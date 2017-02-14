Умники: о реформах и идеалах

Кто они, победители олимпиад самого высокого уровня: «ботаники», которые заняты только учебой и не видят дальше своего носа? Или разносторонне развитые личности, с которыми можно обсудить даже проблемы современного образования. На эти вопросы ответят они сами.
1. Что вас не устраивает в системе школьного образования?
2. Что нужно изменить в первую очередь?
3. Должна ли школа сохранять традиции или следовать за научно-техническим прогрессом?
4. Ваш идеал учителя.
5. Самый интересный урок.
6. Как вы готовитесь к олимпиадам?
7. Самый трудный вопрос в тестах.
8. Кто и что определяет ваш выбор вуза?
9. Чем увлекаетесь помимо учебы.
10. Ваше жизненное кредо.
Александр Цветков, призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву (гимназия №64, 11 класс):
- У нас нет возможности самим выбирать предметы для изучения, а объять необъятное, да еще и на высоком уровне, проблемно. Поэтому все превращается в своего рода фикцию. И второе - подготовке к ЕГЭ посвящается, на мой взгляд, слишком много времени.
- Необходимо максимально дистанцировать образование от религии и политики. Разрешить школьникам самим выбирать предметы для обучения исходя из их способностей, но, конечно, при сохранении некоторых обязательных: русского языка, математики, например.
- Школа должна соблюдать разумный баланс между ними. Звучат предложения вернуться к традиционным вещам со стороны министра образования и науки Ольги Васильевой. Думаю, изменения в любую сторону в таком значимом для общества институте, как образование, должны очень серьезно продумываться. А пока они не выглядят проработанными. Например, нас предупредили о Всероссийских проверочных работах по пяти предметам только в середине учебного года. Но времени осталось так мало. Что привнесет дополнительные стрессы, которых в 11 классе и так достаточно.
- Профессионал, максимально беспристрастный и объективный ко всем ученикам.
- Самые увлекательные уроки по праву и обществознанию. Мне интересны с точки зрения будущей профессии, а также ОБЖ, где нам дают знания, связанные с реальной жизнью.
- Подготовка к олимпиадам - серьезный процесс. Здесь два пути. Самостоятельная подготовка, в основном это чтение литературы, изучение законодательных актов РФ. Также проводятся занятия на базе БГУ для подготовки команды республики для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. К сожалению, порой эта практика держится на энтузиазме отдельных профессионалов.
- Что такое шпицрутен?
- Только возможность получения наиболее качественного образования.
- Занимаюсь плаванием (непрофессионально), люблю читать детективы, гулять.
- Свобода личности.
Елисей Вишнев, победитель регионального этапа ВОШ по астрономии (гимназия №93, 10 класс):
- Учеба отнимает много времени и сил - это несомненный минус. Но тот объем материала, который предлагает программа, просто не усвоить, и это скажется на развитии кругозора. Что касается нашей гимназии, то она дает свободу выбора в изучении определенных предметов. Учителя - профессионалы, и объективно подходят к оценке знаний.
- Мне кажется, что многим педагогам попросту не хватает мотивации в отношении к ученикам и глубоком изучении собственного предмета. Будь я министром, то решил бы вопрос заработной платы.
И, конечно, каждому ученику дал бы большую свободу в выборе, какие именно ему предметы изучать и насколько глубоко, в соответствии с интересами школьника и его планами на дальнейшую жизнь.
- Основная задача школы - дать полноценное образование и сделать его всесторонне развитым, подготовить к дальнейшей жизни.
- Идеальным он может быть при одном условии - одинаково хорошо обучить своему предмету абсолютно любого ученика. Потому учитель обязан найти лучший, уникальный подход к каждому ребенку, развить в нем интерес и закрепить информацию любой сложности в его сознании.
- Наверное, самыми увлекательными для меня оказались лабораторные работы по физике и химии. Наглядная демонстрация, как действуют законы нашего мироздания — что может быть интереснее?
- Усердно. С учителями разбираю лишь отдельные темы, а большую часть времени готовлюсь самостоятельно. Чтобы победить на республиканском этапе ВОШ прочитал десяток учебников разного рода и прорешал массу задач.
- Сложнее всего для меня оказалась шестая задача регионального этапа по астрономии. Был представлен график изменения звездной величины объекта в зависимости от времени, и надо было определить характеристику его орбиты. Для решения задачи были необходимы геометрические формулы, которые мы еще не проходили, и мне пришлось выводить их самостоятельно.
- Во-первых, направленность вуза должна совпадать с моими интересами. Во-вторых, чтобы полученное образование помогло найти достойную работу по душе. Я хочу стать полезным обществу и жить в достатке.
- Учеба действительно занимает большую часть моего времени. Но все-таки остается немного и на спорт. Часто посещаю тренажерный зал, занимаюсь большим теннисом и плаванием.
- Больше всего мне бы хотелось принести весомую пользу человечеству. Совершить что-то такое, после чего мир больше никогда не будет таким, как прежде. Астрономия — одна из важнейших наук. Она показывает, насколько мы, земляне, - крошечный кусочек реальности и сколько еще необходимо изучить, чтобы понять, как устроено мироздание.
P.S.
Возможно, некоторые ответы респондентов нашим читателям покажутся спорными, но нельзя отказать ребятам в знании предмета разговора. Учителям, несомненно, будет любопытно услышать точку зрения тех, кто находится по ту сторону «баррикад». Умники не призывают к революционным преобразованиям в школе в отличие от многих реформаторов российского образования, но весьма точно указывают на то, что сделать необходимо. Они, конечно, больше прагматики, чем романтики. Словом, герои своего времени, которое, как известно, не выбирают.