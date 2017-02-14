Не сотвори себе стресс

Как снять напряжение без вспомогательных средств.
Расхожая фраза «пожар легче предупредить, чем потушить» в полной мере относится и к состоянию стресса. Всем важно знать, что делать при внезапном «воспламенении», а еще лучше - понимать, чего делать не стоит. Также и со стрессом: гораздо легче соблюдать простые правила «техники безопасности».
Совет 1: Забудьте хотя бы на время
Наверное, вы замечали, что разные люди реагируют на те или иные вещи по-разному: кто-то от одного недоброжелательного взгляда прохожего способен впасть в депрессию, а другой сохраняет железное спокойствие даже в самых экстремальных ситуациях. Чаще всего стресс приходит не извне, а изнутри, и мы сами являемся провокаторами его появления. Начинаем «накручивать» в голове одно и то же неприятное событие и никак не можем остановиться, что очень сильно изматывает и ввергает в уныние. В такие моменты мы просто пытаемся найти для себя какое-то решение сложившейся ситуации, но из-за усталости не в состоянии что-либо предпринять.
Совет 2: Помедитируйте и расставьте приоритеты
То есть подумайте о чем-нибудь отвлеченном и хорошем. Чем легче вы абстрагируетесь от проблем, тем спокойнее со временем становитесь.И те вещи, которые раньше вводили в сильное волнение и напряжение, станут пустяками: пробки, городской шум, склоки на работе перестанут занимать мысли и оказывать негативное влияние.
Совет 3: Займитесь спортом
20-минутная пробежка умеренным темпом или поход в тренажерный зал порой лучше любого психолога, и уж тем более алкоголя.
Во время физических нагрузок выделяются эндорфины(гормоны счастья). Так вы получаете прилив хорошего настроения, а заодно укрепляете организм. К тому же занятия спортом улучшают защитные функции психики.
Совет 4: Примите контрастный душ
Когда-нибудь задумывались о том, почему так довольно улыбаются «моржи» даже в самые лютые морозы? Это тоже стресс, но совершенно другого рода. При резком охлаждении тела в кровь выбрасывается порция адреналина, и организм воспринимает эту ситуацию как угрозу для жизни. Но чтобы исключить возможность смерти от болевого шока, он начинает вырабатывать в больших количествах тот же эндорфин. Процедура не толькоспособна снять стресс и повысить настроение, но также сильно закаляет организм, повышает его выносливость. Более мягкий вариант – контрастный душ, плавание в бассейне и другие водные процедуры.
Совет 5: Включите любимую музыку
Удовольствие, которое вы получаете,напрямую связано с химическими процессами, происходящими в мозгу. Они запускаются гармоничной последовательностью звуков и вызывают ощущение счастья и эйфории. Даже грустная и мрачная, или наоборот – резкая и импульсивная, музыка способна поднять настроение. Но при условии, что она вам действительно нравится. Старайтесь расслабиться и «раствориться» в ней хотя бы на 20 минут.
Совет 6: Погуляйте
Можно немножко пройтись и подышать. Лучше выбрать спокойное и тихое место, например, парк. Избегайте шумихи и большого скопления людей. Во время прогулки постарайтесь освободиться от мыслейи больше смотрите по сторонам.