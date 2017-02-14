

Сложно. Но не для них



- Они должны создать модель каждой детали, внести допуски, потому что поршень внутри цилиндра должен ходить свободно, но без люфта, затем собрать конструкции, и мы будем их тестировать: переливать воду из одной емкости в другую, измерять максимальный столб воды, который насос способенвыпустить, - рассказывает главный региональный эксперт по прототипированию, директор Центра молодежного инновационного творчества в технопарке УГНТУ ИльнурНугуманов. - Сложности? Разнообразные. Одна команда моделирует все правильно, а распечатать не может: у них программа допустила ошибки, и в изделии появилась дырка.

- Для нас самое сложное - сделать основную деталь, у нее непростые чертежи, - говорит Егор Жидяев, капитан команды лицея №83. - А вообще моделировать в 3D довольно легко. Берется плоскость, на ней рисуется одна сторона объекта, затем его «выдавливают» в третье измерение, то есть делают объемным, и можно прорисовывать контуры с любой стороны.

Рассказывая, Егор вертит на экране будущий корпус поршня. Очевидно: нынешние школьники быстрее привыкают к 3D, чем мы в свое время - к осям абсцисс и ординат.

- А что самое приятное?

- Смотреть, что у тебя получилось! - предвкушают Егор и его напарница Даша.

На полке среди напечатанных бюстов, нефтяных вышек и конического редуктора больше всего меня поражает новогодний подарок: светящийся снеговик внутри прозрачного шара.

- Его не так сложно сделать. Дети моделируют снеговика, печатают из полупрозрачного пластика и вставляют батарейку со светодиодом, - поясняет ИльнурРаисович.

Боюсь, что недалек тот день, когда все подарки будут просто распечатываться. Придется выдумывать новые способы заполучить что-нибудь эксклюзивное.

Естественно, сегодняшние 3D-принтеры печатают не только из шнуров пластика (единственный недостаток технологии, на мой взгляд, в том, что на планете значительно прибавится пластмассы), но и металлом, золотом, из порошка, умеют создавать твердые объекты из фотополимеров, засвечивая их. А это уже - область аддитивных технологий, когда изделие не вытачивается-выпиливается (технологии вычитания), а наоборот -выращивается из жидкого полимера, металлического порошка и так далее.

А то, чем занимаются сейчас школьники, - не только шаг к мечте человечества о том, что все необходимое (квартиру, например), можно будет просто распечатать, как текст на бумаге. Сегодня прототипирование (это максимально быстрое создание работающей модели, чтобы понять, как оно вообще будет работать), математическое моделирование, в том числе в 3D - основной драйвер создания глобально конкурентоспособной продукции в кратчайшие сроки. Они дают возможность получать конструкции, оптимальные со всех сторон: с точки зрения веса, материала и многого другого - ведь все возможные варианты можно, прежде чем создавать реальную модель, заранее просчитать на компьютере. Можно не просто воспроизвести слегка улучшенный прототип, доставшийся нам по наследству от корифеев, а создать то, что будет решать проблему наилучшим образом. Сегодня так делаются детали для аэрокосмической и автомобильной промышленности, где каждое новое изделие тут же покупается конкурентами, которые изучают его и стараются сделать лучше. Эти технологии будут развиваться и захватывать новые области каждый день.

И сегодняшние конкурсанты JuniorSkills будут в этом участвовать. Шоколадного мишку, протезчерепа, клюшки для гольфа, динозавра, дом, гитару, бюстгалтер - сегодня все это можно напечатать на 3D-принтере. Ну а 14-летние участники JuniorSkills по компетенции «прототипирование» моделируют поршневой насос. Что удивительно, в аудитории, наполненной жужжанием работающих принтеров, немало девочек.- Они должны создать модель каждой детали, внести допуски, потому что поршень внутри цилиндра должен ходить свободно, но без люфта, затем собрать конструкции, и мы будем их тестировать: переливать воду из одной емкости в другую, измерять максимальный столб воды, который насос способенвыпустить, - рассказывает главный региональный эксперт по прототипированию, директор Центра молодежного инновационного творчества в технопарке УГНТУ ИльнурНугуманов. - Сложности? Разнообразные. Одна команда моделирует все правильно, а распечатать не может: у них программа допустила ошибки, и в изделии появилась дырка.- Для нас самое сложное - сделать основную деталь, у нее непростые чертежи, - говорит Егор Жидяев, капитан команды лицея №83. - А вообще моделировать в 3D довольно легко. Берется плоскость, на ней рисуется одна сторона объекта, затем его «выдавливают» в третье измерение, то есть делают объемным, и можно прорисовывать контуры с любой стороны.Рассказывая, Егор вертит на экране будущий корпус поршня. Очевидно: нынешние школьники быстрее привыкают к 3D, чем мы в свое время - к осям абсцисс и ординат.- А что самое приятное?- Смотреть, что у тебя получилось! - предвкушают Егор и его напарница Даша.На полке среди напечатанных бюстов, нефтяных вышек и конического редуктора больше всего меня поражает новогодний подарок: светящийся снеговик внутри прозрачного шара.- Его не так сложно сделать. Дети моделируют снеговика, печатают из полупрозрачного пластика и вставляют батарейку со светодиодом, - поясняет ИльнурРаисович.Боюсь, что недалек тот день, когда все подарки будут просто распечатываться. Придется выдумывать новые способы заполучить что-нибудь эксклюзивное.Естественно, сегодняшние 3D-принтеры печатают не только из шнуров пластика (единственный недостаток технологии, на мой взгляд, в том, что на планете значительно прибавится пластмассы), но и металлом, золотом, из порошка, умеют создавать твердые объекты из фотополимеров, засвечивая их. А это уже - область аддитивных технологий, когда изделие не вытачивается-выпиливается (технологии вычитания), а наоборот -выращивается из жидкого полимера, металлического порошка и так далее.А то, чем занимаются сейчас школьники, - не только шаг к мечте человечества о том, что все необходимое (квартиру, например), можно будет просто распечатать, как текст на бумаге. Сегодня прототипирование (это максимально быстрое создание работающей модели, чтобы понять, как оно вообще будет работать), математическое моделирование, в том числе в 3D - основной драйвер создания глобально конкурентоспособной продукции в кратчайшие сроки. Они дают возможность получать конструкции, оптимальные со всех сторон: с точки зрения веса, материала и многого другого - ведь все возможные варианты можно, прежде чем создавать реальную модель, заранее просчитать на компьютере. Можно не просто воспроизвести слегка улучшенный прототип, доставшийся нам по наследству от корифеев, а создать то, что будет решать проблему наилучшим образом. Сегодня так делаются детали для аэрокосмической и автомобильной промышленности, где каждое новое изделие тут же покупается конкурентами, которые изучают его и стараются сделать лучше. Эти технологии будут развиваться и захватывать новые области каждый день.И сегодняшние конкурсанты JuniorSkills будут в этом участвовать.

Автор: Екатерина КЛИМОВИЧ

Номер газеты: №11 (3735) от 16.02.2017

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