

Социальный экстрим: дети в опасных сообществах

В прошлый раз мы с вами выясняли, место ли детям в социальных сетях. И договорились, что в принципе им туда можно, но под неусыпным родительским контролем.

Но как быть, когда родитель не понимает и половины из того, что происходит на страничке его ребенка? Особый сленг, какие-то странные картинки… А что означают эти цитаты в статусе? Сегодня мы поговорим о тех признаках опасности, заметив которые, можно не только пугаться, но и обращаться к специалистам-психологам.

Социальные сети – это настоящие сети, простите за тавтологию. Но затягивают они обычно тех, чья жизнь не наполнена интересами в оффлайне. Иными словами, ребенок, который серьезно увлекается фортепианной музыкой или горными лыжами, не будет сутками сидеть за компьютером. А вот если в его жизни все пусто и тускло, эту пустоту быстро занимают всякие онлайны. Соцсети – рай для продвижения новомодных молодежных течений. Среди них есть и опасные, куда детям нельзя никогда и ни под каким предлогом.

Какие и как их распознать?

Хикикмори. Родина движения – Япония, активисты (если их вообще можно назвать активистами) – молодые люди, практически полностью отрезавшие себя от социальных контактов. Хикикмори не учатся и не работают, не следят за внешним видом, не ходят за покупками, не гуляют. Вся их жизнь проходит у экрана компьютера, в сетевых играх и соцсетях. Содержат этих домоседов пожилые родители. Движение социопатов обретает популярность и в России.

Признаки: хикикмори перестают общаться с друзьями вне сети, не зовут домой одноклассников, не встречаются с противоположным полом. На страничке в соцсетях они постят картинки, связанные с одиночеством, безлюдными комнатами, пишут о непонимании со стороны родных и общества. Постепенно хикикмори перестает кушать за обеденным столом – тарелки, чашки, ложки скапливаются вокруг компьютера. Кажется, вся его жизнь «переезжает» поближе к экрану.

Группы экстремально худеющих. В сообщества под условным девизом «Вперед, к анорексии» рискует попасть любая девочка, недовольная своей фигурой. Девочки-подростки, увлеченные диетами, любят голодать сообща… Название таких сообществ часто содержит число «30» - это отметка на весах, к которой стремятся наши школьницы...

Признаки: экстремально худеющая девочка отказывается от еды. Завтрак – глоток воды, обед – ковыряние вилкой в тарелке, ужин – «я за обедом наелась, я пошла спать». После незначительного приема пищи девочка может самостоятельно вызывать у себя рвоту. Любой отход от строгой диеты предполагает наказание, которое диктует закрытое сообщество: девочки режут себе руки, бьют себя до синяков, не позволяют себе никакой еды несколько дней и т.д. Типичная запись «анорексички» на странице: «Дорогой жир, готовься умереть».

Руферы, руфрайдеры, зацеперы. Первые забираются на труднодоступные крыши высотных зданий и делают опасные селфи, вторые катаются на крышах вагонов метро и электричек, третьи – цепляются за все, что движется (от трамваев до поездов). Опасность этих движений понятна любому здравомыслящему взрослому. Но у подростков здравомыслие и опасная романтика никогда не являются уравнением.

Признаки: специфических сообществ в соцсетях, где общаются зацеперы энд руферы, - великое множество. Красивые панорамные фото с крыш, видео высотных путешествий, вообще все, что касается высоты, уже должно вас насторожить. То же касается и зацепинга. Кроме того, руфрайдингом или зацепингом невозможно заниматься дома. Для этого необходимо часто отлучаться в неизвестном направлении в компании приятелей.

О «группах смерти», виновных в гибели десятков подростков, мы поговорим отдельно.

Важно!

С ребенком надо говорить! Если вы заметили, что ваше чадо – в числе участников опасного движения, необходимо дать ему четкое представление о том, чем он собрался заниматься или уже занимается. Он должен понимать, каковы риски для здоровья и жизни, какова ответственность – в том числе и административная. В качестве альтернативы современному подростку можно предложить скалолазание или картинг: всплеск адреналина гарантирован, но под присмотром тренера. Объясните, что экстремальный спорт – это тоже субкультура, где есть свои лидеры и четкие правила.

Экстремальный спорт может помочь руферам и зацеперам. Подросткам, вовлеченным в хикикмори и анорексичные сообщества, необходимы любовь близких и хороший психотерапевт.

Автор: Алексей БАЗАРОВ

Номер газеты: №9 (3733) от 09.02.2017

Уфимские ведомости Вторник №8 (3732) от 07.02.2017 Уфимские ведомости Четверг №9 (3733) от 09.02.2017





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