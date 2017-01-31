

Трамвай желания

1 февраля уфимский трамвай отметил свое 80-летие, а с момента начала регулярного троллейбусного движения прошло 55 лет. В свое время именно электротранспорт играл ведущую роль в системе городских перевозок, но сегодня его опережает автобус. Тем не менее трамвай и троллейбус сохраняют своего пассажира, а МУЭТ разрабатывает планы строительства новых трамвайных путей. Как показывает мировая практика, именно современный трамвай позволяет быстро перевозить большое число пассажиров, уступая по этому показателю только гораздо более дорогим в строительстве и эксплуатации -городской электричке и классическому метро.

Регулярное трамвайное движение было открыто в Уфе 1 февраля 1937 года по маршруту от здания Почтамта на улице Ленина до Пермской. За первый год работы было перевезено 7,7 миллиона человек. История троллейбусного движения началась 55 лет назад. 27 января 1962 года пассажирские электромашины пошли по маршрутам №1 «Республиканская больница – Первомайская площадь» и №2 «Стадион «Динамо» – Сельхозинститут». Пика развития трамвайная сеть Уфы достигла в 1986-м, когда общая протяженность путей составила 156 километров.

И хотя еще в начале 80-х трамвай «ушел» с улицы Ленина, с так называемого кольца, в начале 90-х занимал ведущую роль в системе перевозок пассажиров. В 1995 году им воспользовалось свыше 90 миллионов человек. Однако уже через год прозвенел первый тревожный звонок: было закрыто движение по улице Инициативной и на участке между «НУНПЗ» и «Станцией Загородной», а сотрудников нефтеперерабатывающих заводов стали возить на работу служебные автобусы. Дальше процесс ликвидации путей шел по нарастающей.

В 2004-м были демонтированы линии на проспекте Октября между Госцирком и Аграрным университетом. В 2007-м рельсы убрали с улицы Ленина на участке от Революционной до бульвара Ибрагимова. Но самый болезненный удар был нанесен в 2008 году, когда пути были сняты на проспекте Октября от Госцирка до въезда в Черниковку. В результате единая система рельсового сообщения была разорвана на северную и южную, что не могло не сказаться на пассажиропотоке. Именно это, по словам генерального директора МУЭТ Уфы Аскара Фазлыева, привело к значительному падению перевозок и отразилось на общей рентабельности перевозок. На сегодняшний день в столице республики действуют 12 трамвайных и 22 троллейбусных маршрута, на которых работает 151 трамвай и 175 троллейбусов. В 2016 году ими было перевезено 24 миллиона человек, причем в последнее время объемы перевозок снижаются. Переломить негативный тренд может модернизация парка и развитие системы трамвайных путей.

К примеру, у пассажиров есть спрос на маршрут, соединяющий Сипайлово и Инорс, который не может быть запущен из-за недостроенной контактной сети. Троллейбус с автономным ходом способен решить проблему. Доработку троллейбусов по обеспечению возможности длительной автономной езды планируется проводить силами МУЭТ, где для этого есть все условия и квалифицированные специалисты.

Перспективы трамвая связаны со строительством новых путей. При этом рельсы должны укладываться по современным технологиям, практически исключающим шум при движении вагонов. Такая методика уже применялась при реконструкции участка путей по улице Зорге и доказала свою эффективность. Сегодня разработана концепция развития трамвайного сообщения Уфы. На первом этапе она предполагает строительство 19 километров новых путей, соединяющих северную и южную части разрозненных линий, что должно в полтора раза увеличить пассажиропоток и на 65 процентов поднять выручку. В целом в городе планируется построить около 115 километров трамвайных путей, что позволит связать все районы Уфы в единую эффективную сеть, увеличить объем и рентабельность перевозок. Средства на реализацию этих планов можно привлечь как из разного уровня бюджетов, в том числе федерального, так и за счет вложений частных инвесторов.

Автор: Алексей ФАТЫХОВ

Номер газеты: №7 (3731) от 02.02.2017

Уфимские ведомости Вторник №6 (3730) от 31.01.2017 Уфимские ведомости Четверг №7 (3731) от 02.02.2017









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