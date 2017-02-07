

Мелочей не бывает





- В 2003 году, когда фонд только создавался, ко мне обратились руководители танцевального ансамбля «Улыбка» 93-й гимназии. Их пригласили на конкурс в Турцию, но они не имели на это средств. Мы обратились в фонд, которым была оказана хорошая поддержка. За 15 лет сумели выстроить отношения и добиться хороших результатов, - отметил заместитель главы администрации города Сынтимир Баязитов.



За прошедшие два года фондом получены два гранта. Первый –президента РФ «Помощь всегда рядом», второй – ресурсного центра поддержки НКО.



- Мы - связующее звено, поддерживающее множество проектов. У нас существует целевая благотворительная поддержка социально значимых инициатив, - сказала исполнительный директор Фонда «ОФРГ» Ольга Панчихина.



Один из основных проектов – конкурс на соискание общественной городской премии «Достояние столицы». Он вошел в число лучших практик Приволжского федерального округа. За свою 10-летнюю историю его номинантами стали 533 активных уфимца. Один из них – Олег Галин.



- Руковожу общественной организацией «Морские пехотинцы». За 11 лет работы создал четыре военно-патриотических клуба, кадетский класс. Обратив внимание на этот конкурс, решился поучаствовать. Приятно, что достойно оценили наш труд. И вот 17 февраля открываем Кадетский центр для учащихся 5-11 классов, - поделился он.



В Акции «Письмо Деду Морозу» дети поведали о своих добрых и полезных делах, поделились своими успехами и достижениями. В 2012 году Общественный фонд развития города представил его на конкурс в рамках программы поддержки некоммерческих организаций, где он стал обладателем гранта Министерства экономического развития РБ. Что позволило оплатить проведение шести новогодних елок для детей-победителей.



В Уфе появились именные образовательные проекты, не имеющие аналогов в России. Научиться рисовать, танцевать и даже снимать кино по авторской программе горожане могут в арт-классе Елены Любименко, профессиональной академии по спортивным и бальным танцам Юлии Елизарьевой и киношколе Булата Юсупова.



Проект «Мы с тобой одной крови», первый этап которого состоялся в 2008 году, объединил тысячу жителей столицы республики. За время его реализации собрано 4 873 литра донорской крови.



В 2017-м планируется провести конкурс мини-грантов. Различные инициативы будут поддержаны по всей республике.



Корзинка

По инициативе фонда на средства активистов построены детские площадки в Городской детской клинической больнице № 17, клинике БГМУ и детском саду №6 (Дюртюли). Также возведены мини-стадион для детей-инвалидов и скейт-парк за конгресс-холлом. «Достояние столицы», «Письмо Деду Морозу», «Парамарафон» и еще более 600 полезных проектов в сферах культуры, спорта, образования, благоустройства за 15 лет поддержал Фонд социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города». Свой вклад в добрые дела внесли свыше 700 неравнодушных горожан.- В 2003 году, когда фонд только создавался, ко мне обратились руководители танцевального ансамбля «Улыбка» 93-й гимназии. Их пригласили на конкурс в Турцию, но они не имели на это средств. Мы обратились в фонд, которым была оказана хорошая поддержка. За 15 лет сумели выстроить отношения и добиться хороших результатов, - отметил заместитель главы администрации города Сынтимир Баязитов.За прошедшие два года фондом получены два гранта. Первый –президента РФ «Помощь всегда рядом», второй – ресурсного центра поддержки НКО.- Мы - связующее звено, поддерживающее множество проектов. У нас существует целевая благотворительная поддержка социально значимых инициатив, - сказала исполнительный директор Фонда «ОФРГ» Ольга Панчихина.Один из основных проектов – конкурс на соискание общественной городской премии «Достояние столицы». Он вошел в число лучших практик Приволжского федерального округа. За свою 10-летнюю историю его номинантами стали 533 активных уфимца. Один из них – Олег Галин.- Руковожу общественной организацией «Морские пехотинцы». За 11 лет работы создал четыре военно-патриотических клуба, кадетский класс. Обратив внимание на этот конкурс, решился поучаствовать. Приятно, что достойно оценили наш труд. И вот 17 февраля открываем Кадетский центр для учащихся 5-11 классов, - поделился он.В Акции «Письмо Деду Морозу» дети поведали о своих добрых и полезных делах, поделились своими успехами и достижениями. В 2012 году Общественный фонд развития города представил его на конкурс в рамках программы поддержки некоммерческих организаций, где он стал обладателем гранта Министерства экономического развития РБ. Что позволило оплатить проведение шести новогодних елок для детей-победителей.В Уфе появились именные образовательные проекты, не имеющие аналогов в России. Научиться рисовать, танцевать и даже снимать кино по авторской программе горожане могут в арт-классе Елены Любименко, профессиональной академии по спортивным и бальным танцам Юлии Елизарьевой и киношколе Булата Юсупова.Проект «Мы с тобой одной крови», первый этап которого состоялся в 2008 году, объединил тысячу жителей столицы республики. За время его реализации собрано 4 873 литра донорской крови.В 2017-м планируется провести конкурс мини-грантов. Различные инициативы будут поддержаны по всей республике.КорзинкаПо инициативе фонда на средства активистов построены детские площадки в Городской детской клинической больнице № 17, клинике БГМУ и детском саду №6 (Дюртюли). Также возведены мини-стадион для детей-инвалидов и скейт-парк за конгресс-холлом.

Автор: Мария АПКАРИМОВА

Фото: Риты ИШНИЯЗОВОЙ

Номер газеты: №9 (3733) от 09.02.2017

Уфимские ведомости Вторник №8 (3732) от 07.02.2017 Уфимские ведомости Четверг №9 (3733) от 09.02.2017





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