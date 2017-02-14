

Не сотвори себе стресс



Расхожая фраза «пожар легче предупредить, чем потушить» в полной мере относится и к состоянию стресса. Всем важно знать, что делать при внезапном «воспламенении», а еще лучше - понимать, чего делать не стоит. Также и со стрессом: гораздо легче соблюдать простые правила «техники безопасности».

Совет 1: Забудьте хотя бы на время

Наверное, вы замечали, что разные люди реагируют на те или иные вещи по-разному: кто-то от одного недоброжелательного взгляда прохожего способен впасть в депрессию, а другой сохраняет железное спокойствие даже в самых экстремальных ситуациях. Чаще всего стресс приходит не извне, а изнутри, и мы сами являемся провокаторами его появления. Начинаем «накручивать» в голове одно и то же неприятное событие и никак не можем остановиться, что очень сильно изматывает и ввергает в уныние. В такие моменты мы просто пытаемся найти для себя какое-то решение сложившейся ситуации, но из-за усталости не в состоянии что-либо предпринять.

Совет 2: Помедитируйте и расставьте приоритеты

То есть подумайте о чем-нибудь отвлеченном и хорошем. Чем легче вы абстрагируетесь от проблем, тем спокойнее со временем становитесь.И те вещи, которые раньше вводили в сильное волнение и напряжение, станут пустяками: пробки, городской шум, склоки на работе перестанут занимать мысли и оказывать негативное влияние.

Совет 3: Займитесь спортом

20-минутная пробежка умеренным темпом или поход в тренажерный зал порой лучше любого психолога, и уж тем более алкоголя.

Во время физических нагрузок выделяются эндорфины(гормоны счастья). Так вы получаете прилив хорошего настроения, а заодно укрепляете организм. К тому же занятия спортом улучшают защитные функции психики.

Совет 4: Примите контрастный душ

Когда-нибудь задумывались о том, почему так довольно улыбаются «моржи» даже в самые лютые морозы? Это тоже стресс, но совершенно другого рода. При резком охлаждении тела в кровь выбрасывается порция адреналина, и организм воспринимает эту ситуацию как угрозу для жизни. Но чтобы исключить возможность смерти от болевого шока, он начинает вырабатывать в больших количествах тот же эндорфин. Процедура не толькоспособна снять стресс и повысить настроение, но также сильно закаляет организм, повышает его выносливость. Более мягкий вариант – контрастный душ, плавание в бассейне и другие водные процедуры.

Совет 5: Включите любимую музыку

Удовольствие, которое вы получаете,напрямую связано с химическими процессами, происходящими в мозгу. Они запускаются гармоничной последовательностью звуков и вызывают ощущение счастья и эйфории. Даже грустная и мрачная, или наоборот – резкая и импульсивная, музыка способна поднять настроение. Но при условии, что она вам действительно нравится. Старайтесь расслабиться и «раствориться» в ней хотя бы на 20 минут.

Совет 6: Погуляйте

Можно немножко пройтись и подышать. Лучше выбрать спокойное и тихое место, например, парк. Избегайте шумихи и большого скопления людей. Во время прогулки постарайтесь освободиться от мыслейи больше смотрите по сторонам. Как снять напряжение без вспомогательных средств.Расхожая фраза «пожар легче предупредить, чем потушить» в полной мере относится и к состоянию стресса. Всем важно знать, что делать при внезапном «воспламенении», а еще лучше - понимать, чего делать не стоит. Также и со стрессом: гораздо легче соблюдать простые правила «техники безопасности».Совет 1: Забудьте хотя бы на времяНаверное, вы замечали, что разные люди реагируют на те или иные вещи по-разному: кто-то от одного недоброжелательного взгляда прохожего способен впасть в депрессию, а другой сохраняет железное спокойствие даже в самых экстремальных ситуациях. Чаще всего стресс приходит не извне, а изнутри, и мы сами являемся провокаторами его появления. Начинаем «накручивать» в голове одно и то же неприятное событие и никак не можем остановиться, что очень сильно изматывает и ввергает в уныние. В такие моменты мы просто пытаемся найти для себя какое-то решение сложившейся ситуации, но из-за усталости не в состоянии что-либо предпринять.Совет 2: Помедитируйте и расставьте приоритетыТо есть подумайте о чем-нибудь отвлеченном и хорошем. Чем легче вы абстрагируетесь от проблем, тем спокойнее со временем становитесь.И те вещи, которые раньше вводили в сильное волнение и напряжение, станут пустяками: пробки, городской шум, склоки на работе перестанут занимать мысли и оказывать негативное влияние.Совет 3: Займитесь спортом20-минутная пробежка умеренным темпом или поход в тренажерный зал порой лучше любого психолога, и уж тем более алкоголя.Во время физических нагрузок выделяются эндорфины(гормоны счастья). Так вы получаете прилив хорошего настроения, а заодно укрепляете организм. К тому же занятия спортом улучшают защитные функции психики.Совет 4: Примите контрастный душКогда-нибудь задумывались о том, почему так довольно улыбаются «моржи» даже в самые лютые морозы? Это тоже стресс, но совершенно другого рода. При резком охлаждении тела в кровь выбрасывается порция адреналина, и организм воспринимает эту ситуацию как угрозу для жизни. Но чтобы исключить возможность смерти от болевого шока, он начинает вырабатывать в больших количествах тот же эндорфин. Процедура не толькоспособна снять стресс и повысить настроение, но также сильно закаляет организм, повышает его выносливость. Более мягкий вариант – контрастный душ, плавание в бассейне и другие водные процедуры.Совет 5: Включите любимую музыкуУдовольствие, которое вы получаете,напрямую связано с химическими процессами, происходящими в мозгу. Они запускаются гармоничной последовательностью звуков и вызывают ощущение счастья и эйфории. Даже грустная и мрачная, или наоборот – резкая и импульсивная, музыка способна поднять настроение. Но при условии, что она вам действительно нравится. Старайтесь расслабиться и «раствориться» в ней хотя бы на 20 минут.Совет 6: ПогуляйтеМожно немножко пройтись и подышать. Лучше выбрать спокойное и тихое место, например, парк. Избегайте шумихи и большого скопления людей. Во время прогулки постарайтесь освободиться от мыслейи больше смотрите по сторонам.

Автор: Александра ОДИНЦОВА

Номер газеты: №11 (3735) от 16.02.2017

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