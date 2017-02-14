

Грустный пес с белым глазом



Экспозиция получила название «Ауууу... Смотри, как я вижу!». Идея создания проекта принадлежит некоммерческой организации «Рассвет».

- Готовились мы долго. Надо было договориться с родителями, собрать работы, оформить их, – говорит координатор проекта Елена Чувашаева. – Таких ребят в Уфе немало. Конечно, они особенные, и наше общество пока не очень готово к их восприятию. Надо ломать барьеры, повернуть общество лицом к этой проблеме.

Но не все с этим недугом разнятся от обычных детей. На вернисаже выступила 12-летняя Камилла Хабибуллина, которая занимается в фонде «Мархамат» у педагога АнаитБешерян. Кроме рисования она поет и танцует, занимается плаванием, победитель всероссийских и международных творческих конкурсов. Под дружные аплодисменты она спела «А снег идет». А среди рисунков особенно впечатлил ее пейзаж «Перед грозой». На летний лес надвигаются темные тучи. Еще немного, и разразится буря.

На открытие экспозиции вместе с отцом и младшим 5-летним Степой пришел начинающий художник Коля Смолькин. Из-под кисти 9-летнего мальчугана появляются такие необычные картины, что они заняли целую стену. Вот перламутровая игуана, грустная неуклюжая собака с белым глазом. И цыпленок, наполовину оранжевый.

- Они по-другому видят мир, но любая их картина достойна внимания, - говорит преподаватель художественной студии «Синяя сова» АнастасияКутаисова, где занимаются братья Смолькины. - Рисунки покажут миру, как дети-аутисты на самом деле добры, ранимы. Их не так-то просто научить. Коля – с характером, будет делать то, что решил. Он к нам пришел в пять лет и учился рисовать вместе с обычными детьми.

- В садике над ним посмеивались, а в кружке он потихоньку раскрылся и начал разговаривать, - объясняет мама. – Мы его отправили в обычную школу №19. И здесь хочу поблагодарить весь педколлектив и особенно классного руководителя, создавшихему комфортные условия. По натуре замкнутый, он постепенно вошел в ребячий коллектив. Сейчас учится играть на баяне, катается на сноуборде. Так что друзей прибавилось. Если вкладываться в ребенка, все получится.Вот результат: сейчас сын учится на «4» и «5». И это при том, что до 6 лет не разговаривал. Есть еще маленький секрет, которым хочу поделиться: специально для Коли мы решили родить брата. Когда с разницей в три годапоявился Степа, нам советовали не оставлять малышей наедине. Но братик стал для Коли первым другом. Он играл с ним, показывал картинки. Позже по-детски неумело заступался, если тот расшалится. А этим летом мы их вдвоем отправили в лагерь в Юматово, где ребята с ограниченными возможностями проходили иппотерапию. Иначе Коля не поехал бы, одному ему было страшно. Так и растут они неразлучными. Вместе в школу, художественную студию, секцию.

Больше детей на выставке не было – им сложно находиться на таком мероприятии. За них говорили их работы. 14-летняя Амина нарисовала автопортрет. Никогда не пробовала брать кисточку в руки. А здесь вдруг такой порыв.

Вот брошенный котенок, а вот просто треугольник из букв. Так видит мир 14-летний Артур. Каждая буква в его композиции что-то значит. Учится он дистанционно, но посещает некоторые уроки в школе. 6-летний Тимур умеет говорить, читать, писать и считать. Но чувствует комфортно себя только дома. К нему непросто найти подход. Зато недавно попал на занятие к художнику Юрию ЛеонардовичуУждавини. С удовольствием подбирает цвета и пишет маслом. Ираида рисует с двух лет. В разных линиях видит свои образы – сказочные и красивые. Если спросить ее, что это за линия, отвечает: «Девочка склонилась с кувшином… А это фонтан, а это – спящая лошадь». Для нее каждая закорючка – история.

- Самая главная проблема таких детей –в адаптации к коллективу. Кто-то считает их бестактными, кто-то плохо воспитанными, угрюмыми. Но это не так. Они не хотят никого обидеть и как все мы ценят дружбу, - считает исполнительный директор Юлия Кожевникова. - Причины аутизма пока не известны, но такой ребенок может появиться в любой семье. Сейчас в основном находятся на домашнем обучении либо в коррекционной школе. У нас в планах создать центр помощи, где они могли бы учиться, социализироваться.



Корзинка.

Выставка продлится до 3 марта. В Центре современного искусства «Облака» начала свою работу необычная выставка. Здесь представлено более 50 рисунков детей с аутизмом.Экспозиция получила название «Ауууу... Смотри, как я вижу!». Идея создания проекта принадлежит некоммерческой организации «Рассвет».- Готовились мы долго. Надо было договориться с родителями, собрать работы, оформить их, – говорит координатор проекта Елена Чувашаева. – Таких ребят в Уфе немало. Конечно, они особенные, и наше общество пока не очень готово к их восприятию. Надо ломать барьеры, повернуть общество лицом к этой проблеме.Но не все с этим недугом разнятся от обычных детей. На вернисаже выступила 12-летняя Камилла Хабибуллина, которая занимается в фонде «Мархамат» у педагога АнаитБешерян. Кроме рисования она поет и танцует, занимается плаванием, победитель всероссийских и международных творческих конкурсов. Под дружные аплодисменты она спела «А снег идет». А среди рисунков особенно впечатлил ее пейзаж «Перед грозой». На летний лес надвигаются темные тучи. Еще немного, и разразится буря.На открытие экспозиции вместе с отцом и младшим 5-летним Степой пришел начинающий художник Коля Смолькин. Из-под кисти 9-летнего мальчугана появляются такие необычные картины, что они заняли целую стену. Вот перламутровая игуана, грустная неуклюжая собака с белым глазом. И цыпленок, наполовину оранжевый.- Они по-другому видят мир, но любая их картина достойна внимания, - говорит преподаватель художественной студии «Синяя сова» АнастасияКутаисова, где занимаются братья Смолькины. - Рисунки покажут миру, как дети-аутисты на самом деле добры, ранимы. Их не так-то просто научить. Коля – с характером, будет делать то, что решил. Он к нам пришел в пять лет и учился рисовать вместе с обычными детьми.- В садике над ним посмеивались, а в кружке он потихоньку раскрылся и начал разговаривать, - объясняет мама. – Мы его отправили в обычную школу №19. И здесь хочу поблагодарить весь педколлектив и особенно классного руководителя, создавшихему комфортные условия. По натуре замкнутый, он постепенно вошел в ребячий коллектив. Сейчас учится играть на баяне, катается на сноуборде. Так что друзей прибавилось. Если вкладываться в ребенка, все получится.Вот результат: сейчас сын учится на «4» и «5». И это при том, что до 6 лет не разговаривал. Есть еще маленький секрет, которым хочу поделиться: специально для Коли мы решили родить брата. Когда с разницей в три годапоявился Степа, нам советовали не оставлять малышей наедине. Но братик стал для Коли первым другом. Он играл с ним, показывал картинки. Позже по-детски неумело заступался, если тот расшалится. А этим летом мы их вдвоем отправили в лагерь в Юматово, где ребята с ограниченными возможностями проходили иппотерапию. Иначе Коля не поехал бы, одному ему было страшно. Так и растут они неразлучными. Вместе в школу, художественную студию, секцию.Больше детей на выставке не было – им сложно находиться на таком мероприятии. За них говорили их работы. 14-летняя Амина нарисовала автопортрет. Никогда не пробовала брать кисточку в руки. А здесь вдруг такой порыв.Вот брошенный котенок, а вот просто треугольник из букв. Так видит мир 14-летний Артур. Каждая буква в его композиции что-то значит. Учится он дистанционно, но посещает некоторые уроки в школе. 6-летний Тимур умеет говорить, читать, писать и считать. Но чувствует комфортно себя только дома. К нему непросто найти подход. Зато недавно попал на занятие к художнику Юрию ЛеонардовичуУждавини. С удовольствием подбирает цвета и пишет маслом. Ираида рисует с двух лет. В разных линиях видит свои образы – сказочные и красивые. Если спросить ее, что это за линия, отвечает: «Девочка склонилась с кувшином… А это фонтан, а это – спящая лошадь». Для нее каждая закорючка – история.- Самая главная проблема таких детей –в адаптации к коллективу. Кто-то считает их бестактными, кто-то плохо воспитанными, угрюмыми. Но это не так. Они не хотят никого обидеть и как все мы ценят дружбу, - считает исполнительный директор Юлия Кожевникова. - Причины аутизма пока не известны, но такой ребенок может появиться в любой семье. Сейчас в основном находятся на домашнем обучении либо в коррекционной школе. У нас в планах создать центр помощи, где они могли бы учиться, социализироваться.Корзинка.Выставка продлится до 3 марта.

Автор: Ирина ШИПУНОВА

Фото: Ирина ШИПУНОВА, Грустный пес от Коли Смолькина.

Номер газеты: №11 (3735) от 16.02.2017

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