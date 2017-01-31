

Жизнь взаймы

Современная экономика устроена так, что большинство трудоспособных граждан, так или иначе, пользуется банковскими кредитами. По данным подготовленного Банком России и вышедшего в конце 2016 года первого обзора состояния финансовой доступности в стране, почти каждый третий взрослый россиянин брал банковский кредит. В основном это касается приобретения товаров длительного пользования и объектов недвижимости, купить которые сразу за полную цену не может себе позволить подавляющее большинство россиян. Однако уровень закредитованности населения существенно отличается в разных регионах. Причем, как правило, больше берут в долг жители экономически благополучных субъектов РФ, которые могут рассчитывать на стабильную оплату труда. К числу таких регионов можно отнести и Башкортостан.



Нефть – рубль - платежи

Проблемы на международной арене и резкое падение цен на нефть, повлекшие удешевление многих сырьевых товаров, составляющих основу российского экспорта, привели к началу экономической рецессии, которую многие эксперты склонны называть затяжным кризисом. Впрочем, вопреки прогнозам, эти негативные тенденции практически не сказались на уровне банковского кредитования населения, которое после некоторого спада вновь уверенно пошло в рост. По данным Банка России, объем кредитов, выданных населению, в целом по стране в 2016 году вырос более чем на один процент. Наиболее активно деньги в долг берут люди среднего возраста - от 25 до 55 лет, предприниматели и работающие по найму. Займы в микрофинансовых организациях брали лишь 2,8 процента взрослого населения страны, а в ломбардах - 3,4 процента.

Населению Башкортостана в январе-ноябре 2016 года было выдано кредитов на сумму 157,8 миллиарда рублей, что на 30,1 процента больше, чем за аналогичный период 2015-го. По состоянию на 1 декабря, остаток задолженности по кредитам населению составил 278,5 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 2,4 процента. Просроченная задолженность составила 26 миллиардов рублей, увеличившись с декабря 2015-го на 1,6 процента.

По оценкам экспертов, эти процессы говорят о некоторых финансовых проблемах у населения, на что указывает рост задолженности по платежам. Однако общее значительное увеличение кредитного портфеля свидетельствует о реализации отложенного спроса на недвижимость и товары длительного пользования, скопившиеся в 2014-2015 годах, когда страна пережила жесткую экономическую встряску, связанную с введением санкций, политической неопределенностью и стремительным падением курса рубля.

Рейтинги должников

Следует отметить, что по уровню закредитованности населения Башкортостан находится на средних позициях среди регионов страны. По данным рейтинга, составленного на основе статистики Банка России, в середине 2016 года мы занимали 38-ю строчку среди 85-ти субъектов РФ. Каждый житель республики, включая стариков и детей, должен банкам около 67 тысяч рублей, что ниже среднего уровня задолженности по стране, составившей порядка 72 тысяч. Сразу над нами в рейтинге закредитованности граждан располагаются Татарстан и Самарская область, а ниже – Омская, Новгородская и Ульяновская области. Все это может свидетельствовать о схожем уровне экономического развития близко расположенных регионов и формировании похожих моделей хозяйственного поведения жителей. Самая большая долговая нагрузка приходится на жителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - 183 и 165 тысяч рублей на человека, соответственно. Далее расположились Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Республики Саха и Коми, Московская и Мурманская области, где закредитованность жителей превысила 100 тысяч рублей. Меньше всего берут в долг в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Севастополе и Крыму. В этих регионах на каждого жителя приходится менее 12 тысяч кредитных рублей.

Ипотечная поддержка

Первым, кто почувствовал на себе влияние кризиса и связанным с ним дефицит заемных ресурсов, стал рынок новых автомобилей, где продажи рухнули сразу на несколько десятков процентов. Многие эксперты опасались, что вслед за автомобильным из-за возможного кризиса ипотеки последует рынок жилья, ведь именно по такому сценарию развивались события в 2008-2009 годах, когда рынок недвижимости почувствовал на себе мощнейший финансовый удар, лишившись длинных кредитных денег, что в итоге привело к резкому падению объемов застройки и замораживанию многих проектов. Повторение такого сценария могло иметь далеко идущий эффект – падение строительной отрасли сказывается не только на производстве стройматериалов и занятости тысяч людей, но и положении дел в смежных отраслях от транспорта до металлургии. Главное, многие граждане могли лишиться возможности купить собственное жилье или улучшить условия проживания.

Но в этот раз строительная отрасль смогла устоять, причем во многом благодаря увеличению доступности ипотеки, с помощью которой приобретается значительная часть квартир как на первичном, так и вторичном рынке. За 11 месяцев 2016 года в Башкортостане было выдано 26 732 ипотечных кредита на сумму 38 миллиардов рублей, что, соответственно в 1,5 и 1,6 раза выше аналогичных показателей предыдущего года. В результате в 2016 году за счет всех источников финансирования в республике было построено 34 тысячи квартир общей площадью 2 миллиона 698 тысяч квадратных метров, что составляет 100,3 процента к уровню 2015 года. При этом срок, на который берутся заемные средства на покупку жилья, стабильно растет. В прошлом году в Башкортостане средний срок ипотечного кредита вырос на 1,5 процента и составил почти 14 лет. В целом по стране увеличение срока составило 2,5 процента.

Важную роль в развитии и поддержке ипотечного кредитования сыграла программа государственного субсидирования строящегося жилья. Это хорошо видно на примере Сбербанка, играющего ведущую роль на кредитно-финансовом рынке республики и страны. По данным его Башкирского отделения, в 2016 году почти 8 тысяч кредитов на 11 миллиардов рублей были выданы в рамках проекта «Ипотека с государственной поддержкой», где минимальная ставка не превышает 11,4 процента.

С 1 января этого года российские банки прекратили работу по ипотечным программам с господдержкой. Несмотря на обещания правительства продолжить субсидировать процентные ставки хотя бы до 1 марта 2017 года, госпрограмма завершена. В то же время в строительных компаниях утверждают, что уже нашли способы компенсировать отсутствие господдержки - от разнообразных совместных программ с банками до самостоятельных акций и скидок.



Ставка на господдержку

Свои программы финансовой поддержки рынка недвижимости действуют и в ряде регионов страны. В Башкортостане к ним можно отнести «Строительные сберегательные кассы» - совместный проект правительства РБ и Сбербанка, основанный на накоплении индивидуальных сбережений граждан. Для тех, кто в течение последних четырех лет исправно вносил свои деньги на специальный накопительный счет, ставка по кредиту не будет превышать 7 процентов годовых. Уже с 1 апреля 2017 года в Сбербанке смогут взять кредит первые участники программы.

- Подготовка к проекту заняла более пяти лет. Подробно изучался опыт стран, где аналогичные проекты успешно реализуются уже несколько лет, - пояснил на тематической пресс-конференции управляющий Башкирским отделением Сбербанка Марат Мансуров. - В апреле 2014 года первые участники программы открыли счета в Сбербанке и ежемесячно их пополняли. В результате накоплено более 950 миллионов рублей. Часть денег - собственные средства граждан, другая часть - средства, которые будут перечислены из бюджета республики. По нашим прогнозам, уже в 2017 году благодаря финансовой поддержке государства владельцами нового жилья станут свыше двух тысяч человек.

В целом ситуация с ипотекой, точнее с ее доступностью, по прогнозам экспертов, должна улучшиться. На фоне сложной ситуации в кредитовании промышленности и малого бизнеса банки все более заинтересованы в предоставлении заемных средств населению, в том числе на покупку жилья. Как поясняют аналитики рынка, по специальным акциям и партнерским программам банки готовы предлагать своим клиентам улучшенные условия кредитования за счет снижения ставок. В ряде агентств недвижимости Уфы, выступающих партнерами банков, можно получить скидку к процентной ставке до 2 процентов.

О том, что население будет использовать предоставленные возможности, говорят и социологические исследования, проводимые администрацией Уфы. С 2012 года количество уфимцев, планирующих для покупки жилья взять ипотечный кредит, растет в среднем на 12 процентов в год.

Автор: Алексей ФАТЫХОВ

Номер газеты: №7 (3731) от 02.02.2017

Уфимские ведомости Вторник №6 (3730) от 31.01.2017 Уфимские ведомости Четверг №7 (3731) от 02.02.2017









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