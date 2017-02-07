

Белеет наш парус, или Импортозамещение по-уфимски



Говорящий ценник

- Одно из доказательств того, что мы действительно занимаемся импортозамещением - рублевый прайс, который не менялся уже несколько лет, несмотря на курс доллара, - говорит Павел. - У нас высока доля рублевой себестоимости, одна из основных ее частей - зарплата программистов. Так что от курса валют мы зависим не сильно, это не ОЕМ-бизнес, который сводится к тому, что организация приобретает, скажем, в Китае практически готовый продукт и снабжает своим лейблом. Так что на самом деле очень легко определить, кто действительно что-то производит здесь, а кто нет.

Мы беседуем в небольшом офисе на улице Комсомольской. На стене - фотообои с видом Нью-Йорка, наглядно иллюстрирующие тот факт, что современное предприятие - часть мировых производственных процессов, причем для этого не обязательны огромные цеха и большой отдел маркетинга.

Что считать российским?

- Однажды компьютерный инженер Марк Спенсер, который не мог себе позволить фирменную АТС для своей компании, взял и написал Asterisk - бесплатную программу с открытым кодом для телекоммуникации, который каждый может скачивать и улучшать. Однако у любого бесплатного ПО есть свои сбои и нюансы, - продолжает директор по развитию. - Мы научились делать так, чтобы оно работало безотказно, настраивать под нужды клиента, разрабатываем новые функции - к примеру, наши станции, подключенные к нескольким операторам, могут самостоятельно выбирать, как лучше и дешевле сделать конкретный звонок.

Программы устанавливаются на серверные платформы, которые по нашим схемам изготавливаются на Тайване (для небольших АТС) и российской компанией - для станций до 2000 абонентов. На Тайване же чаще всего делают и телефонные аппараты: российские аналоги соответствующего качества и цены пока недоступны. Корпуса для серверов заказываем в Подмосковье, телефонные шлюзы - в Новосибирске.

Вообще что считать российской продукцией? Это оговорено в стандартах Минпромторга. Практически любое современное электронное изделие - это на 20 процентов аппаратная часть и на 80 - программная. Так что наш продукт - российский.

Непокорный микрочип

- А когда же всю «начинку» будут делать у нас? - спрашиваю я.

- Во-первых, мы небольшая компания и стремимся к снижению себестоимости: хотим и дальше оставаться небольшими и гибкими. Существуют российские платформы «Эльбрус», однако если бы мы использовали их, цены на наши изделия были бы космическими. Необходимые нам компоненты по доступной цене в России сегодня не производят.

Обо всем этом стоит задуматься. Конечно, сегодня, в условиях открытого мира, производить в одной стране абсолютно все невозможно и не нужно. Однако есть ключевые умения, которые страна просто обязана освоить, а не оставлять исключительно в руках конкурентов - разве не так? Хотя это скорее задача государства, а не небольших компаний.

Кстати, в Уфе есть и цеха, где изготавливаются компьютерные платы - ООО «Промсвязь», НПП «Полигон», НИИ «Солитон». Нашему городу повезло с радиоэлектроникой: во время войны к нам было эвакуировано немало предприятий этого профиля. Благодаря этому у нас сегодня развивается кластер радиоэлектронной промышленности.

Небыстрый разворот

Недавний успех компании - модернизация телефонной системы на НПП «Молния». Таким образом, удалось осуществить поставку на предприятие холдинга «Технодинамика». Решение его руководство приняло не сразу, хотя в принципе продукция их устраивала.

- Когда-то вообще никто не верил, что сложную технику можно производить у нас, - делится опытом создатель и директор фирмы Александр Ключников. - Сегодня недоверия меньше, но многие крупные компании, в том числе такие, от которых зависит безопасность страны, продолжают доверять только зарубежным производителям и готовы им переплачивать. По-прежнему существуют корпоративные стандарты, где прописаны производители того или иного оборудования - в нашей области чаще всего это американские CISCO Systems и AVAYA. К примеру, мы предлагали концерну «Калашников» установить новую систему за меньшую сумму, чем та, что они планировали потратить на модернизацию, но они отказались. Чтобы войти в пул поставщиков крупных холдингов, нужно пройти многоуровневую проверку, и нет никаких гарантий, что после этого получишь вожделенный заказ. Или взять, например, обеспечение будущего ЧМ по футболу - можно было бы попытаться, но там AVAYA один из главных спонсоров…

С Panasonic мы тоже на одном поле. У них сам сервер стоит дешевле, однако захочешь дополнительную услугу, скажем, возможность записывать разговоры - придется доплачивать за дополнительные лицензии. Многие операторы предлагают подобные системы по облачной технологии. Но у нас есть функции, которые они не предоставляют, так что недавно, например, одна нижегородская компания предпочла им нас.

В целом у отечественных поставщиков есть системные преимущества. Это русскоязычная поддержка: все инструкции пользователям изначально написаны на русском. Разумные сроки поставки, почти не зависящие от таможенных процедур, и уже упомянутые рублевые цены - можно делать долгосрочные заказы без оглядки на капризы доллара. И эти карты надо разыгрывать.

Что бы еще заместить?

- Сделать можно все, вопрос в первоочередности. Мы считаем, что перспективные отрасли - медицина и телемедицина и разрабатываем систему вызова персонала, которая на самом деле уже должна быть в наших больницах согласно СанПиН. Кое-где она имеется - китайского производства и очень ненадежная, слышали из первых рук. На рынке есть аналогичная английская система - можете представить, сколько стоит. Так что дело стоящее. Маша весь день поднимала трубку и выслушивала заявки и пожелания клиентов, причем реагировала быстро. Аня же трубку вовсе не брала. Возможно, она сама звонила и предлагала услуги фирмы и может это доказать. Заинтересует данная информация их директора? Скорее всего да. Отчет обо всех звонках, запись разговора и времени поднятия трубки, совещания по селектору, когда сотрудники не покидают своих мест, прием тысячи звонков в колл-центрах - все это возможности современных цифровых телефонных станций. Когда-то такие АТС поставляли только зарубежные телекоммуникационные компании. Но уже 10 лет с ними успешно конкурирует уфимское предприятие. На его счету более 300 систем, установленных по всей стране, в том числе на объектах Минобороны. О том, как это получилось, «УВ» рассказал директор компании по развитию Павел Медведев.Говорящий ценник- Одно из доказательств того, что мы действительно занимаемся импортозамещением - рублевый прайс, который не менялся уже несколько лет, несмотря на курс доллара, - говорит Павел. - У нас высока доля рублевой себестоимости, одна из основных ее частей - зарплата программистов. Так что от курса валют мы зависим не сильно, это не ОЕМ-бизнес, который сводится к тому, что организация приобретает, скажем, в Китае практически готовый продукт и снабжает своим лейблом. Так что на самом деле очень легко определить, кто действительно что-то производит здесь, а кто нет.Мы беседуем в небольшом офисе на улице Комсомольской. На стене - фотообои с видом Нью-Йорка, наглядно иллюстрирующие тот факт, что современное предприятие - часть мировых производственных процессов, причем для этого не обязательны огромные цеха и большой отдел маркетинга.Что считать российским?- Однажды компьютерный инженер Марк Спенсер, который не мог себе позволить фирменную АТС для своей компании, взял и написал Asterisk - бесплатную программу с открытым кодом для телекоммуникации, который каждый может скачивать и улучшать. Однако у любого бесплатного ПО есть свои сбои и нюансы, - продолжает директор по развитию. - Мы научились делать так, чтобы оно работало безотказно, настраивать под нужды клиента, разрабатываем новые функции - к примеру, наши станции, подключенные к нескольким операторам, могут самостоятельно выбирать, как лучше и дешевле сделать конкретный звонок.Программы устанавливаются на серверные платформы, которые по нашим схемам изготавливаются на Тайване (для небольших АТС) и российской компанией - для станций до 2000 абонентов. На Тайване же чаще всего делают и телефонные аппараты: российские аналоги соответствующего качества и цены пока недоступны. Корпуса для серверов заказываем в Подмосковье, телефонные шлюзы - в Новосибирске.Вообще что считать российской продукцией? Это оговорено в стандартах Минпромторга. Практически любое современное электронное изделие - это на 20 процентов аппаратная часть и на 80 - программная. Так что наш продукт - российский.Непокорный микрочип- А когда же всю «начинку» будут делать у нас? - спрашиваю я.- Во-первых, мы небольшая компания и стремимся к снижению себестоимости: хотим и дальше оставаться небольшими и гибкими. Существуют российские платформы «Эльбрус», однако если бы мы использовали их, цены на наши изделия были бы космическими. Необходимые нам компоненты по доступной цене в России сегодня не производят.Обо всем этом стоит задуматься. Конечно, сегодня, в условиях открытого мира, производить в одной стране абсолютно все невозможно и не нужно. Однако есть ключевые умения, которые страна просто обязана освоить, а не оставлять исключительно в руках конкурентов - разве не так? Хотя это скорее задача государства, а не небольших компаний.Кстати, в Уфе есть и цеха, где изготавливаются компьютерные платы - ООО «Промсвязь», НПП «Полигон», НИИ «Солитон». Нашему городу повезло с радиоэлектроникой: во время войны к нам было эвакуировано немало предприятий этого профиля. Благодаря этому у нас сегодня развивается кластер радиоэлектронной промышленности.Небыстрый разворотНедавний успех компании - модернизация телефонной системы на НПП «Молния». Таким образом, удалось осуществить поставку на предприятие холдинга «Технодинамика». Решение его руководство приняло не сразу, хотя в принципе продукция их устраивала.- Когда-то вообще никто не верил, что сложную технику можно производить у нас, - делится опытом создатель и директор фирмы Александр Ключников. - Сегодня недоверия меньше, но многие крупные компании, в том числе такие, от которых зависит безопасность страны, продолжают доверять только зарубежным производителям и готовы им переплачивать. По-прежнему существуют корпоративные стандарты, где прописаны производители того или иного оборудования - в нашей области чаще всего это американские CISCO Systems и AVAYA. К примеру, мы предлагали концерну «Калашников» установить новую систему за меньшую сумму, чем та, что они планировали потратить на модернизацию, но они отказались. Чтобы войти в пул поставщиков крупных холдингов, нужно пройти многоуровневую проверку, и нет никаких гарантий, что после этого получишь вожделенный заказ. Или взять, например, обеспечение будущего ЧМ по футболу - можно было бы попытаться, но там AVAYA один из главных спонсоров…С Panasonic мы тоже на одном поле. У них сам сервер стоит дешевле, однако захочешь дополнительную услугу, скажем, возможность записывать разговоры - придется доплачивать за дополнительные лицензии. Многие операторы предлагают подобные системы по облачной технологии. Но у нас есть функции, которые они не предоставляют, так что недавно, например, одна нижегородская компания предпочла им нас.В целом у отечественных поставщиков есть системные преимущества. Это русскоязычная поддержка: все инструкции пользователям изначально написаны на русском. Разумные сроки поставки, почти не зависящие от таможенных процедур, и уже упомянутые рублевые цены - можно делать долгосрочные заказы без оглядки на капризы доллара. И эти карты надо разыгрывать.Что бы еще заместить?- Сделать можно все, вопрос в первоочередности. Мы считаем, что перспективные отрасли - медицина и телемедицина и разрабатываем систему вызова персонала, которая на самом деле уже должна быть в наших больницах согласно СанПиН. Кое-где она имеется - китайского производства и очень ненадежная, слышали из первых рук. На рынке есть аналогичная английская система - можете представить, сколько стоит. Так что дело стоящее.

Автор: Екатерина КЛИМОВИЧ

Фото: Риты ИШНИЯЗОВОЙ

Номер газеты: №9 (3733) от 09.02.2017

Уфимские ведомости Вторник №8 (3732) от 07.02.2017 Уфимские ведомости Четверг №9 (3733) от 09.02.2017





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