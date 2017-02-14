

Почему «рвутся» сети

Две большие коммунальные аварии на Уфимском шоссе и улице Губайдуллина, ликвидированные буквально за считанные часы, взволновали уфимцев, проживающих и в других микрорайонах. В чем же причина неприятных инцидентов, можно ли их избежать?



Круглогодичный ремонт

- Основная причина последних аварий на сетях - это подвижки грунтов из-за температурных перепадов. Трехнедельные морозы в Уфе сменились относительным потеплением. В таких случаях происходит движение грунтов, в результате чего труба может переломиться, - объяснил технический директор МУП «Уфаводоканал» Владимир Чернецов.

- Износ сетей водоснабжения и водоотведения в Уфе достигает 70-75%, - назвал основную причину аварий первый заместитель главы администрации города Уфы Салават Хусаинов. - Сегодня мы должны вести речь о полной их замене. Частичный ремонт эту ситуацию выправить уже не может: в год необходимо ремонтировать от 15 до 25 км коммунальных сетей.

Как уточнил директор предприятия «Уфаводоканал» Аскар Файзуллин, в среднем в Уфе происходит от 10 до 15 утечек в сутки. И чтобы переломить ситуацию, необходимо от аварийного ремонта перейти к капитальному.

- «Уфаводоканал» эксплуатирует централизованную систему холодного водоснабжения города протяженностью более 1700 км сетей и водоотведения – более 900 км сетей, - пояснил для «Уфимских ведомостей» Владимир Чернецов. - Такая серьезная инфраструктура требует постоянного, круглогодичного проведения регламентных работ. Ежегодно на предприятии составляется план капитального ремонта, который включает в себя помесячно разбитый график замены участков трубопровода водоснабжения, канализации и запорной арматуры. Решение о необходимости замены принимается исходя из срока эксплуатации сетей, количества утечек на данном участке и по результатам обследований.

- На втором подъеме южного водозабора начаты работы по техническому перевооружению электрооборудования. Реконструкция коснется трансформаторной подстанции второго машинного зала. От данной подстанции запитаны насосные агрегаты, перекачивающие питьевую воду от скважин до III подъема, откуда вода уже попадает потребителям в южную часть города, - рассказала менеджер по связям с общественностью «Уфаводоканала» Мария Шерекина.

Планируется завершить реконструкцию до конца апреля 2017 года.

На водозаборе, обеспечивающем водоснабжением жителей Кооперативной поляны и крупные торговые комплексы вдоль трассы Уфа - Аэропорт, закончена реконструкция водонапорной башни. Старый резервуар для воды находился в эксплуатации более 10 лет и требовал ремонта. Он демонтирован и заменен на новый объемом 200 кубометров.

Также завершено строительство нового водопровода по улицам Тихой, Дружной и Александровка Демского района. Работы велись силами подрядной организации. Первая очередь строительства была начата летом 2015 года, а теперь завершена вторая. Таким образом, в нагорной части района запущена современная централизованная система доставки воды потребителям.



Износ тарифы

Бум строительства индустриального жилья пришелся на период с 1970 по 1990 год. А вот уже в «бурные» 90-е годы ремонт инженерных сетей практически не проводился. При нормативном сроке эксплуатации труб в 20 лет, зачастую служат более 40. Естественно, они находятся в плачевном состоянии: изъедены коррозией, одна трухля.

Если приводить цифры не по фактическому износу, который, как правило, меньше, а по бухгалтерскому – амортизационному износу, рассчитанному по нормативам, то сети водоснабжения изношены сегодня на 83%, водоотведения – на 68,7%, тепловые сети – от 60 до 70%.

- Провал в замене сетей, произошедший в 90-е годы, дает о себе знать в наши дни. Выход – в увеличении объемов капитального ремонта. К нормативным цифрам ремонта город приблизился только в последние годы. Сейчас стоит задача нарастить набранные темпы. Задача сложная, но выполнимая. Происходит ежегодное наращивание объемов ремонта на ресурсоснабжающих предприятиях. Предпочтение отдаётся современным долговечным материалам, что увеличивает межремонтный период, — прокомментировал руководитель пресс-службы администрации Уфы Камиль Юлаев.

Действующие сегодня тарифы экономически не выгодны предприятиям и зачастую не оставляют им средств на ремонт сетей.

К примеру, на вложенные МУП «Уфаводоканал» в замену сетей почти 2,7 млрд рублей, однако тарифом было возмещено лишь около 1,5 миллиарда.

То есть сегодня средства на модернизацию сетей в тарифы практически не заложены. Поэтому реально удается заменить максимум три процента, хотя ежегодно объем ремонта должен составлять не менее пяти.

Тарифы в Уфе сдерживаются на сравнительно низком уровне в Приволжском федеральном округе уже долгое время. И в этом году, даже после июльского повышения, они ниже, чем у многих соседей. Например, гигакалория тепловой энергии в столице республики стоит 1902 рубля 23 копейки.

- В 2009 году была принята программа «Энергосбережение в городе Уфа на 2009-2013 гг. и на перспективу до 2020 года». Готовили ее Всероссийский научно-исследовательский и про¬ектный институт энергетической промышленности «ВНИПИэнергопром» совместно со специалистами Южно-Уральского филиала ОАО «ВНИПИэнерго-пром». Тогда они нам рассчитали, что экономия на тепло может составить 30 процентов, если мы заменим 70 процентов внутриквартальных сетей (тепловые сети диаметром 300 миллиметров, тянущиеся от магистральных трубопроводов к центральным тепловым пунктам). Стоит это порядка 7-8 млрд. рублей. И возможно осуществить при тарифе примерно в 1400 рублей за гигакалорию тепловой энергии, - разъяснил начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Андрей Федосов.

Однако и при дефиците финансов муниципалитет предпринимает серьезные меры. Так, в 2001 году было запрещено использовать стальные трубы водоснабжения и водоотведения. Их процент в общем объеме составлял тогда около 93%. Используемые сейчас полимеры имеют гарантийный срок в 50 лет! Сегодня там, где позволяют гидравлические расчеты, трубы укладываются бестраншейным методом. Например, старая труба ломается изнутри, раздвигается, а на ее место протягивают новую.

Автор: Зиля БАДРИЕВА

Номер газеты: №11 (3735) от 16.02.2017

Уфимские ведомости Вторник №10 (3734) от 14.02.2017 Уфимские ведомости Четверг №11 (3735) от 16.02.2017





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