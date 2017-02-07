

Аким Астаны: «Ждем уфимцев на ЭКСПО-2017»

В мэрии подвели итоги рабочей поездки в Астану, где между столицами Башкортостана и Казахстана был подписан Меморандумо побратимстве. В состав делегации под руководством главы администрации Уфы ИрекаЯлалова вошли вице-мэр Ильдар Хасанов, глава администрации Советского района Урал Кильсенбаев и начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений РадмилМуслимов.

- Идея побратимства с Астаной родилась еще в ходе официального визита в Казахстан башкирской делегации во главе с Рустэмом ЗакиевичемХамитовым. Он тогда поручил Уфе наладить сотрудничество. Опыт Астаны в сфере градостроительства, благоустройства, ЖКХ будет максимально изучен и, возможно, применен на территории столицы РБ, - заявилИрекЯлалов. – В дальнейшем побратимские отношения будут установлены не только между городами, но и между районами наших муниципалитетов. Такую практику мы будем продолжать как с уже имеющимися побратимами, так и с теми, с кем нам еще предстоит заключить соответствующие соглашения.

- Установление побратимства с Астаной имеет для нашего города ключевое значение – Уфа укрепляется на международной арене как центр событий международного масштаба и крупный игрок мировой экономики, - отметилИльдар Хасанов. - Документ о побратимстве будет способствовать развитию новых перспективных и инновационных форм сотрудничества для более полного раскрытия потенциала муниципалитетов и повышения эффективности управления.

Любопытно сравнить параметры Уфы и Астаны. Территория двух городовпрактически одинакова. Численность населения Астаны составляет около 1 млн человек, к 2020 году они намерены достичь отметки 1 млн 220 тыс. жителей, в том числе и за счет приезжих. На официальном сайте казахской столицы даже есть специальный раздел – «Переезд в Астану». А в Уфе уже сегодня проживает 1 млн 126 тыс. жителей. Объем производства промышленной продукции по Астане на декабрь 2016 года составил всего 78 млрд руб., у нас – почти 670 млрд. А вот бюджет у них за 2016 год превысил 90 млрд рублей, из которых 30 млрд - собственные доходы, а остальные 60 млрд- субвенции из республиканского бюджета. По строительству казахские застройщики впереди: за прошлый год ввели в эксплуатацию 2,2 млн кв. метровжилья. В Уфе эта цифра ниже – 770 тыс. кв. метров. И, как отметил ИрекЯлалов, качество строительства в Астане выше, чем у нас.

Одной из важных задач, которую ставила пред собой уфимская делегация, стало изучение опыта астанинских коллег в решении вопросов городского хозяйства, архитектуры и дорожного строительства. Так, в ходе визита делегация посетила проектный институт «Астанагенплан», где уфимцам рассказали о градостроительной политике города и продемонстрировали макет застройки.

…Казахскую столицу туристы все чаще сравнивают с арабской Абу-Даби: меньше чем за два десятилетия в степи вырос европейский город. Теперь это современный мегаполис с небоскребами даунтауна. К примеру, есть «лазурный квартал» - тут у всех зданий голубые зеркальные окна, копия зданияМГУ, есть дома-книги и дом-зажигалка - астанинцы так их и называют. Автором генплана застройки «нового города» был известный японский архитектор Кисе Курокава, а знаменитый британский архитектор НорманФостер, признанный лидер в стиле хай-тек, построил здесь Дворец мира и символ Астаны – монумент Байтерек.

Но в «копилке» казахских градостроителей есть и совершенно неожиданные приемы. Так, в черте города запрещено индивидуальное строительство, возвести коттедж или дом можно лишь за пределами столицы – на территорииАстанинскойагломерации.Таким образом, огромные территории в городе просто резервируются для дальнейшего развития, определенного генпланом. Местные застройщики огромное внимание уделяют архитектуре и качеству фасадов. Сегодня здесь полностью перешли на отделку натуральным камнем. При этом стоимость квадратного метра жилья вполнесопоставима с уфимскими ценами.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства работают жесткие регламенты, связанные с управлением домами: жильцов законодательно обязалисоздать кондоминиумы. На собственников возложено содержание жилья и текущий ремонт. И только капитальный ремонт осуществляется за счет государства.

- Наши коллеги из Астаны готовы поделиться с Уфой передовым опытом. После подписания Меморандума мы будем более интенсивно обмениваться делегациями. Призываю своих коллег в течение этого календарного года обязательно посетить столицу Казахстана и обменяться опытом, - отметил ИрекЯлалов. - Надо будет наладить контакты с будущим финансовым центром, который организуют на месте «ЭКСПО-2017». Там откроются офисы многочисленных зарубежных компаний, инвестиционных фондов, для удобства инвесторов будет создана зона международного права.



Корзинка:

Аким Астаны АсетИсекешев:

- Нас объединяют общие исторические корни и культурные традиции. Столица Башкортостана - один из крупнейших экономических, промышленных, культурных и научных центров России. Знаем, что Уфа динамично развивается, успешно реализуются программы по модернизации городского хозяйства. Астану и Уфу связывают давние и традиционно крепкие отношения, закрепленные Соглашением о дружбе и сотрудничестве. Наши города имеют большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества. Сегодня этот потенциал реализуется далеко не в полной мере. Уверен, этот визит позволит «сверить часы» и наметить новые пути взаимодействия.

Также, принимая во внимание, что Уфа - самый зеленый город-миллионер России, где на одного жителя приходится 202 м² зеленых насаждений, Астана заинтересована в обмене опытом столицы Башкортостана по созданию зеленого пояса вокруг города.

Вместе с тем предлагаем уфимцам принять активное участие в предстоящей Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017, поскольку Уфа входит в первую десятку из 250 крупнейших промышленных центров России и участие в выставке позволит обменяться передовыми разработками в области альтернативной энергетики.

Автор: Альфия РАИМОВА

Фото: ufacity.info

Номер газеты: №9 (3733) от 09.02.2017

Уфимские ведомости Вторник №8 (3732) от 07.02.2017 Уфимские ведомости Четверг №9 (3733) от 09.02.2017





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