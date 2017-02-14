

Чем опасен козырек?



Озвученная уфимкой проблема знакома многим. Факт есть факт: жилищники действительно не должны обслуживать балконные крыши, воздвигнутые после сдачи дома. На этот счет есть статья 210 Гражданского кодекса РФ. В соответствии с ней собственник сам несет бремя содержания принадлежащих ему построек. Дело же коммунальщиков – обслуживание общедомового имущества. Но в реальности все обстоит иначе. Об этом нам рассказал начальник отдела жилищного хозяйства МБУ УЖХ Уфы Андрей Бычков:

- Всего в семи районах столицы насчитывается 4 902 дома, над балконами которых 12 358 самодельных козырьков. В каждом из этих случаев жителям выданы предписания на очистку от снега и наледи. Но, увы, выполняются они редко. Эту работу вынуждены делать управляющие компании. Как правило, применяются подъемники, автовышки. Хотя основная задача коммунальщиков – очистка скатных крыш, которые особенно подвержены обмерзанию. Из 2 999 таких кровель мы прошли 2 641 (на 14 февраля), к концу месяца планируем завершить все работы.



Определить границу ответственности можно даже визуально. Муниципальные крыши, как правило, построены из бетона еще при возведении дома. Самострой же в основном варится из металлоконструкций. В связи с чем возникает еще вопрос их законности. По сути, такой монтаж сравним с перепланировкой и требует специального разрешения.



- Есть занимающаяся этими вопросами межведомственная комиссия, куда нужно подать заявление. Дело в том, что предлагаемый вами вариант может не подойти технически. Что чревато риском обрушения, особенно под давлением снега, - рассказал начальник отдела муниципального жилищного контроля УОЖГ администрации города Константин Артемченко.





Однако не секрет, что большинство подобных крыш появилось на рубеже 1990-2000 годов. Понять, что тогда было согласованно, а что нет сегодня уже непросто. Да и делалось все в основном своими руками. Сегодня ситуация иная, обустройство балконных помещений –ниша для ремонтного бизнеса. Соответственно, можно говорить о каких-то гарантиях надежности.

Желая убедиться в этом, мы по объявлению позвонили в одну из десятков фирм. Инженер-технолог представился Андреем Бессоновым.



- Сначала варим металлический каркас из профильных труб и уголка в форме треугольника. Упирается он в стену дома и перила, которые по необходимости усиливаем. Крепится все на анкера, специальные болты, шпунты. А сверху ложится решетка из дерева или фанеры, которая поддерживает сайдинг.



- Наверняка все - из нержавеющей стали?



- Нет, в ход идет обычный металл, из-за дороговизны легированного. Но коррозии можно не бояться, потому что все закрывается окрашенной облицовкой, а стыки заливаются монтажной пеной. Окна ставим пластиковые, в редких случаях, когда пакет монтируется сверху до низу, используем противоударную пленку. В общей сложности работа занимает от двух до четырех дней и стоить будет до 60 тысяч.



А во что встанет эксплуатация обновленного балкона? Чистка снега и льда своими силами – дело опрометчивое. В таком случае не обойтись без услуг промышленного альпиниста. Занимающихся этим компаний не так уж и мало. Как рассказали в одной из них, выезд ради единственного козырька неэффективен: объем небольшой, а возни с веревками и страховкой много. Другое дело, если жители дома объединятся: стоимость услуги вырастет не на много, зато всю «верхотуру» уберут сразу.

Учитывая это обстоятельство, многие высотники предпочитают брать объемы стоимостью от пяти – шести тысяч рублей. Точные условия оговариваются уже на месте, но обязательно – отсутствие внизу припаркованных машин.

Исходя из выше сказанного, можно понять: убрать свою же крышу вполне реально и не слишком дорого. Тем не менее происходит это не часто. Стоит отметить: льдом обрастают как дома, так и здания учреждений и организаций. Опять же, чаще всего речь идет о частной собственности.

О том, как идет борьба с опасными крышами, нам рассказал начальник отдела профилактики правонарушений по благоустройству МКУ «Центр общественной безопасности» Ринат Диваев:



-В зимний период рейды по выявлению нарушений уборки снега и льда наши сотрудники проводят почти ежедневно. Так, если нарушитель – юридическое или должностное лицо, то размер взыскания определен: от 5 до 20 тысяч рублей. Заснеженность территории увы, не редкое нарушение. Всего только с начала года мы составили, зафиксировали уже более 2 300 таких случаев.



Корзинка:

Горожанам, обнаружившим на крыше дома или здания опасную наледь или большой снеговой нанос, следует обратиться в свою управляющую компанию. Если территория находится на обслуживании УЖХ районов, можно позвонить в центральную диспетчерскую службу МБУ «Управление жилищного хозяйства»: 235-48-00. В экстренном случае также можно обратиться по единому номеру «Службы спасения 112». - Живу в пятиэтажном доме полувековой постройки. Сосед сверху покрыл балкон железом. Теперь оттуда постоянно свисают сосульки. Между тем внизу находится пешеходная дорожка, - говорит жительница столицы Александра Корсунькова, - обращалась в ЖЭУ, но там говорят: козырек самодельный, значит убирать лед должны жильцы. Правда ли это?Озвученная уфимкой проблема знакома многим. Факт есть факт: жилищники действительно не должны обслуживать балконные крыши, воздвигнутые после сдачи дома. На этот счет есть статья 210 Гражданского кодекса РФ. В соответствии с ней собственник сам несет бремя содержания принадлежащих ему построек. Дело же коммунальщиков – обслуживание общедомового имущества. Но в реальности все обстоит иначе. Об этом нам рассказал начальник отдела жилищного хозяйства МБУ УЖХ Уфы Андрей Бычков:- Всего в семи районах столицы насчитывается 4 902 дома, над балконами которых 12 358 самодельных козырьков. В каждом из этих случаев жителям выданы предписания на очистку от снега и наледи. Но, увы, выполняются они редко. Эту работу вынуждены делать управляющие компании. Как правило, применяются подъемники, автовышки. Хотя основная задача коммунальщиков – очистка скатных крыш, которые особенно подвержены обмерзанию. Из 2 999 таких кровель мы прошли 2 641 (на 14 февраля), к концу месяца планируем завершить все работы.Определить границу ответственности можно даже визуально. Муниципальные крыши, как правило, построены из бетона еще при возведении дома. Самострой же в основном варится из металлоконструкций. В связи с чем возникает еще вопрос их законности. По сути, такой монтаж сравним с перепланировкой и требует специального разрешения.- Есть занимающаяся этими вопросами межведомственная комиссия, куда нужно подать заявление. Дело в том, что предлагаемый вами вариант может не подойти технически. Что чревато риском обрушения, особенно под давлением снега, - рассказал начальник отдела муниципального жилищного контроля УОЖГ администрации города Константин Артемченко.Однако не секрет, что большинство подобных крыш появилось на рубеже 1990-2000 годов. Понять, что тогда было согласованно, а что нет сегодня уже непросто. Да и делалось все в основном своими руками. Сегодня ситуация иная, обустройство балконных помещений –ниша для ремонтного бизнеса. Соответственно, можно говорить о каких-то гарантиях надежности.Желая убедиться в этом, мы по объявлению позвонили в одну из десятков фирм. Инженер-технолог представился Андреем Бессоновым.- Сначала варим металлический каркас из профильных труб и уголка в форме треугольника. Упирается он в стену дома и перила, которые по необходимости усиливаем. Крепится все на анкера, специальные болты, шпунты. А сверху ложится решетка из дерева или фанеры, которая поддерживает сайдинг.- Наверняка все - из нержавеющей стали?- Нет, в ход идет обычный металл, из-за дороговизны легированного. Но коррозии можно не бояться, потому что все закрывается окрашенной облицовкой, а стыки заливаются монтажной пеной. Окна ставим пластиковые, в редких случаях, когда пакет монтируется сверху до низу, используем противоударную пленку. В общей сложности работа занимает от двух до четырех дней и стоить будет до 60 тысяч.А во что встанет эксплуатация обновленного балкона? Чистка снега и льда своими силами – дело опрометчивое. В таком случае не обойтись без услуг промышленного альпиниста. Занимающихся этим компаний не так уж и мало. Как рассказали в одной из них, выезд ради единственного козырька неэффективен: объем небольшой, а возни с веревками и страховкой много. Другое дело, если жители дома объединятся: стоимость услуги вырастет не на много, зато всю «верхотуру» уберут сразу.Учитывая это обстоятельство, многие высотники предпочитают брать объемы стоимостью от пяти – шести тысяч рублей. Точные условия оговариваются уже на месте, но обязательно – отсутствие внизу припаркованных машин.Исходя из выше сказанного, можно понять: убрать свою же крышу вполне реально и не слишком дорого. Тем не менее происходит это не часто. Стоит отметить: льдом обрастают как дома, так и здания учреждений и организаций. Опять же, чаще всего речь идет о частной собственности.О том, как идет борьба с опасными крышами, нам рассказал начальник отдела профилактики правонарушений по благоустройству МКУ «Центр общественной безопасности» Ринат Диваев:-В зимний период рейды по выявлению нарушений уборки снега и льда наши сотрудники проводят почти ежедневно. Так, если нарушитель – юридическое или должностное лицо, то размер взыскания определен: от 5 до 20 тысяч рублей. Заснеженность территории увы, не редкое нарушение. Всего только с начала года мы составили, зафиксировали уже более 2 300 таких случаев.Корзинка:Горожанам, обнаружившим на крыше дома или здания опасную наледь или большой снеговой нанос, следует обратиться в свою управляющую компанию. Если территория находится на обслуживании УЖХ районов, можно позвонить в центральную диспетчерскую службу МБУ «Управление жилищного хозяйства»: 235-48-00. В экстренном случае также можно обратиться по единому номеру «Службы спасения 112».

Автор: Иван БЕГМА

Фото: Риты ИШНИЯЗОВОЙ

Номер газеты: №11 (3735) от 16.02.2017

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