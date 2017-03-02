Затяжной прыжок

В альбоме Людмилы Авершиной - множество фотографий во время выступлений на арене. Вот она вместе с другим верхним акробатом, Виктором Магазейщиковым, переворачивается в прыжке, и оба приземляются на плечи к нижнему - Сергею Павлову. А вот готовится к своему знаменитому трюку - сальто-мортале на ходулях. Она - первая женщина в мире, решившаяся на этот номер, который и сегодня исполняют только мужчины. Светлые волосы, улыбка, форма в виде расшитого еляна - нечеткие снимки передают восторг и упоение цирком, опасностью, ловкостью, какого никогда не испытать простым смертным. Тем более что Людмила была единственной женщиной в блистательном аттракционе башкирского коллектива «Акробаты с подкидными досками». Появившись в 1973-м, он объездил всю страну, и сегодня дети и внуки его участников работают в России и за рубежом.
- Сложных номеров в программе было много: акробатки на рамке Розы Субботиной, гимнастки на трапеции Людмилы Прокудиной, эквилибр на свободной проволоке Георгия Кокорина, джигиты на своенравных башкирских лошадях, - вспоминает она. - Все рисковали, в голове было только одно - служить цирку.
Однако на то и профессионализм, чтобы работать без опасных последствий. Как-то раз на выступлении в Киеве Людмила улетела за манеж. Все обошлось, и трюк тут же повторили, а потом опыт уже помогал избегать осечек. И на репетиции в Кирове в декабре 1983-го ничего бы не случилось, если бы были подложены маты. Но решили пройти номер без них. Людмилу страховала лонжа. Ее крепление отказало.
Падение привело к перелому шейного позвонка и параличу рук и ног. 25 лет артистка, чье имя внесено в Башкирскую энциклопедию, провела в четырех стенах у окна на восьмом этаже, спускаясь во двор 3-4 раза в год.
Теперь она живет в доме, который более подходит ее нуждам. Появилась возможность без усилий выезжать на улицу, чувствовать свободу, видеть, как распускаются первые листочки, наслаждаться прогулками за все годы, проведенные в четырех стенах. Однако теперь для того, чтобы получить от жизни хоть что-то, Людмиле Васильевне нужно новое кресло-коляска.
Современные коляски с электроприводом способны очень облегчить жизнь инвалида: они сконструированы так, чтобы максимально снизить зависимость от посторонней помощи. Электронное управление наклоном спинки и подножек позволяет мгновенно, одним нажатием кнопки принять лежачее положение, а это необходимо нашей героине: годы неподвижности привели к сердечной недостаточности, тахикардии и другим проблемам, все чаще одолевают приступы плохого самочувствия. Однако получить устройство с нужными функциями от государства оказалось проблематичным. Поэтому, чтобы жить здесь и сейчас, Людмила Авершина собирает средства, чтобы купить своими силами хотя бы подержанную коляску - на это нужно около 200 тысяч рублей. Благодаря помощи коллег по цирку уже собрано 70 тысяч. Если у вас есть возможность помочь, свяжитесь с нашей редакцией по телефонам: 273-99-90 (приемная), 272-47-66, 273-48-83.