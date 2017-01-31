

В чем корень проблем?



Ее заседание по итогам 2016 года, прошедшее под председательством заместителя главы администрации Сынтимира Баязитова, показало: работа ведется, но проблемы остаются, так что ее необходимо усиливать, осваивать новые подходы.

- Всего на учете 572 несовершеннолетних, в течение года с него в связи с улучшением ситуации или достижением возраста 18 лет снято 650 подростков. Также на учете - 748 семей, находящихся в социально опасном положении, снято с учета в течение года 640 семей. 179 лиц лишено родительских прав, ограничено в них - 50, - такую статистику сообщила заместитель председателя комиссии Светлана Шакирова.

К административной ответственности за мелкое хищение привлечено 135 подростков. Они совершают в гипермаркетах кражи шоколадок, жвачки, одежды, к сожалению, в основном это дети из благополучных семей. По поводу хранения и употребления наркотиков рассмотрено 59 материалов, в основном этим занимаются ученики и студенты профессиональных колледжей. За употребление спиртного и появление в общественном месте в нетрезвом виде наказаны 283 несовершеннолетних нарушителя. 17 подростков с их добровольного согласия прошли курс психолого-педагогической реабилитации. Учащаются случаи, когда подросток в нетрезвом виде управляет автомобилем: в прошлом году их было 14. За что штрафы на родителей очень серьезные – 30 тысяч рублей.

17 раз комиссия обращалась с ходатайством о направлении подростков в специальные закрытые учебно-воспитательные учреждения, в итоге туда отправилось 14.

- В структуре преступности подростков 80 процентов – хищение чужого имущества, в том числе 5 фактов разбойного нападения, 20 грабежей, 22 угона и 161 кража, - отметила начальник подразделения по делам несовершеннолетних и защите их прав Управления МВД РФ по Уфе Елена Самигуллина. - В отношении несовершеннолетних выявлено 113 преступлений небольшой и средней тяжести. Также сотрудниками УВД проводится индивидуальная работа со школьниками и студентами, систематически уклоняющимися от занятий.

Через Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в минувшем году прошли 59 уфимских детей, о чем сообщил его руководитель Сергей Гордеев. Срок пребывания здесь – до 30 суток, с подростками занимаются воспитатели и психологи.

- Необходимо организовать в центре школьные занятия. 30 дней без учебы – недопустимо, - заявил Сынтимир Баязитов.

Для этого школа должна получить специальную лицензию, ведь механизм подобных занятий нигде не прописан. В настоящее время в правительстве республики разрабатывается специальный законодательный акт, так что проблема в скором времени будет решена.

- С 2010 года в республике реализуется пилотный проект по совершенствованию судопроизводства. Уголовные дела в отношении подростков рассматривают отдельные судьи, появилась должность их помощников с функциями социального работника. В Орджоникидзевском районном суде, а также в Стерлитамакском городском созданы специализированные составы по рассмотрению таких дел, - рассказала судья Верховного суда РБ Ирина Иванкович. – И после вынесения судебного решения подросток не исчезает из нашего поля зрения: ведется длительный мониторинг его поведения и ситуации в семье, оказывается помощь в поступлении в учебное заведение и трудоустройстве.

- Основное назначение комиссии по делам несовершеннолетних - профилактика, - подчеркнула ответственный секретарь КДНиЗП при правительстве РБ Лиана Мухаметдинова. - Чем больше выявляется семей, в которых родители не выполняют должным образом свои обязанности, чем больше с ними работают – тем меньше несовершеннолетних правонарушителей и социальных сирот. При проявлении признаков жестокого обращения с ребенком, родительского пренебрежения своим долгом сотрудники детсадов, поликлиник, школ обязаны немедленно оповещать районную комиссию. Необходимо определить, в чем состоит главная проблема несовершеннолетнего или семьи, создать индивидуальную программу помощи и прописать все меры, которые должны принять разные учреждения системы социальной профилактики. Профилактика разнообразных правонарушений со стороны подростков, безнадзорности, пропусков уроков, суицидов, рейды по «диким» пляжам, паркам и ночным клубам, проверка работы наркопостов в учебных заведениях, предотвращение дорожно-транспортного травматизма и преступных посягательств на жизнь и здоровье детей до 18 лет – всем этим занимается комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Уфы.Ее заседание по итогам 2016 года, прошедшее под председательством заместителя главы администрации Сынтимира Баязитова, показало: работа ведется, но проблемы остаются, так что ее необходимо усиливать, осваивать новые подходы.- Всего на учете 572 несовершеннолетних, в течение года с него в связи с улучшением ситуации или достижением возраста 18 лет снято 650 подростков. Также на учете - 748 семей, находящихся в социально опасном положении, снято с учета в течение года 640 семей. 179 лиц лишено родительских прав, ограничено в них - 50, - такую статистику сообщила заместитель председателя комиссии Светлана Шакирова.К административной ответственности за мелкое хищение привлечено 135 подростков. Они совершают в гипермаркетах кражи шоколадок, жвачки, одежды, к сожалению, в основном это дети из благополучных семей. По поводу хранения и употребления наркотиков рассмотрено 59 материалов, в основном этим занимаются ученики и студенты профессиональных колледжей. За употребление спиртного и появление в общественном месте в нетрезвом виде наказаны 283 несовершеннолетних нарушителя. 17 подростков с их добровольного согласия прошли курс психолого-педагогической реабилитации. Учащаются случаи, когда подросток в нетрезвом виде управляет автомобилем: в прошлом году их было 14. За что штрафы на родителей очень серьезные – 30 тысяч рублей.17 раз комиссия обращалась с ходатайством о направлении подростков в специальные закрытые учебно-воспитательные учреждения, в итоге туда отправилось 14.- В структуре преступности подростков 80 процентов – хищение чужого имущества, в том числе 5 фактов разбойного нападения, 20 грабежей, 22 угона и 161 кража, - отметила начальник подразделения по делам несовершеннолетних и защите их прав Управления МВД РФ по Уфе Елена Самигуллина. - В отношении несовершеннолетних выявлено 113 преступлений небольшой и средней тяжести. Также сотрудниками УВД проводится индивидуальная работа со школьниками и студентами, систематически уклоняющимися от занятий.Через Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в минувшем году прошли 59 уфимских детей, о чем сообщил его руководитель Сергей Гордеев. Срок пребывания здесь – до 30 суток, с подростками занимаются воспитатели и психологи.- Необходимо организовать в центре школьные занятия. 30 дней без учебы – недопустимо, - заявил Сынтимир Баязитов.Для этого школа должна получить специальную лицензию, ведь механизм подобных занятий нигде не прописан. В настоящее время в правительстве республики разрабатывается специальный законодательный акт, так что проблема в скором времени будет решена.- С 2010 года в республике реализуется пилотный проект по совершенствованию судопроизводства. Уголовные дела в отношении подростков рассматривают отдельные судьи, появилась должность их помощников с функциями социального работника. В Орджоникидзевском районном суде, а также в Стерлитамакском городском созданы специализированные составы по рассмотрению таких дел, - рассказала судья Верховного суда РБ Ирина Иванкович. – И после вынесения судебного решения подросток не исчезает из нашего поля зрения: ведется длительный мониторинг его поведения и ситуации в семье, оказывается помощь в поступлении в учебное заведение и трудоустройстве.- Основное назначение комиссии по делам несовершеннолетних - профилактика, - подчеркнула ответственный секретарь КДНиЗП при правительстве РБ Лиана Мухаметдинова. - Чем больше выявляется семей, в которых родители не выполняют должным образом свои обязанности, чем больше с ними работают – тем меньше несовершеннолетних правонарушителей и социальных сирот. При проявлении признаков жестокого обращения с ребенком, родительского пренебрежения своим долгом сотрудники детсадов, поликлиник, школ обязаны немедленно оповещать районную комиссию. Необходимо определить, в чем состоит главная проблема несовершеннолетнего или семьи, создать индивидуальную программу помощи и прописать все меры, которые должны принять разные учреждения системы социальной профилактики.

Автор: Екатерина КЛИМОВИЧ

Номер газеты: №7 (3731) от 02.02.2017

Уфимские ведомости Вторник №6 (3730) от 31.01.2017 Уфимские ведомости Четверг №7 (3731) от 02.02.2017









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