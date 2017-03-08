Весна на трассах столицы

Тепло еще не полностью вступило в свои права, дороги едва открылись. А у коммунальных служб уже начался сезон ямочного ремонта. Свое участие в нем принимают и горожане, отмечающие на интерактивной карте «болевые точки». Одна из них – на улице Дагестанской, где к работе приступили сотрудники Демского МБУБ.
Еще издали в глаза бросается знак ограничения движения. Выбоина не слишком большая, но вооруженный перфоратором рабочий выравнивает края для лучшей сцепки с новым материалом. Едва замолкает отбойный молоток, как поверхность тщательно продувается сжатым воздухом. Лишь затем можно приступать к заливке.
- Сейчас применяем так называемый холодный асфальт. Его в объеме 6000 тонн мы приготовили заранее, - говорит директор МБУБа района Рустем Рашитов, – он разработан именно для применения ранней весной или осенью.
Делается это в рамках рециклинга - технологии вторичной переработки асфальтобетона. Отслужившее свой срок и перемолотое в крошку полотно замешивается с битумом и минеральным порошком в условиях высокой температуры.
Нужную плотность состав обретает, остывая. Потому для трамбовки нужен не многотонный каток, а обычный вибростанок.
Благодаря этому методу расходы на материалы можно снизить минимум на половину. Но такой ремонт носит временный характер. А с наступлением тепла начнется капитальный. Дело в том, что долгоиграющий асфальтобетон при заливке не терпит холода. Получается, солнца ждут не только ремонтники, но и поставщики. Ближайшие асфальтобетонные производства находятся в Чесноковке, Черниковке, Курасково.
Как рассказал начальник Управления коммунального хозяйства Владимир Чернов, с 15 марта все заводы начнут отгрузку «холодного» состава в круглосуточном режиме. К этому моменту расчистка большинства улиц от снега должна быть уже закончена. Сейчас на интерактивной карте ямочного ремонта отражено несколько десятков точек. Красными флажками отмечаются места, где повреждения полотна, желтыми – те, где уже принята соответствующая заявка. Зеленеют точки, в которых ситуация уже исправлена. Их более 30.
А у самих ремонтников слово «карта» ассоциируется также с еще одним методом работы. Именно так называется заплатка из мелкозернистой смеси, которая закрывает сразу несколько выбоин. Таким образом, увеличивается срок службы трассы в целом, улучшаются качество сцепления с колесом и водонепроницаемость. Правда, для этих целей нужны уже многотонные асфальтоукладчики. У коммунальщиков Демского, Калининского, Октябрьского и Орджоникидзевского районов они имеются. А в Кировском, Советском и Ленинском вопрос будет решен через аренду техники. Так или иначе, в дело тяжеловесы вступят с приходом тепла.
Вместе с тем параллельно ремонтам в городе активно ведется очистка колодцев ливневой канализации. Что вполне понятно: талые ручьи должны быстро уходить с асфальта, иначе тем же вечером вновь замерзнут и разорвут камень. При этом часть колодцев еще скрывается под снегом. Их поиск также осуществляется по специальной карте.