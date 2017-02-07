

Аты-баты, шли солдаты



От мушкетеров к «Святогору»

Впрочем, к началу XIX века здесь располагался всего лишь батальон, тут же временами стояли на постое драгуны и казаки, а в годы Первой мировой войны – более 10 000 солдат учебных «запасных» полков. В разные периоды истории в Уфе располагались части, носящие имя города: сначала дислоцировался стрелецкий полк, потом был сформирован императором Павлом знаменитый Уфимский мушкетерский (впоследствии, пехотный) полк, прославившийся в Отечественной войне 1812 года. И здесь же, незадолго до 1914-го года «родился» 190-й пехотный Очаковский полк, прошедший бои Мировой войны под началом самого Лавра Корнилова, ставшего вскоре «иконой» Белого движения России. В годы Гражданской войны в Уфе были сформированы многие воинские части как белых, так и красных (например, целая Уфимская дивизия в войсках адмирала Колчака).

Да и в советское время у нас так же стояли гарнизонами различные воинские части, но о них в то время, как правило, мало что говорилось, ввиду четкого соблюдения «режима секретности», временами доходившего до абсурда. Мы, жители Уфы, мало что знали о находящейся в городе Школе младших авиационных специалистов (всем известный ШМАС), об инженерно-саперной и зенитно-ракетной частях, расположенных в Алкино, и куда были приписаны многие из уфимских «запасников». Чуть больше мы знали о вертолетном училище в Затоне, существовавшем у нас некоторое время с 1987 года, но фактически ничего не слышали об Уфимском пехотном или пулеметном училищах времен Великой Отечественной. Что составляет гарнизон ныне, к сожалению, тоже мало кому известно, хотя многие слышали о 29-м отряде спецназа, об отряде «Святогор».

Паек престижу не помеха

Увидеть на улице военного человека становится редкостью – численность Вооруженных сил России резко упала в результате всевозможных «реформ» и изменений стандартов. Да и сами конфликты того и гляди перейдут в виртуальную область, в которой даже полный инвалид способен стать «супером».

А когда-то, всего лет 90 назад, положение было иным – любой горожанин мог показать, где расположены гарнизонные казармы, кто и чем командует, когда проводятся полковые праздники. Воинов-красноармейцев даже на соцсоревнование могли вызвать, а те в свою очередь, становились «шефами» какой-нибудь школы или детдома. Иначе говоря, РККА (Рабоче-крестьянская Красная армия) теснейшим образом взаимодействовала с общественностью и наоборот. Применительно к Уфе, например, это выразилось в том, что в 1922-м году у нас широко отметили 4-летие создания 81-го (97-го) пехотного полка, входившего в состав гарнизона.

Вообще-то, в Уфе тогда числилось порядка 15-ти воинских частей и учреждений различного назначения, в каждой из которых имелся свой политработник-комиссар; например, конвойная команда, численностью 110 человек и занимавшаяся сопровождением арестованных по железной дороге; команда по охране железнодорожного «транссибовского» моста через Белую, по сию пору имеющего стратегическое значение (кстати, подорвав этот мост в ходе боев за Уфу, колчаковцы смогли серьезно замедлить темп наступления красных). Или «12-е командные пехотные курсы им. Уфимского Горсовета», набиравшие контингент из местных уроженцев в возрасте от 17-ти до 32-х лет - эти курсы пользовались популярностью, тем более, что в течение всего года обучения курсантам гарантировалось не только обмундирование, но и усиленный паек, что было немаловажно по тем голодным временам.

Общая судьба

Изо дня в день в местной прессе в рубрике «Страничка красноармейца» печатались заметки и статьи по истории «97-го Краснознаменного стрелкового полка», о его буднях, достижениях и проблемах, например, о плачевном положении с обувью, или о сущности процесса «ликбеза». Так что местные жители довольно много знали о своем гарнизоне, тем более, что ни один праздник, ни одно торжество не обходились без участия бравых парней в буденовках, ну, а армейский духовой оркестр и вовсе был «центром притяжения» - и на 7 ноября играл, и на Первое мая, и в парках на танцах… Немаловажно было и то, что в 1922 году полк отмечал третью годовщину награждения орденом Красного Знамени , высшим знаком отличия Советской России, и это был праздник, без преувеличения, для всего города.

В газетах полк именовался «Уфимским», но было ли это его официальным названием, как в царское время «Уфимским» был 106-й пехотный полк, а 190-й – «Очаковским», или это было лишь следствием его размещения в нашем городе, не ясно. Однако печаталось его наименование с заглавной буквы, а это дает повод считать, что тут дело не только в местоположении, хотя исторически полк имел мало общего с Уфой, чего, впрочем, никто и не скрывал. Общими были судьба, история и Гражданская война...

(Продолжение в следующем номере) Как и всякий крупный губернский город Российской империи, Уфа имела свой гарнизон. В маленьком уездном городке это могла быть «инвалидная рота» из солдат-ветеранов, а в столице - целая гвардейская дивизия. Ну а в Уфе, насчитывавшей на рубеже XIX-XX веков около 60 тыс. жителей, дислоцировалось не более полка пехоты, хотя бывали времена, когда из «воинских людей» состояло почти все население города-крепости.От мушкетеров к «Святогору»Впрочем, к началу XIX века здесь располагался всего лишь батальон, тут же временами стояли на постое драгуны и казаки, а в годы Первой мировой войны – более 10 000 солдат учебных «запасных» полков. В разные периоды истории в Уфе располагались части, носящие имя города: сначала дислоцировался стрелецкий полк, потом был сформирован императором Павлом знаменитый Уфимский мушкетерский (впоследствии, пехотный) полк, прославившийся в Отечественной войне 1812 года. И здесь же, незадолго до 1914-го года «родился» 190-й пехотный Очаковский полк, прошедший бои Мировой войны под началом самого Лавра Корнилова, ставшего вскоре «иконой» Белого движения России. В годы Гражданской войны в Уфе были сформированы многие воинские части как белых, так и красных (например, целая Уфимская дивизия в войсках адмирала Колчака).Да и в советское время у нас так же стояли гарнизонами различные воинские части, но о них в то время, как правило, мало что говорилось, ввиду четкого соблюдения «режима секретности», временами доходившего до абсурда. Мы, жители Уфы, мало что знали о находящейся в городе Школе младших авиационных специалистов (всем известный ШМАС), об инженерно-саперной и зенитно-ракетной частях, расположенных в Алкино, и куда были приписаны многие из уфимских «запасников». Чуть больше мы знали о вертолетном училище в Затоне, существовавшем у нас некоторое время с 1987 года, но фактически ничего не слышали об Уфимском пехотном или пулеметном училищах времен Великой Отечественной. Что составляет гарнизон ныне, к сожалению, тоже мало кому известно, хотя многие слышали о 29-м отряде спецназа, об отряде «Святогор».Паек престижу не помехаУвидеть на улице военного человека становится редкостью – численность Вооруженных сил России резко упала в результате всевозможных «реформ» и изменений стандартов. Да и сами конфликты того и гляди перейдут в виртуальную область, в которой даже полный инвалид способен стать «супером».А когда-то, всего лет 90 назад, положение было иным – любой горожанин мог показать, где расположены гарнизонные казармы, кто и чем командует, когда проводятся полковые праздники. Воинов-красноармейцев даже на соцсоревнование могли вызвать, а те в свою очередь, становились «шефами» какой-нибудь школы или детдома. Иначе говоря, РККА (Рабоче-крестьянская Красная армия) теснейшим образом взаимодействовала с общественностью и наоборот. Применительно к Уфе, например, это выразилось в том, что в 1922-м году у нас широко отметили 4-летие создания 81-го (97-го) пехотного полка, входившего в состав гарнизона.Вообще-то, в Уфе тогда числилось порядка 15-ти воинских частей и учреждений различного назначения, в каждой из которых имелся свой политработник-комиссар; например, конвойная команда, численностью 110 человек и занимавшаяся сопровождением арестованных по железной дороге; команда по охране железнодорожного «транссибовского» моста через Белую, по сию пору имеющего стратегическое значение (кстати, подорвав этот мост в ходе боев за Уфу, колчаковцы смогли серьезно замедлить темп наступления красных). Или «12-е командные пехотные курсы им. Уфимского Горсовета», набиравшие контингент из местных уроженцев в возрасте от 17-ти до 32-х лет - эти курсы пользовались популярностью, тем более, что в течение всего года обучения курсантам гарантировалось не только обмундирование, но и усиленный паек, что было немаловажно по тем голодным временам.Общая судьбаИзо дня в день в местной прессе в рубрике «Страничка красноармейца» печатались заметки и статьи по истории «97-го Краснознаменного стрелкового полка», о его буднях, достижениях и проблемах, например, о плачевном положении с обувью, или о сущности процесса «ликбеза». Так что местные жители довольно много знали о своем гарнизоне, тем более, что ни один праздник, ни одно торжество не обходились без участия бравых парней в буденовках, ну, а армейский духовой оркестр и вовсе был «центром притяжения» - и на 7 ноября играл, и на Первое мая, и в парках на танцах… Немаловажно было и то, что в 1922 году полк отмечал третью годовщину награждения орденом Красного Знамени , высшим знаком отличия Советской России, и это был праздник, без преувеличения, для всего города.В газетах полк именовался «Уфимским», но было ли это его официальным названием, как в царское время «Уфимским» был 106-й пехотный полк, а 190-й – «Очаковским», или это было лишь следствием его размещения в нашем городе, не ясно. Однако печаталось его наименование с заглавной буквы, а это дает повод считать, что тут дело не только в местоположении, хотя исторически полк имел мало общего с Уфой, чего, впрочем, никто и не скрывал. Общими были судьба, история и Гражданская война...(Продолжение в следующем номере)

Автор: Геннадий ШЕВЕЛЁВ, историк

Фото: Фото из архива автора

Номер газеты: №9 (3733) от 09.02.2017

Уфимские ведомости Вторник №8 (3732) от 07.02.2017 Уфимские ведомости Четверг №9 (3733) от 09.02.2017





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