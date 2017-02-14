

Синий кит вновь поднимает голову

В прошлом выпуске «Папиной школы» я обещал подробнее рассказать вам о еще одном коварном «приложении» к социальным сетям - о «группах смерти».

Об этом опасном социальном явлении слышали все - минувшей осенью после череды детских суицидов родители, а потом и правоохранители заметили закономерность: подростки пришли к суициду не самостоятельно, их подталкивали к этому организаторы сообществ в соцсетях. Расследование громкого дела и арест главного «массовика-затейника» утихомирили организаторов, но лишь на время. Спустя считанные месяцы они вновь активизировались.

В социальных сетях снова появляются группы, призывающие молодых людей к самоубийству. Одна из таких – «Море китов» в ВК. Их цель остается загадкой. Кто-то полагает, что это масштабное исследование, которое изучает способы воздействия на подсознание. Иные считают, что это глобальная секта. Так или иначе, кто-то явно нацелен не дать нашим детям дожить до совершеннолетия. И нам, родителям, необходимо вовремя услышать эти тревожные звоночки. Благо, в данном случае не звоночки, а настоящие колокола, которые возможно пропустить лишь по незнанию.

Итак.

Главный символ групп смерти - кит. Слово фигурирует в названиях сообществ («Синий кит», «Море китов», «Киты повсюду», «Стать китом» и прочие вариации). Родители девочек, покончивших с собой, замечали, что те много рисовали красивых китов, а еще бабочек. «Китовый» посыл таков: крупные и мудрые животные выбрасываются на берег, совершая осознанное самоубийство. Ну а бабочки - так те вообще живут один день.

«Китовые» группы как правило закрыты. Ребенку поступает приглашение, от которого он не может отказаться. Умелые манипуляторы играют на чувствах: «Ты одинок? Тебя не понимает никто вокруг? Тебе плохо? Тогда тебе к нам». Конечно, подростку 13-14 лет и «одиноко» и «непонятно». Как только ребенок принимает приглашение и вступает в группу, ему предлагают поиграть. Игра включает в себя поэтапное выполнение заданий: ребусы, сложные головоломки, поиск ответов на вопросы... С переходом на новый левел задачи усложняются и усложняются, и юного адепта не может не увлечь вся эта «движуха». Причем в группе риска находятся умные дети - отличники, олимпиадники, светлые головы.

А потом, в какой-то момент, организаторы испытывают его, предлагая сделать с собой нечто неестественное - порезать руку, например, или записать на видео имитацию самоубийства. Таким образом детей проверяют на готовность перешагнуть через некий барьер.

Все это время на странице группы происходит постоянное накачивание юного игрока информацией о смерти, о китах, бабочках и прочих символах. Красивые картинки, трогающие душу высказывания, истории постепенно подводят детей к мысли о суициде.

В определенный момент ребенка ставят на счетчик - как правило, эта цифра, на которую родители не обращают никакого внимания, появляется в статусе на странице ребенка, в его дневнике или в блокноте, или на стене напротив письменного стола. Неважно где, но если вы заметили цифру, которая все время меняется (59-58-57-56...), то знайте, что это обратный отсчет. Некто считает, сколько вашему малышу осталось жить на свете.

Уже после гибели детей в их компьютерах и телефонах родители находили послания: «Не забывай, что осталось 15 дней. Ты готов?», «Завтра придет твой час. Помочь?». Мамы и папы подтверждают: перед смертью их детям кто-то звонил, они спешили на встречу с каким-то другом, или кто-то ждал их у подъезда. Есть версия, что это и были «помощники», которые курировали подростков и доводили дело до конца.

Должно насторожить не только внутреннее состояние ребенка (напряжение, замкнутость, нежелание разговаривать), но и физическое - недосып, усталость, круги под глазами. Адепты «китов» не высыпаются. Задания для игры умышленно выдаются в определенное время среди ночи - уставшим и недосыпающим ребенком легче манипулировать.

Если вы узнали, что ваши дети стали участниками опасного сообщества, немедленно обращайтесь в правоохранительные органы!

Автор: Алексей БАЗАРОВ

Номер газеты: №11 (3735) от 16.02.2017

Уфимские ведомости Вторник №10 (3734) от 14.02.2017 Уфимские ведомости Четверг №11 (3735) от 16.02.2017





Поделиться Нашли ошибку? Выделите найденную ошибку и нажмите

Ctrl + Enter

Мы обязательно исправим!



