

Парковка: взгляд из подземелья



Несколько лет назад в мэрии была разработана концепция по строительству паркингов. Тогда же появилась и соответствующая комплексная программа. В рамках этих начинаний предполагалось строительство нескольких автостоянок в центральных районах, а также в Шакше, Инорсе и Затоне.

Так или иначе, пока ситуация остается напряженной. «Второй ряд» вдоль обочин на улицах Ленина, Карла Маркса и Цюрупы стал уже привычным делом. По узкому свободному коридору с трудом пробираются малолитражки, что же говорить об автобусах. Сами водители считают себя нарушителями поневоле. Тем не менее закон есть закон: авто, мешающие движению, забирают эвакуаторы. О том, как и почему это происходит, рассказал директор МБУ «По благоустройству и содержанию автопарковочных мест Владимир Петров.

- Много проблем, конечно, в центре. Работаем совместно с ГИБДД, причем как на улицах, так и во дворах. То есть, сначала составляется протокол, а потом уже в дело вступаем мы.

- Каких нарушений больше всего?

- Часто забираем машины с пешеходных переходов. А некоторые автовладельцы будто специально встают под запрещающим знаком, или занимают места для инвалидов. При этом я сам, как водитель, могу сказать: избежать этого вполне возможно. Просто придется оставить авто чуть подальше от нужной точки. Но забирать машины со штрафстоянок гораздо неудобнее. Их у нас четыре: на Пархоменко, 131/1, Макарова, 5, Самаркандской 4/1, и в Деме, на Армянской. Напомню, что бесплатно пребывание там только в первые 12 часов.

Каждой семье по парковке?

Построен наш город по старым проектам, нынешнее количество транспорта учесть не могли. Отсюда все проблемы. Другое дело – современные жилые комплексы, где создание адекватного паркинга неотъемлемо. Свои нюансы есть и здесь. Так, по нормам, необходимо строгое соответствие: на тысячу жильцов должно быть 350 парковочных мест. Соблюдается ли эта пропорция?

Одним из самых масштабных проектов можно назвать комплекс высоток «Четыре сезона». Он еще создается, а вот «Фестиваль» уже заселен. Обе стройки - детища группы компаний «Жилстройинвест».

- Простые цифры: «Фестиваль» имеет площадку на 600 машино-мест для 854 жильцов. Во втором случае стоянка уже вдвое больше, - говорит начальник отдела маркетинга корпорации Иван Зорин.

- Расскажите о концепции «двор без машин».

- Сначала применили ее на углу Комсомольской и Бессонова. Территория там небольшая, всего два гектара. Потому остановились на большом подземном паркинге. Двор при этом закрыли для проезда, примерно также сделали в «Четырех сезонах». Еще шесть сотен машин можно будет припарковать рядом с небоскребом «Идель-тауэр», когда он будет завершен.

- Входит ли машино-место в стоимость квартиры?

- Сегодня оно признано отдельной недвижимостью, которая оформляется по такому же договору, имея аналогичные юридические возможности. Приобретение места решает сразу несколько проблем, что, к сожалению, понимают пока не все. Хотя необходимое федеральное законодательство уже принято и работает.

- Все-таки покупка обойдется недешево…

- В сравнении с приобретением жилплощади сумма более чем приемлемая. Впрочем, всегда можно заменить покупку арендой, что стоит около трех тысяч рублей в месяц.



Болевая точка

Жители домов по улице Октябрьской революции и Коммунистической неоднократно жаловались в редакцию «УВ», что с вводом высоток комплекса «Уфимский кремль» проехать по окрестным улицам стало практически невозможно. «Все заставлено машинами новоселов. Им явно не хватает автостоянок», - заявляют они. Между тем, по данным с официального сайта застройщика, в комплексе заложено несколько паркингов более чем на 500 мест. Но не все они введены в эксплуатацию.

На подъезде к району движение почти что встало. Легко ли протиснуться, когда дорога забита с двух сторон? Визг тормозов, трели гудков и раздраженные голоса водителей слились в своего рода звуковую какофонию.

…Миновав ворота, наблюдаем, как в котловане рабочие монтируют очередной фундамент. Через сотню метров обнаруживается и въезд на подземную стоянку. Спуск покрыт асфальтом, а дальше – цементный пол. Первый уровень встречает пустыми залами и горящими лампами. Значит, электросети уже протянули. Судя по всему, здесь должна быть хорошая вентиляция. Но пока трубы проведены не везде. Спускаемся ниже. При взгляде на потолок в глаза бросаются датчики дымовой сигнализации. А к каждой опорной колонне прикреплены «пожарные шкафы». Они пока еще пусты.

Паркинг явно не готов, но под ногами – свежие следы протекторов. На третьем уровне слышны рокот движка и людские голоса. Но вот из-за поворота выезжает небольшой трактор с ковшом, полным… льда! В конце коридора застывшую массу крошат перфоратором. Размеры подземелья впечатляют, но о завершении работ говорить еще очень рано. Значит, откладывается и решение проблемы транспортного коллапса на соседних улицах…

Ответа застройщика на вопрос о сроках введения парковки в эксплуатацию добиться не удалось. Но мы готовы вернуться к этой теме в следующих номерах газеты.

Еще одним «узлом напряжения» стало двухэтажное офисное зданием под номером 28/1 на улице Новомостовой. Точнее – стихийная парковка вокруг него. Перекресток с Коммунистической итак загружен до предела, а тут еще это препятствие. Усугубляет ситуацию и сугроб, «съевший» почти два метра дорожного пространства. Днем коммунальной технике здесь не пройти. Но почему бы не вывезти снег ночью? Выход был один: рискнуть объехать затор по другой улице. Но и здесь ждал сюрприз: машина застряла в колее…



Бетона и стали – на миллионы

Очевидно, что только парковки жилкомплексов мегаполис не спасут, нужны более серьезные меры. И надо отметить, дело не стоит на месте: по адресу улица Горького, дом № 51 скоро появится еще несколько сотен мест.

Обустройство стоянки ведется в рамках специальной градостроительной программы, о которой уже говорилось. Как нам сообщили в администрации Уфы, совокупная стоимость объекта превышает 252 миллиона рублей. Застройщиком выступает ООО «ПСК-6».

В отличие от предыдущих, комплекс уже надземный. Трехэтажная конструкция из металла и бетона выглядит монументально: монолиты перекрытий толщиной сантиметров в 15, массивные поддерживающие «быки».

- Видите, шлагбаум уже смонтировали, – говорят строители, - работы осталось не так много.

При взгляде на пока еще пустынный парапет воображение дорисовывает фонари освещения, будку охранника. Наверняка не обойдется и без камер видеофиксации. Из задумчивости выводит звук «болгарки»: монтажники режут железо. Что ж, значит процесс идет.

- Живу в 12-этажке, напротив. Конечно, стоянка нужна, дворик у нас не сказать, что большой. А здесь удобно - подошел к окну и видишь машину, как на ладони, - говорит Фарит Зайнутдинов, - да и охрана будет приятно радовать.



Корзинка:

Площадь новой черниковской автостоянки превышает 14 тысяч квадратных метров. Специалисты утверждают, что к 2020 году численность легковых машин в Уфе может достигнуть 400-500 тысяч. Параллельно с ростом этого показателя все большую остроту приобретает вопрос обеспеченности столицы местами для стоянки автомобилей.Несколько лет назад в мэрии была разработана концепция по строительству паркингов. Тогда же появилась и соответствующая комплексная программа. В рамках этих начинаний предполагалось строительство нескольких автостоянок в центральных районах, а также в Шакше, Инорсе и Затоне.Так или иначе, пока ситуация остается напряженной. «Второй ряд» вдоль обочин на улицах Ленина, Карла Маркса и Цюрупы стал уже привычным делом. По узкому свободному коридору с трудом пробираются малолитражки, что же говорить об автобусах. Сами водители считают себя нарушителями поневоле. Тем не менее закон есть закон: авто, мешающие движению, забирают эвакуаторы. О том, как и почему это происходит, рассказал директор МБУ «По благоустройству и содержанию автопарковочных мест Владимир Петров.- Много проблем, конечно, в центре. Работаем совместно с ГИБДД, причем как на улицах, так и во дворах. То есть, сначала составляется протокол, а потом уже в дело вступаем мы.- Каких нарушений больше всего?- Часто забираем машины с пешеходных переходов. А некоторые автовладельцы будто специально встают под запрещающим знаком, или занимают места для инвалидов. При этом я сам, как водитель, могу сказать: избежать этого вполне возможно. Просто придется оставить авто чуть подальше от нужной точки. Но забирать машины со штрафстоянок гораздо неудобнее. Их у нас четыре: на Пархоменко, 131/1, Макарова, 5, Самаркандской 4/1, и в Деме, на Армянской. Напомню, что бесплатно пребывание там только в первые 12 часов.Каждой семье по парковке?Построен наш город по старым проектам, нынешнее количество транспорта учесть не могли. Отсюда все проблемы. Другое дело – современные жилые комплексы, где создание адекватного паркинга неотъемлемо. Свои нюансы есть и здесь. Так, по нормам, необходимо строгое соответствие: на тысячу жильцов должно быть 350 парковочных мест. Соблюдается ли эта пропорция?Одним из самых масштабных проектов можно назвать комплекс высоток «Четыре сезона». Он еще создается, а вот «Фестиваль» уже заселен. Обе стройки - детища группы компаний «Жилстройинвест».- Простые цифры: «Фестиваль» имеет площадку на 600 машино-мест для 854 жильцов. Во втором случае стоянка уже вдвое больше, - говорит начальник отдела маркетинга корпорации Иван Зорин.- Расскажите о концепции «двор без машин».- Сначала применили ее на углу Комсомольской и Бессонова. Территория там небольшая, всего два гектара. Потому остановились на большом подземном паркинге. Двор при этом закрыли для проезда, примерно также сделали в «Четырех сезонах». Еще шесть сотен машин можно будет припарковать рядом с небоскребом «Идель-тауэр», когда он будет завершен.- Входит ли машино-место в стоимость квартиры?- Сегодня оно признано отдельной недвижимостью, которая оформляется по такому же договору, имея аналогичные юридические возможности. Приобретение места решает сразу несколько проблем, что, к сожалению, понимают пока не все. Хотя необходимое федеральное законодательство уже принято и работает.- Все-таки покупка обойдется недешево…- В сравнении с приобретением жилплощади сумма более чем приемлемая. Впрочем, всегда можно заменить покупку арендой, что стоит около трех тысяч рублей в месяц.Болевая точкаЖители домов по улице Октябрьской революции и Коммунистической неоднократно жаловались в редакцию «УВ», что с вводом высоток комплекса «Уфимский кремль» проехать по окрестным улицам стало практически невозможно. «Все заставлено машинами новоселов. Им явно не хватает автостоянок», - заявляют они. Между тем, по данным с официального сайта застройщика, в комплексе заложено несколько паркингов более чем на 500 мест. Но не все они введены в эксплуатацию.На подъезде к району движение почти что встало. Легко ли протиснуться, когда дорога забита с двух сторон? Визг тормозов, трели гудков и раздраженные голоса водителей слились в своего рода звуковую какофонию.…Миновав ворота, наблюдаем, как в котловане рабочие монтируют очередной фундамент. Через сотню метров обнаруживается и въезд на подземную стоянку. Спуск покрыт асфальтом, а дальше – цементный пол. Первый уровень встречает пустыми залами и горящими лампами. Значит, электросети уже протянули. Судя по всему, здесь должна быть хорошая вентиляция. Но пока трубы проведены не везде. Спускаемся ниже. При взгляде на потолок в глаза бросаются датчики дымовой сигнализации. А к каждой опорной колонне прикреплены «пожарные шкафы». Они пока еще пусты.Паркинг явно не готов, но под ногами – свежие следы протекторов. На третьем уровне слышны рокот движка и людские голоса. Но вот из-за поворота выезжает небольшой трактор с ковшом, полным… льда! В конце коридора застывшую массу крошат перфоратором. Размеры подземелья впечатляют, но о завершении работ говорить еще очень рано. Значит, откладывается и решение проблемы транспортного коллапса на соседних улицах…Ответа застройщика на вопрос о сроках введения парковки в эксплуатацию добиться не удалось. Но мы готовы вернуться к этой теме в следующих номерах газеты.Еще одним «узлом напряжения» стало двухэтажное офисное зданием под номером 28/1 на улице Новомостовой. Точнее – стихийная парковка вокруг него. Перекресток с Коммунистической итак загружен до предела, а тут еще это препятствие. Усугубляет ситуацию и сугроб, «съевший» почти два метра дорожного пространства. Днем коммунальной технике здесь не пройти. Но почему бы не вывезти снег ночью? Выход был один: рискнуть объехать затор по другой улице. Но и здесь ждал сюрприз: машина застряла в колее…Бетона и стали – на миллионыОчевидно, что только парковки жилкомплексов мегаполис не спасут, нужны более серьезные меры. И надо отметить, дело не стоит на месте: по адресу улица Горького, дом № 51 скоро появится еще несколько сотен мест.Обустройство стоянки ведется в рамках специальной градостроительной программы, о которой уже говорилось. Как нам сообщили в администрации Уфы, совокупная стоимость объекта превышает 252 миллиона рублей. Застройщиком выступает ООО «ПСК-6».В отличие от предыдущих, комплекс уже надземный. Трехэтажная конструкция из металла и бетона выглядит монументально: монолиты перекрытий толщиной сантиметров в 15, массивные поддерживающие «быки».- Видите, шлагбаум уже смонтировали, – говорят строители, - работы осталось не так много.При взгляде на пока еще пустынный парапет воображение дорисовывает фонари освещения, будку охранника. Наверняка не обойдется и без камер видеофиксации. Из задумчивости выводит звук «болгарки»: монтажники режут железо. Что ж, значит процесс идет.- Живу в 12-этажке, напротив. Конечно, стоянка нужна, дворик у нас не сказать, что большой. А здесь удобно - подошел к окну и видишь машину, как на ладони, - говорит Фарит Зайнутдинов, - да и охрана будет приятно радовать.Корзинка:Площадь новой черниковской автостоянки превышает 14 тысяч квадратных метров.

Автор: Иван БЕГМА

Фото: Риты ИШНИЯЗОВОЙ

Номер газеты: №9 (3733) от 09.02.2017

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