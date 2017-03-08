У почты - женское лицо…

Накануне Международного женского дня отметили еще один праздник – День уфимского почтальона. Зачинателем доброй традиции стала наша редакция. В этой сфере работают в основном женщины,и праздник стал двойным.Работники почты принимали поздравления в концертном зале Уфимской детской филармонии.
- Мы собрались, чтобы встретить долгожданную весну, - сказала, поздравляя почтальонов, депутат Государственного Собрания -Курултая РБ, редактор газеты «Уфимские ведомости» Галина Ишмухаметова. - Нынешняя снежная зима доставила хлопот не только дворникам и коммунальным службам, но и почтальонам. Знаю, как тяжело приходилось вам с утра первыми прокладывать тропинку по снежной целине, опережая снегоуборочную технику, чтобы без сбоя, срыва доставить газеты, журналы, письма уфимцам.
- Замечательно, что у наших почтальонов есть свой профессиональный праздник, - отметил начальник Информационно-аналитического управления администрации города Камиль Юлаев. - Для меня почтальон - с детства близкий человек. Я любил газеты и каждый день ждал его прихода, рассказывал, что прочитал в прошлый раз. Сегодня, в век Интернета, нам не хватает обычного человеческого общения, и наши почтальоны восполняют этот дефицит, прежде всего, пожилым и одиноким людям. Спасибо вам за эту миссию.
- Мы собираемся в 15-й раз на этот замечательный праздник, который появился благодаря «Уфимским ведомостям» и традиционно отмечаем в канун 8 Марта, что символично, так как у «Почты России» - женское лицо, - отметил начальник Уфимского почтамта Айрат Минасов.
В этот день прошло награждение почтальонов, ставших лучшими в нынешней подписной кампании. Им вручили подарки и грамоты.
- Разношу газеты и письма 34 года, - говорит Расима Харрасова, работающая в почтовом отделении №59, - прикипела душой к этой работе. Начинаем с раннего утра - участок у меня большой - улица Рихарда Зорге, три десятка многоэтажных домов.
- В нашей профессии крепкое здоровье, - одно из важных условий, а еще доброжелательность и оптимизм, - заметила Такрима Хазиева, - я трудилась до 70 лет, ныне мне 77 , сейчас на пенсии, пришла на праздник, чтобы поздравить коллег.
Случайно стала почтальоном Екатерина Иванова из ПО №64 Орджоникидзевского района, но осталась верна делу вот уже много лет:
- Когда мы с мужем и маленькой дочкой переехали в Черниковку (получили здесь квартиру), решила устроиться поближе к дому. Увидела объявление, что нужны работники в почтовое отделение. И знаете, что мне сказали? Вы не сможете работать, у нас нелегко. А я решила попробовать и осталась. Работа доставляет удовольствие, да и коллектив у нас дружный, можно сказать, вторая семья.
Разными путями приходят в эту сферу.
- Родом я из Нуримановского района, работала в редакции районной газеты «Красный ключ», а когда переехала в Уфу, стала работать на почте, - вспоминает Римма Сафарова. - Дали самый сложный участок – частный сектор улиц Чукотской, Садовой, Толстого. Было тяжело, ноя обошла весь, познакомилась с людьми, и вот уже много лет тружусь.
Героини этого праздничного вечера отметили, что быть почтальоном хоть и непросто - приходится и тяжелые сумки носить, и ногами мерить километры, но дело затягивает, потому что есть немало положительных моментов, и главный из них - общение с людьми. Приносить добрые вести, - что может быть лучше?