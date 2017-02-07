

Девять шагов в никуда





За две игры до окончания регулярного чемпионата уфимцы занимают восьмое место в дивизионе, проиграв девять раз подряд, и впервые за 12 лет рискуют не попасть в плей-офф, а уйти в отпуск уже в феврале.



Как это было



К концу чемпионата соперники юлаевцам достались не из легких. Сначала, искалеченная травмами команда Игоря Захаркина, принимала дома лидеров чемпионата – петербургский СКА. Единственный гол в ворота гостей забросил Энвер Лисин. Пропустили же сразу три шайбы. И все – от Вадима Шипачева. Итоговый счет встречи – 1:3.



В этом матче наша «зеленая машина» потеряла еще двух бойцов – после «сухого» первого периода поле покинул вратарь Андрей Гаврилов, а за грубую игру четвертый в сезоне 10-минутный дисциплинарный штраф и дисквалификацию получил Максим Гончаров.



Игра с ЦСКА получилась еще более разгромной. Гости открыли счет уже на второй минуте матча, а после поражали ворота еще четырежды. Уфимцы смогли достойно ответить лишь раз: гол забил Дмитрий Макаров. В итоге – 1:5 и девятое поражение кряду. Печальный антирекорд, пожалуй, за все годы существования клуба.



Самые травмируемые



В этом году юлаевцы продолжили грустную традицию - одного за другим терять лучших игроков. Только восстановились Станислав Гареев и Дмитрий Мальцев, как в списке травмированных числятся шесть игроков - Евгений Бодров, Андрей Гаврилов, Игорь Макаров, Сергей Соин, Линус Умарк и Тему Хартикайнен.



Похожая ситуация была и год назад. После того, как сезон для команды закончился (напомним, что «Салават Юлаев» уступил в финале конференции магнитогорскому «Металлургу» и стал бронзовым призером), Игорь Захаркин на пресс-конференции рассказал, что травмированных тогда в команде куда больше.



– Одна из причин того, что мы не смогли пройти дальше – ограниченность скамейки. У нас 12 ребят играли с очень серьезными травами и бились, потому что понимали – менять их не на кого. И я им бесконечно благодарен за мужество и преданность, -признавался тогда наставник команды.



Что теперь будет?



Впереди два мачта: против принципиальнейшего соперника – казанского «Ак Барса» (к слову, уже обеспечившего себе путевку в плей-офф) и тольяттинской «Лады». Чтобы не уйти в отпуск уже 18 февраля, нужно оба этих матча выиграть. К примеру, сейчас отрыв от «Сибири», которая занимает девятое место, всего три очка, но у новосибирцев есть одна игра в резерве. Вероятнее всего, окончательный состав восточной восьмерки мы узнаем только по окончании всех игр регулярного чемпионата. - Не знаю, на какое место скатимся, будем ждать эти две игры, которые необходимо выиграть, - грустно рассказывал после игры с ЦСКА капитан «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко.За две игры до окончания регулярного чемпионата уфимцы занимают восьмое место в дивизионе, проиграв девять раз подряд, и впервые за 12 лет рискуют не попасть в плей-офф, а уйти в отпуск уже в феврале.Как это былоК концу чемпионата соперники юлаевцам достались не из легких. Сначала, искалеченная травмами команда Игоря Захаркина, принимала дома лидеров чемпионата – петербургский СКА. Единственный гол в ворота гостей забросил Энвер Лисин. Пропустили же сразу три шайбы. И все – от Вадима Шипачева. Итоговый счет встречи – 1:3.В этом матче наша «зеленая машина» потеряла еще двух бойцов – после «сухого» первого периода поле покинул вратарь Андрей Гаврилов, а за грубую игру четвертый в сезоне 10-минутный дисциплинарный штраф и дисквалификацию получил Максим Гончаров.Игра с ЦСКА получилась еще более разгромной. Гости открыли счет уже на второй минуте матча, а после поражали ворота еще четырежды. Уфимцы смогли достойно ответить лишь раз: гол забил Дмитрий Макаров. В итоге – 1:5 и девятое поражение кряду. Печальный антирекорд, пожалуй, за все годы существования клуба.Самые травмируемыеВ этом году юлаевцы продолжили грустную традицию - одного за другим терять лучших игроков. Только восстановились Станислав Гареев и Дмитрий Мальцев, как в списке травмированных числятся шесть игроков - Евгений Бодров, Андрей Гаврилов, Игорь Макаров, Сергей Соин, Линус Умарк и Тему Хартикайнен.Похожая ситуация была и год назад. После того, как сезон для команды закончился (напомним, что «Салават Юлаев» уступил в финале конференции магнитогорскому «Металлургу» и стал бронзовым призером), Игорь Захаркин на пресс-конференции рассказал, что травмированных тогда в команде куда больше.– Одна из причин того, что мы не смогли пройти дальше – ограниченность скамейки. У нас 12 ребят играли с очень серьезными травами и бились, потому что понимали – менять их не на кого. И я им бесконечно благодарен за мужество и преданность, -признавался тогда наставник команды.Что теперь будет?Впереди два мачта: против принципиальнейшего соперника – казанского «Ак Барса» (к слову, уже обеспечившего себе путевку в плей-офф) и тольяттинской «Лады». Чтобы не уйти в отпуск уже 18 февраля, нужно оба этих матча выиграть. К примеру, сейчас отрыв от «Сибири», которая занимает девятое место, всего три очка, но у новосибирцев есть одна игра в резерве. Вероятнее всего, окончательный состав восточной восьмерки мы узнаем только по окончании всех игр регулярного чемпионата.

Автор: Валерий ШАХОВ

Фото: Валерий ШАХОВ

Номер газеты: №9 (3733) от 09.02.2017

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