

Умники: о реформах и идеалах



1. Что вас не устраивает в системе школьного образования?

2. Что нужно изменить в первую очередь?

3. Должна ли школа сохранять традиции или следовать за научно-техническим прогрессом?

4. Ваш идеал учителя.

5. Самый интересный урок.

6. Как вы готовитесь к олимпиадам?

7. Самый трудный вопрос в тестах.

8. Кто и что определяет ваш выбор вуза?

9. Чем увлекаетесь помимо учебы.

10. Ваше жизненное кредо.



Александр Цветков, призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву (гимназия №64, 11 класс):

- У нас нет возможности самим выбирать предметы для изучения, а объять необъятное, да еще и на высоком уровне, проблемно. Поэтому все превращается в своего рода фикцию. И второе - подготовке к ЕГЭ посвящается, на мой взгляд, слишком много времени.



- Необходимо максимально дистанцировать образование от религии и политики. Разрешить школьникам самим выбирать предметы для обучения исходя из их способностей, но, конечно, при сохранении некоторых обязательных: русского языка, математики, например.



- Школа должна соблюдать разумный баланс между ними. Звучат предложения вернуться к традиционным вещам со стороны министра образования и науки Ольги Васильевой. Думаю, изменения в любую сторону в таком значимом для общества институте, как образование, должны очень серьезно продумываться. А пока они не выглядят проработанными. Например, нас предупредили о Всероссийских проверочных работах по пяти предметам только в середине учебного года. Но времени осталось так мало. Что привнесет дополнительные стрессы, которых в 11 классе и так достаточно.



- Профессионал, максимально беспристрастный и объективный ко всем ученикам.

- Самые увлекательные уроки по праву и обществознанию. Мне интересны с точки зрения будущей профессии, а также ОБЖ, где нам дают знания, связанные с реальной жизнью.



- Подготовка к олимпиадам - серьезный процесс. Здесь два пути. Самостоятельная подготовка, в основном это чтение литературы, изучение законодательных актов РФ. Также проводятся занятия на базе БГУ для подготовки команды республики для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. К сожалению, порой эта практика держится на энтузиазме отдельных профессионалов.



- Что такое шпицрутен?



- Только возможность получения наиболее качественного образования.



- Занимаюсь плаванием (непрофессионально), люблю читать детективы, гулять.



- Свобода личности.



Елисей Вишнев, победитель регионального этапа ВОШ по астрономии (гимназия №93, 10 класс):

- Учеба отнимает много времени и сил - это несомненный минус. Но тот объем материала, который предлагает программа, просто не усвоить, и это скажется на развитии кругозора. Что касается нашей гимназии, то она дает свободу выбора в изучении определенных предметов. Учителя - профессионалы, и объективно подходят к оценке знаний.

- Мне кажется, что многим педагогам попросту не хватает мотивации в отношении к ученикам и глубоком изучении собственного предмета. Будь я министром, то решил бы вопрос заработной платы.



И, конечно, каждому ученику дал бы большую свободу в выборе, какие именно ему предметы изучать и насколько глубоко, в соответствии с интересами школьника и его планами на дальнейшую жизнь.



- Основная задача школы - дать полноценное образование и сделать его всесторонне развитым, подготовить к дальнейшей жизни.



- Идеальным он может быть при одном условии - одинаково хорошо обучить своему предмету абсолютно любого ученика. Потому учитель обязан найти лучший, уникальный подход к каждому ребенку, развить в нем интерес и закрепить информацию любой сложности в его сознании.



- Наверное, самыми увлекательными для меня оказались лабораторные работы по физике и химии. Наглядная демонстрация, как действуют законы нашего мироздания — что может быть интереснее?



- Усердно. С учителями разбираю лишь отдельные темы, а большую часть времени готовлюсь самостоятельно. Чтобы победить на республиканском этапе ВОШ прочитал десяток учебников разного рода и прорешал массу задач.



- Сложнее всего для меня оказалась шестая задача регионального этапа по астрономии. Был представлен график изменения звездной величины объекта в зависимости от времени, и надо было определить характеристику его орбиты. Для решения задачи были необходимы геометрические формулы, которые мы еще не проходили, и мне пришлось выводить их самостоятельно.



- Во-первых, направленность вуза должна совпадать с моими интересами. Во-вторых, чтобы полученное образование помогло найти достойную работу по душе. Я хочу стать полезным обществу и жить в достатке.



- Учеба действительно занимает большую часть моего времени. Но все-таки остается немного и на спорт. Часто посещаю тренажерный зал, занимаюсь большим теннисом и плаванием.



- Больше всего мне бы хотелось принести весомую пользу человечеству. Совершить что-то такое, после чего мир больше никогда не будет таким, как прежде. Астрономия — одна из важнейших наук. Она показывает, насколько мы, земляне, - крошечный кусочек реальности и сколько еще необходимо изучить, чтобы понять, как устроено мироздание.

P.S.

Возможно, некоторые ответы респондентов нашим читателям покажутся спорными, но нельзя отказать ребятам в знании предмета разговора. Учителям, несомненно, будет любопытно услышать точку зрения тех, кто находится по ту сторону «баррикад». Умники не призывают к революционным преобразованиям в школе в отличие от многих реформаторов российского образования, но весьма точно указывают на то, что сделать необходимо. Они, конечно, больше прагматики, чем романтики. Словом, герои своего времени, которое, как известно, не выбирают. Кто они, победители олимпиад самого высокого уровня: «ботаники», которые заняты только учебой и не видят дальше своего носа? Или разносторонне развитые личности, с которыми можно обсудить даже проблемы современного образования. На эти вопросы ответят они сами.1. Что вас не устраивает в системе школьного образования?2. Что нужно изменить в первую очередь?3. Должна ли школа сохранять традиции или следовать за научно-техническим прогрессом?4. Ваш идеал учителя.5. Самый интересный урок.6. Как вы готовитесь к олимпиадам?7. Самый трудный вопрос в тестах.8. Кто и что определяет ваш выбор вуза?9. Чем увлекаетесь помимо учебы.10. Ваше жизненное кредо.Александр Цветков, призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву (гимназия №64, 11 класс):- У нас нет возможности самим выбирать предметы для изучения, а объять необъятное, да еще и на высоком уровне, проблемно. Поэтому все превращается в своего рода фикцию. И второе - подготовке к ЕГЭ посвящается, на мой взгляд, слишком много времени.- Необходимо максимально дистанцировать образование от религии и политики. Разрешить школьникам самим выбирать предметы для обучения исходя из их способностей, но, конечно, при сохранении некоторых обязательных: русского языка, математики, например.- Школа должна соблюдать разумный баланс между ними. Звучат предложения вернуться к традиционным вещам со стороны министра образования и науки Ольги Васильевой. Думаю, изменения в любую сторону в таком значимом для общества институте, как образование, должны очень серьезно продумываться. А пока они не выглядят проработанными. Например, нас предупредили о Всероссийских проверочных работах по пяти предметам только в середине учебного года. Но времени осталось так мало. Что привнесет дополнительные стрессы, которых в 11 классе и так достаточно.- Профессионал, максимально беспристрастный и объективный ко всем ученикам.- Самые увлекательные уроки по праву и обществознанию. Мне интересны с точки зрения будущей профессии, а также ОБЖ, где нам дают знания, связанные с реальной жизнью.- Подготовка к олимпиадам - серьезный процесс. Здесь два пути. Самостоятельная подготовка, в основном это чтение литературы, изучение законодательных актов РФ. Также проводятся занятия на базе БГУ для подготовки команды республики для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. К сожалению, порой эта практика держится на энтузиазме отдельных профессионалов.- Что такое шпицрутен?- Только возможность получения наиболее качественного образования.- Занимаюсь плаванием (непрофессионально), люблю читать детективы, гулять.- Свобода личности.Елисей Вишнев, победитель регионального этапа ВОШ по астрономии (гимназия №93, 10 класс):- Учеба отнимает много времени и сил - это несомненный минус. Но тот объем материала, который предлагает программа, просто не усвоить, и это скажется на развитии кругозора. Что касается нашей гимназии, то она дает свободу выбора в изучении определенных предметов. Учителя - профессионалы, и объективно подходят к оценке знаний.- Мне кажется, что многим педагогам попросту не хватает мотивации в отношении к ученикам и глубоком изучении собственного предмета. Будь я министром, то решил бы вопрос заработной платы.И, конечно, каждому ученику дал бы большую свободу в выборе, какие именно ему предметы изучать и насколько глубоко, в соответствии с интересами школьника и его планами на дальнейшую жизнь.- Основная задача школы - дать полноценное образование и сделать его всесторонне развитым, подготовить к дальнейшей жизни.- Идеальным он может быть при одном условии - одинаково хорошо обучить своему предмету абсолютно любого ученика. Потому учитель обязан найти лучший, уникальный подход к каждому ребенку, развить в нем интерес и закрепить информацию любой сложности в его сознании.- Наверное, самыми увлекательными для меня оказались лабораторные работы по физике и химии. Наглядная демонстрация, как действуют законы нашего мироздания — что может быть интереснее?- Усердно. С учителями разбираю лишь отдельные темы, а большую часть времени готовлюсь самостоятельно. Чтобы победить на республиканском этапе ВОШ прочитал десяток учебников разного рода и прорешал массу задач.- Сложнее всего для меня оказалась шестая задача регионального этапа по астрономии. Был представлен график изменения звездной величины объекта в зависимости от времени, и надо было определить характеристику его орбиты. Для решения задачи были необходимы геометрические формулы, которые мы еще не проходили, и мне пришлось выводить их самостоятельно.- Во-первых, направленность вуза должна совпадать с моими интересами. Во-вторых, чтобы полученное образование помогло найти достойную работу по душе. Я хочу стать полезным обществу и жить в достатке.- Учеба действительно занимает большую часть моего времени. Но все-таки остается немного и на спорт. Часто посещаю тренажерный зал, занимаюсь большим теннисом и плаванием.- Больше всего мне бы хотелось принести весомую пользу человечеству. Совершить что-то такое, после чего мир больше никогда не будет таким, как прежде. Астрономия — одна из важнейших наук. Она показывает, насколько мы, земляне, - крошечный кусочек реальности и сколько еще необходимо изучить, чтобы понять, как устроено мироздание.P.S.Возможно, некоторые ответы респондентов нашим читателям покажутся спорными, но нельзя отказать ребятам в знании предмета разговора. Учителям, несомненно, будет любопытно услышать точку зрения тех, кто находится по ту сторону «баррикад». Умники не призывают к революционным преобразованиям в школе в отличие от многих реформаторов российского образования, но весьма точно указывают на то, что сделать необходимо. Они, конечно, больше прагматики, чем романтики. Словом, герои своего времени, которое, как известно, не выбирают.

Автор: Светлана ЯНОВА

Номер газеты: №11 (3735) от 16.02.2017

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