Каким будешь, «Салават»?

Вылетев в первом же раунде плей-офф, «Салават» закончил свой поход за Кубком Гагарина, что, несомненно, огорчило большую армию поклонников сине-бело-зеленых.
Уже на следующий день после пятого матча серии с «Ак Барсом» было объявлено об отставке главного тренера уфимского клуба Игоря Захаркина, которую вряд ли можно назвать неожиданной.
Можно было предположить с большой долей вероятности, что если «Салават» не одолеет принципиального соперника, то судьба наставника команды предрешена. Ведь еще были свежи воспоминания о заключительной стадии регулярного чемпионата, в которой юлаевцы обновили антирекорд клуба, потерпев девять поражений подряд! Уже тогда в прессе активно обсуждались кандидатуры, которые могут прийти на смену наставника уфимцев перед началом плей-офф. Однако с отставкой тогда решили повременить до лучших времен, которые в этом сезоне, увы, так и не состоялись.
Так почему же один из грандов отечественного хоккея так неудачно провел концовку «гладкого» первенства и так быстро сошел с дистанции на кубковой стадии? И могло ли быть иначе? Причин, как это обычно бывает, несколько.
Первая, на мой взгляд, селекция, которую можно было бы назвать провальной, если не одно но… в лице Кирилла Капризова. Нападающий «Салавата» успел отличиться как на молодежном уровне, так и в национальной сборной. Сейчас главная задача – удержать его как минимум на два года, после чего он вполне может отправиться в НХЛ. В остальном же трансферную компанию, проведенную клубом, можно назвать провальной. Если брать оборону, то с приходом таких опытных, казалось бы, защитников как Денис Куляш и Константин Корнеев, защитные порядки уфимцев точно не упрочились. Очень много вопросов и к такому неординарному игроку как Максим Гончаров, который обладает способностью удаляться в самый неподходящий момент, оставляя команду «отдуваться» за свой необузданный нрав. Так было и в прошлом сезоне, ничего не изменилось и в этом плей-офф. Неоднозначным выглядит и подписание таких нападающих как Дмитрий Мальцев, Евгений Коротков, Денис Паршин, ничем себя не проявившим. Много надежд было связано с Паршиным, который вроде бы неплохо смотрелся в «Авангарде», но все надежды оказались напрасными.
Отдельный вопрос – вратарский. Тренерский штаб после прошлогоднего розыгрыша принял решение оставить в команде Никласа Сведберга, в связи с чем встал вопрос о его сменщике. В итоге были заключены контракты с несколькими голкиперами, но количество в качество не перешло. Андрей Гаврилов, выигравший конкуренцию, начал регулярку довольно уверенно, но потом как-то сник. О том, сколько критики было в адрес шведского легионера, занимавшего пост № 1, по ходу чемпионата мы сейчас говорить не будем. Скажем только, что в поражении от извечного соперника обвинять Сведберга было бы неправильно, а вот в то, что мы заняли в Восточной Конференции шестое место и попали на «Ак Барс», хотя могли бы сыграть с менее слабым оппонентом, он внес «значительный» вклад.
Кто виноват в такой невнятной трансферной политике? На мой взгляд, ответственность за этот откровенный провал несут генеральный менеджер и главный тренер, поскольку к тому, что отдельные игроки оказались в команде Игорь Владимирович сам приложил руку. Речь идет о тех хоккеистах, которые когда-то играли под руководством Быкова и Захаркина в ЦСКА – Куляше, Корнееве, Паршине. Но и генеральный менеджер в лице Леонида Вайсфельда качественно не сработал. Ведь именно он отвечает за селекцию. Вообще, выглядело бы вполне логичным решение, при котором вместе с Игорем Владимировичем в отставку был бы отправлен и Леонид Владленович.
Другая причина неудачи – субъективная. Это - травмы ведущих игроков «Салавата». Невосполнимой оказалась потеря финского нападающего Тему Хартикайнена, составляющего основу первого звена. В лазарете травмированных оказались Игорь Макаров, из-за чего распалась перспективная тройка Лисин - Макаров - Бодров и опытный кубковый боец Сергей Соин. Постоянные проблемы со здоровьем испытывал Максим Майоров. Долго восстанавливался после травмы Игорь Григоренко, для которого этот сезон стал, пожалуй, худшим в уфимской команде.
Тренерские просчеты также привели к тому результату, который мы в итоге получили. Показывая веселый, атакующий хоккей в регулярном первенстве, команда слабо играла в обороне, что приводило к большому количеству пропущенных шайб. В матчах навылет подопечные Игоря Захаркина вроде бы перестроились и стали действовать строже, но этого оказалось недостаточно, чтобы преодолеть первый раунд плей-офф.
Сейчас клуб оказался на перепутье, и очень многое зависит от того, кто возглавит «Салават». Специалистов, которых «сватают» на тренерский мостик команды, несколько. Но кто бы ни встал у руля, главное, на мой взгляд, не потерять лицо хоккейной дружины, демонстрирующей красивый, комбинационный, атакующий хоккей. Ну и добивающейся достойных топ-клуба, каковым «Салават» до сих пор, несомненно, является.