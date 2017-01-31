

А у нас во дворе

Конечно, сегодня наша жизнь настолько мобильна и разбросана географически, что зачастую мы не только в своем собственном дворе никого не знаем, но и с соседями по лестничной площадке двумя словами за неделю не успеваем перекинуться.

Вот только практика показывает, что без создания уютного дворового пространства коммуникации наши социально-карьерные успехи могут оказаться напрасны. И действительно, если во дворе нарушены основы безопасности или нет хорошо оборудованной детской площадки, мусорных контейнеров, а на газонах вместо цветов «растут» чудеса автопрома, то все это чревато как минимум нервотрепкой, а в некоторых случаях может и напрямую привести к конфликтам, травмам или имущественным потерям.

Поэтому объявленный городской администрацией смотр-конкурс

на лучшее содержание в зимний период придомовой территории многоквартирного дома должен привлечь внимание уфимцев. Ведь, в конце концов, чем лучше обихожен двор, тем больше возможностей для обустройства гармоничной среды обитания.

Не случайно выбрано и время года, в течение которого проходит конкурс. Мы привыкли оценивать дворовое пространство по его летнему состоянию, когда в нем расцветают клумбы, яркими красками сверкают детские площадки. Но зимою оно же может превратиться в сплошную полосу препятствий, что наглядно продемонстрировали прошедшие снегопады. Уже не раз говорилось, что бороться со снежной напастью можно только сообща – усилиями как коммунальных служб, так и самих жильцов. Объявленный смотр призван продемонстрировать это воочию. Именно он обозначит для нас ту модель, которую мы сможем принять за эталон. В смотре примут участие столичные управляющие организации и ТСЖ. Проводится он с 1 февраля по 15 марта. Результаты еженедельных комиссионных объездов оформляются актом, фотоматериалами и публикуются на официальном сайте администрации: ufacity.info.

Среди критериев оценки выделены следующие показатели:

- своевременная и качественная уборка придомовой территории МКД;

- своевременная посыпка песком покрытий пешеходных тротуаров и проезжей части в местах образования гололеда;

- состояние входных групп подъездов МКД;

- состояние бельевых площадок;

- состояние детских спортивно-игровых площадок;

- состояние контейнерных площадок;

- состояние кровель и балконных козырьков;

- обращения граждан на официальный сайт и «горячий пейджер» администрации.

Подведение итогов пройдет с 20 по 31 марта. А чествование победителей - во время праздничной церемонии, посвященной Дню работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Автор: Владимир ГЛИНСКИЙ

Номер газеты: №7 (3731) от 02.02.2017

Уфимские ведомости Вторник №6 (3730) от 31.01.2017 Уфимские ведомости Четверг №7 (3731) от 02.02.2017









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