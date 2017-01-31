

Монстр на аватарке



Много общаясь с современными родителями, я пришел к выводу, что одно из самых пугающих слов для мам и пап - аккаунт. Мама знает, что чадо живет Интернетом, что играет в сетевые игры и общается со сверстниками ВКонтакте. И уже вся семья смирилась с этим, и даже папа перестал ставить в пример свое военно-полевое детство. Но услышав, что у ребенка есть в сети какой-то «аккаунт», родители теряют сон.

Успокойтесь, это - не страшно, если знать, что с этим делать.

Аккаунт - вообще-то английское слово, и пришло оно к нам относительно недавно. Изначально так обозначался банковский счет, но теперь оно обрело иной смысл. Сегодня аккаунт - учетная запись в любой соцсети, на любом сайте, предполагающем регистрацию пользователей. То есть если ваш ребенок общается в социальных сетях, на форумах компьютерщиков, флористов или любителей собак - у него априори есть аккаунт. Значит у него свой логин и пароль, и есть своя страничка или личный кабинет.

Для чего нашим детям какой-то «кабинет»? Им что, собственной комнаты мало?

Выходит, маловато. Когда мы были подростками, то вели дневники - тайные тетрадочки и блокнотики, которые прятались подальше от посторонних глаз. Сегодняшние дети шагнули дальше нас - так природа устроила, что поколения своих предков обгоняют. Пространство личного интернет-кабинета, запароленной странички - и есть то пространство, где они могут скрываться от глаз взрослых и быть самими собой. Вы можете удивиться и даже испугаться, зайдя на страницу своего сына-отличника в ВК. Мальчик из дома без отглаженного галстука не выходит, пишет стихи и играет на аккордеоне. А в соцсетях у него на аватарке (на заглавной фотографии) - четырехголовый монстр с косматыми лапами, а в статусе (такая заглавная надпись) - нецензурные слова. Потому что иногда ему надо побыть неправильным.

?

Запрещать или нет?

Однозначно - нет. Потому что все равно не получится: возможностей завести аккаунт у детей миллион. Они могут это сделать с телефона или компьютера друга, тайком, и тогда вы вообще не узнаете, чем он там занимается. Мое мнение - разрешать. Но с очень твердыми, оговоренными условиями.

Начнем с того, что в самых популярных социальных сетях регистрация разрешена с 12-14 лет. Поэтому многие дети сознательно не указывают дату рождения или «приписывают» себе года. Вот с чего и надо начинать разговор с ребенком, когда он выпрашивает у вас собственный аккаунт. В России возрастные ограничения пока имеют рекомендательный характер. Ав некоторых странах - уже законодательный.

?

Для чего вводятся ограничения?

Для того, чтобы пользователь соцсети более-менее отдавал себе отчет в том, что он пишет и с кем общается. Как ни печально, но соцсети - рай для педофилов и мошенников, для опасных сообществ, сект, пирамид и прочего-прочего-прочего. Необходимо заранее проговорить с ребенком существование таких подводных камней. Ни под каким предлогом нельзя:

- отвечать на сообщения незнакомых взрослых людей

- называть кому-либо или писать на страничке свой адрес, телефон

- выкладывать фотографии с дорогостоящими семейными ценностями, украшениями, гаджетами

- вступать в закрытые сообщества

- идти на очные встречи с «френдами» без родителей

Еще одно условие - вы должны обязательно иметь доступ к личным страницам своих детей: знать логины-пароли, присутствовать в сетях. Если сын «чатится и постится» в Фейсбуке - станьте пользователем фейсбука и добавьте своего ребенка в друзья. Так вы будете постоянно в курсе того, что он пишет и чем дышит. И тогда монстр на аватарке уже не будет таким страшным.

Пароль к странице - очень спорный вопрос. Конечно, дети не хотят контроля и оберегают личное пространство, на которое имеют право. Я своему старшему сыну объяснил так: сообщения в соцсетях никогда не являются личными. Все, что ты пишешь «в личку», в любую секунду может стать достоянием общественности. И если такое «достояние» наказуемо, то отвечать будут родители. Поэтому они имеют право доступа до тех пор, пока тебе не исполнится хотя бы 14. Мой сын согласен. А ваш? Получая письма и звонки в редакцию от читателей «Папиной школы», я не раз задумывался о необходимости родительского ликбеза. «Сын весь вечер выбирал себе какую-то аватарку. Это не опасно?», «Почему у дочери в Фейсбуке написано, что она эльф?», и даже такое – «Как приручить животных в майнкрафте?». Все это ваши вопросы, дорогие обеспокоенные родители. Понятно, что многое вам непонятно. «Папина школа» приходит к вам на помощь.Много общаясь с современными родителями, я пришел к выводу, что одно из самых пугающих слов для мам и пап - аккаунт. Мама знает, что чадо живет Интернетом, что играет в сетевые игры и общается со сверстниками ВКонтакте. И уже вся семья смирилась с этим, и даже папа перестал ставить в пример свое военно-полевое детство. Но услышав, что у ребенка есть в сети какой-то «аккаунт», родители теряют сон.Успокойтесь, это - не страшно, если знать, что с этим делать.Аккаунт - вообще-то английское слово, и пришло оно к нам относительно недавно. Изначально так обозначался банковский счет, но теперь оно обрело иной смысл. Сегодня аккаунт - учетная запись в любой соцсети, на любом сайте, предполагающем регистрацию пользователей. То есть если ваш ребенок общается в социальных сетях, на форумах компьютерщиков, флористов или любителей собак - у него априори есть аккаунт. Значит у него свой логин и пароль, и есть своя страничка или личный кабинет.Для чего нашим детям какой-то «кабинет»? Им что, собственной комнаты мало?Выходит, маловато. Когда мы были подростками, то вели дневники - тайные тетрадочки и блокнотики, которые прятались подальше от посторонних глаз. Сегодняшние дети шагнули дальше нас - так природа устроила, что поколения своих предков обгоняют. Пространство личного интернет-кабинета, запароленной странички - и есть то пространство, где они могут скрываться от глаз взрослых и быть самими собой. Вы можете удивиться и даже испугаться, зайдя на страницу своего сына-отличника в ВК. Мальчик из дома без отглаженного галстука не выходит, пишет стихи и играет на аккордеоне. А в соцсетях у него на аватарке (на заглавной фотографии) - четырехголовый монстр с косматыми лапами, а в статусе (такая заглавная надпись) - нецензурные слова. Потому что иногда ему надо побыть неправильным.Запрещать или нет?Однозначно - нет. Потому что все равно не получится: возможностей завести аккаунт у детей миллион. Они могут это сделать с телефона или компьютера друга, тайком, и тогда вы вообще не узнаете, чем он там занимается. Мое мнение - разрешать. Но с очень твердыми, оговоренными условиями.Начнем с того, что в самых популярных социальных сетях регистрация разрешена с 12-14 лет. Поэтому многие дети сознательно не указывают дату рождения или «приписывают» себе года. Вот с чего и надо начинать разговор с ребенком, когда он выпрашивает у вас собственный аккаунт. В России возрастные ограничения пока имеют рекомендательный характер. Ав некоторых странах - уже законодательный.Для чего вводятся ограничения?Для того, чтобы пользователь соцсети более-менее отдавал себе отчет в том, что он пишет и с кем общается. Как ни печально, но соцсети - рай для педофилов и мошенников, для опасных сообществ, сект, пирамид и прочего-прочего-прочего. Необходимо заранее проговорить с ребенком существование таких подводных камней. Ни под каким предлогом нельзя:- отвечать на сообщения незнакомых взрослых людей- называть кому-либо или писать на страничке свой адрес, телефон- выкладывать фотографии с дорогостоящими семейными ценностями, украшениями, гаджетами- вступать в закрытые сообщества- идти на очные встречи с «френдами» без родителейЕще одно условие - вы должны обязательно иметь доступ к личным страницам своих детей: знать логины-пароли, присутствовать в сетях. Если сын «чатится и постится» в Фейсбуке - станьте пользователем фейсбука и добавьте своего ребенка в друзья. Так вы будете постоянно в курсе того, что он пишет и чем дышит. И тогда монстр на аватарке уже не будет таким страшным.Пароль к странице - очень спорный вопрос. Конечно, дети не хотят контроля и оберегают личное пространство, на которое имеют право. Я своему старшему сыну объяснил так: сообщения в соцсетях никогда не являются личными. Все, что ты пишешь «в личку», в любую секунду может стать достоянием общественности. И если такое «достояние» наказуемо, то отвечать будут родители. Поэтому они имеют право доступа до тех пор, пока тебе не исполнится хотя бы 14. Мой сын согласен. А ваш?

Автор: Алексей БАЗАРОВ

Номер газеты: №7 (3731) от 02.02.2017

Уфимские ведомости Вторник №6 (3730) от 31.01.2017 Уфимские ведомости Четверг №7 (3731) от 02.02.2017









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