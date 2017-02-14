

Зеленая радость





Хозяевам «Уфа-Арены» отступать было некуда. За две игры до окончания регулярного чемпионата перед некогда грозной «зеленой машиной» замаячила вполне реальная угроза не попасть в плей-офф. Впервые за 12 лет.



«Ак Барсу» же, наоборот, напрягаться смысла не было – команда обеспечила себе место в следующем этапе состязаний. Поэтому, если уфимцы выпустили на лед только-только вернувшихся с Евротура Кирилла Капризова и Захара Арзамасцева, казанцы дали своим «сборникам» отдохнуть.



За несколько минут до начала матча, фан-сектор «Салавата» развернул огромных размеров баннер «Салават жив. Перемен требуют наши глаза». Болельщики действительно устали от затянувшейся черной полосы – команда не выигрывала уже девять матчей подряд, и началось все как раз с выездного поражения от «Ак Барса».



Юлаевцы не заставили себя долго ждать, и уже на третьей минуте их капитан Игорь Григоренко, проводящий за Уфу четырехсотый матч, уверенно вогнал шайбу под перекладину. Ближе к середине периода Александр Нестеров увеличил преимущество до двух шайб. Казанцы ответили голом финского защитника Охтамаа. Но спустя полминуты Александр Логинов снова увеличил разрыв - 3:1. Больше голов до конца встречи не было, но вряд ли уфимских любителей хоккея это расстроило.



- Мне понравилась сегодня наша команда, поскольку она не играла, а сражалась за победу. Мы действительно попали в очень сложное положение. Выиграли еще и потому, что нам победа была важнее, чем «Ак Барсу», объяснил ситуацию после матча главный тренер команды Игорь Захаркин.



Есть время залечить раны



К сожалению, во время игры не обошлось без новых травм. Уже в третьем периоде поочередно после столкновений с соперниками выбыли из строя авторы двух голов – сначала Александр Нестеров, потом Александр Логинов. Что с ними – пока не известно.



В то же время перерыв в чемпионате позволил восстановиться некоторым травмированным игрокам. Занял свое место на льду легионер Томаш Мертл, после микротравмы снова в бою второй вратарь Андрей Гаврилов.



- Теему Хартикайнен в среду начнет тренировки на льду. Посмотрим, как быстро. Ничего здесь сделать нельзя, есть законы медицинские, нужно им следовать. В ближайшие дни должен приехать восстановленный Умарк, а когда ждать его на льду – пока не ясно, - говорит Игорь Захаркин.



На «скамейке» травмированных остаются еще три игрока - Евгений Бодров, Игорь Макаров и Дмитрий Черных.



Последний матч регулярного чемпионата «Салават Юлаев» проведет в ближайшую субботу, 18 февраля, против одного из аутсайдеров чемпионата – тольяттинской «Лады», уже гарантированно не прошедшей в финальную часть турнира. Пока уфимский клуб с 85 очками занимает шестую строчку в чемпионате, что еще не выводит его из зоны риска. Команду могут настичь китайский «Куньлунь» и владивостокский «Адмирал», у которых 83 и 82 очка, соответственно, а в запасе не одна, а две игры. «Салават Юлаев» и «Ак Барс» разыграли очередное дерби.Хозяевам «Уфа-Арены» отступать было некуда. За две игры до окончания регулярного чемпионата перед некогда грозной «зеленой машиной» замаячила вполне реальная угроза не попасть в плей-офф. Впервые за 12 лет.«Ак Барсу» же, наоборот, напрягаться смысла не было – команда обеспечила себе место в следующем этапе состязаний. Поэтому, если уфимцы выпустили на лед только-только вернувшихся с Евротура Кирилла Капризова и Захара Арзамасцева, казанцы дали своим «сборникам» отдохнуть.За несколько минут до начала матча, фан-сектор «Салавата» развернул огромных размеров баннер «Салават жив. Перемен требуют наши глаза». Болельщики действительно устали от затянувшейся черной полосы – команда не выигрывала уже девять матчей подряд, и началось все как раз с выездного поражения от «Ак Барса».Юлаевцы не заставили себя долго ждать, и уже на третьей минуте их капитан Игорь Григоренко, проводящий за Уфу четырехсотый матч, уверенно вогнал шайбу под перекладину. Ближе к середине периода Александр Нестеров увеличил преимущество до двух шайб. Казанцы ответили голом финского защитника Охтамаа. Но спустя полминуты Александр Логинов снова увеличил разрыв - 3:1. Больше голов до конца встречи не было, но вряд ли уфимских любителей хоккея это расстроило.- Мне понравилась сегодня наша команда, поскольку она не играла, а сражалась за победу. Мы действительно попали в очень сложное положение. Выиграли еще и потому, что нам победа была важнее, чем «Ак Барсу», объяснил ситуацию после матча главный тренер команды Игорь Захаркин.Есть время залечить раныК сожалению, во время игры не обошлось без новых травм. Уже в третьем периоде поочередно после столкновений с соперниками выбыли из строя авторы двух голов – сначала Александр Нестеров, потом Александр Логинов. Что с ними – пока не известно.В то же время перерыв в чемпионате позволил восстановиться некоторым травмированным игрокам. Занял свое место на льду легионер Томаш Мертл, после микротравмы снова в бою второй вратарь Андрей Гаврилов.- Теему Хартикайнен в среду начнет тренировки на льду. Посмотрим, как быстро. Ничего здесь сделать нельзя, есть законы медицинские, нужно им следовать. В ближайшие дни должен приехать восстановленный Умарк, а когда ждать его на льду – пока не ясно, - говорит Игорь Захаркин.На «скамейке» травмированных остаются еще три игрока - Евгений Бодров, Игорь Макаров и Дмитрий Черных.Последний матч регулярного чемпионата «Салават Юлаев» проведет в ближайшую субботу, 18 февраля, против одного из аутсайдеров чемпионата – тольяттинской «Лады», уже гарантированно не прошедшей в финальную часть турнира. Пока уфимский клуб с 85 очками занимает шестую строчку в чемпионате, что еще не выводит его из зоны риска. Команду могут настичь китайский «Куньлунь» и владивостокский «Адмирал», у которых 83 и 82 очка, соответственно, а в запасе не одна, а две игры.

Автор: Валерий ШАХОВ

Фото: Валерий ШАХОВ

Номер газеты: №11 (3735) от 16.02.2017

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