. Всех пронизывает еле уловимая тайна, и появляется чувство сокровенной близости к музыке.
А в Органном зале на выступлении этно-рок группы «Аргымак» вместо кресел - гимнастические шары и мягкие подушки, сюда пришли родители с детьми. Малыши ни минуты не сидели на месте: танцевали и хлопали в ладоши.
- Раздали им музыкальные инструменты, собранные с разных фестивалей, - рассказывает солист группы Ринат Рамазанов. - Мы много путешествуем, отовсюду стараемся привезти что-нибудь: испанские кастаньеты, африканские джембе, русские свирельки, дудочки из Перу.
Сразу после «Аргымака» в режиме non-stop в Большом зале началось выступление детской академии «Капелла мальчиков». Хоровое пение сопровождалось хореографическими номерами.
- Моя маленькая дочь пританцовывала – так весело ей было, - делится впечатлениями Гузель Гайнуллина. – И пока слушала, удивлялась, как хорошо владеют они голосом.
Людям постарше пришелся по вкусу музыкальный экскурс, прошедший в рамках литературного вечера с Венерой Аюповой. Речь шла о Леониде Дербеневе, авторе многих известных песен.
Также филармония впервые использовала новый формат, ведя прямую трансляцию выступления московского симфонического оркестра из Концертного зала Чайковского. Так что зал превратился на время в интерактивный кинотеатр со светодиодным экраном и тремя проекторами, стоит отдать должное и музыкальной аппаратуре, которая смогла передать чистоту звучания.
В то же время в Органном «рвали струны» музыканты коллектива «Балалайка-бэнд», где широта русской души раскрылась в сочетании фолка, рока, кантри.
- Наша акция прошла впервые, - говорит директор филармонии Айдар Зубайдуллин, - Очень надеюсь, что со временем формат войдет в традицию.
«Спиричуэлс»
…Откинув назад волосы, барабанщик улыбнулся коллегам. Замерли пальцы клавишника над синтезатором, саксофонист поднес трубу к губам. Щелчок, второй, третий. Дробь ударных отмечает начало музыкальной феерии.
Свою историю джазовый ансамбль «Орлан» Олега Киреева начал в 1986-м. Родившийся в Уфе коллектив быстро встал «на крыло»: башкирские мелодии в авторском изложении звучали в разных уголках СССР. В 1991-м ансамбль распался, чтобы вновь объединиться через 20 лет.
Сегодня – не совсем обычный концерт. Центр сцены занимает экран. Но вместо кадров архивной съемки на нем вместе с музыкой расцветают живые картины из песка. Легкими движениями художница Ольга Король создает целые миры. Первая композиция – «Шествие святых», написанных еще в сороковые. Но есть, видимо, внутренние мотивы души, близкие и понятные даже спустя десятилетия.
Вот они – пионеры джаза, нестройной колонной идущие вдаль. Точнее даже - в некую потаенную область Вселенной, созданной парой россыпей песка.
Смакую новое для себя слово: «Спиричуэлс». Изначально так назывались духовные песни афроамериканских невольников. Сегодня же это – необычная для слуха смесь обрядовых ритмов, церковной напевности и музыки рабочих кварталов Нового Орлеана.
1962 год, кафе «Велозу» на пляже Ипанема в Рио-де-Жанейро.
Среди его завсегдатаев - Антониу Жобин и Винисиуш ди Мораиш. Мимолетная встреча с 18-летней купальщицей Эллу Пинейру вдохновила двух гениев на пьесу.
Вот как этот момент видит художница. Цветочный букет из интерьера кафе, что-то еще… Взгляд молодого мужчины. Даже не восторженный, нет. Так на что-то красивое может смотреть ребенок – наивно, открыто. И прекрасная муза – копна непослушных волос ниспадает на плечи, немного лукавая улыбка.
По завершении концерта Екатерина Король немного рассказала нам о нюансах мастерства.
- О чем сегодня игралось?
- Мы просто отдыхали душой, что пытались передать это в зал. Песок ведь тоже ловит вибрации музыки, в каком-то смысле он способен подстраиваться под атмосферу.
- Это какой-то особенный материал?
- Предпочитаю использовать морской, с берегов Индийского океана. Он идеален по текстуре, напитан южным солнцем. Помню случай: отправились на концерт в другой город, в суматохе «краски» не взяла. И вот перед выступлением в спешке пришлось ехать «в степь» за грунтом.
- Под какую музыку творить интереснее?
- Мне по душе медитативность курая, кубыза. Иногда случается выступать под орган – получается что-то философское.
Продолжает свой путь…Караван
Ярким завершением «Лучшего дня» стал юбилейный концерт «Каравана», отметившего 10-летие. Нынешние «караванщики» - наследники легендарного «Караван-Сарая» - в этот день у зрителей была уникальная возможность увидеть на сцене сразу три состава группы и услышать любимые песни прошлых лет. Но все внимание было, конечно, сосредоточено на новых звездах. Солисты обновленной группы Марсель Кутуев, Рустем Шагбалов, Тимур Рамазанов, Эльмир Абубакиров покорили зрителей не только своими красивыми голосами, но и своей творческой харизмой. Нужно сказать, коллектив, возглавляемый Махмутом Надыршиным, объездил много регионов России, и везде его ждал успех. Дома же – каждое их выступление проходит просто феерично, и нынешние не стало исключением. В новой программе прозвучало много интересных композиций - башкирские народные, авторские, эстрадные, популярные европейские и, конечно же, были новые.
- Для меня увидеть и услышать «Караван» - настоящий подарок, - поделилась Альмира Гареева, - мы пришли сюда с подругой. Песни «Каравана» вернули меня в годы молодости. Я родом из Кушнаренковского района, выросла на песнях «Караван-Сарая». Новый состав мне тоже очень нравится.
- Слежу за творчеством коллектива много лет, - говорит музыкант Ильшат Гареев, - думаю, обновленный репертуар, оригинальные аранжировки – новый имидж «Каравана».
Необычных сюрпризов было немало - среди творческих стоит назвать исполнение известных музыкальных композиций на итальянском языке, а также песни, которые в свое время с блеском исполняли Кобзон и Магомаев. И, безусловно, ярким было исполнение родных хитов.
Еще один плюс юбилейного выступления – дружеская, теплая атмосфера, которая царила на концерте. Подкупил и такой трогательный момент - солист Тимур Рамазанов поздравил с праздником свою воспитательницу, которая в этот день была среди зрителей, и вручил ей букет цветов.
Концерт подарил много ярких красок, добрых эмоций, под финал зрители стоя аплодировали артистам! Получился праздник драйва и молодой энергии, и под самый финал еще один сюрприз - ночное небо украсилось фейерверком!