Дороги улучшит агломерация

Одна из главных проблем современного мегаполиса – стремительный рост автопарка, требующего постоянного улучшения качества дорожной сети как в границах муниципалитета, так и в ближних пригородах. Уфимская агломерация (Уфа и ближайшие районы - Уфимский, Благовещенский, Иглинский, Кармаскалинский, Кушнаренковский, Чишминский) вошли в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого будут ремонтироваться, реконструироваться и обустраиваться наиболее загруженные магистрали.Проект, куда вошли 34 региона России, предусматривает ежегодное выделение средств федерального бюджета в размере 1 млрд рублей на период до 2025 года с софинансированием средств бюджета республики и местного бюджета в таком же объеме. Общий объем средств за весь период - 18 млрд рублей. В 2017 году федеральный бюджет выделяет на эти цели субсидию в 1 млрд, республиканский - 951 млн, бюджет Уфы - 49 млн.- Результатом должно стать сокращение количества мест концентраций ДТП (-78%), увеличение протяженности дорог, соответствующих нормативам (+41%), а также увеличение числа граждан, отметивших улучшения в дорожной отрасли, - отметил председатель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РБ Рим Гилязетдинов.За текущий год программа предполагает привести в нормативное состояние не менее половины включенной в проект дорожной сети и снижение в два раза количества аварийных участков. Уфа, как ядро агломерации, получит значительную часть средств. В 2017-2018 годах в городе запланированы ремонт 72 улиц общей протяженностью 139 километров и ликвидация 41 места концентрации ДТП.Ныне ремонт запланирован на улицах Жукова - 4 км, Сельская Богородская - 5,5 км, Трамвайной - 4,5 км, проспекте Салавата Юлаева - 5,5 км, проспекте Октября - 2,5 км, Цюрупы - 2,5 км, Интернациональной - 4 км, Ульяновых - 3,4 км, Вологодской - 3,1 км, Сосновской - 3,1 км, Сипайловской - 3 км. В 2018 году он пройдет на следующих магистралях: Индустриальное шоссе - 3,8 км, Уфимское шоссе - 4,1 км, Бирский тракт - 6 км, Центральной - 4,3 км, Пугачева - 3,3 км, Хмельницкого - 2,7 км, Черниковской - 2,5 км, Шакша – Федеральная трасса М-5 - 3 км дороги.- Принцип включения объектов в программу в основном базировался на улучшении движения на участках дорог «маятниковой» трудовой миграции, осуществляемой населением в пределах одних суток, а также наиболее загруженных и востребованных улиц, - сообщил Рим Гилязетдинов.Наряду с участием в федеральном проекте, Уфа получает на благоустройство дорог финансирование из бюджета республики: правительство выделило 520 миллионов рублей на завершение ремонта дорог Уфа – Затон, Уфа – Дема, улиц Авроры и Первомайской. Важным аспектом повышения безопасности станет установка дорожных знаков, камер фото- и видеофиксации, светофоров. Только на установку камер видеонаблюдения на 32 улицах и трассах Уфимской агломерации с апреля 2017 по сентябрь 2019 планируется потратить 385 миллионов.- Теперь появится возможность фиксировать нарушения ПДД на перекрестках, где ранее не существовало рубежей контроля, а также создавать элементы интеллектуальной системы управления транспортными потоками, что позволит улучшить безопасность и повысить пропускную способность дорог, - пояснил руководитель Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по РБ Артур Чингизов.Параллельно с реализацией вышеуказанного проекта будут ремонтироваться и федеральные трассы, проходящие по территории Уфимской агломерации. Однако эти работы будут иметь свои сроки и источники финансирования.