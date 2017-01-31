

Бронетехника «Урала»





Плохие отговорки



Уральцы в домашнем матче с «Новой» шансов на ошибку не имели. После разгромного поражения в Красноярске от «Енисея» (0:3) команда должна была показать, что гостевой матч проигран случайно. Андрей Куцмус рассказал о причинах поражения уфимского клуба.



– Я не знаю, почему получился такой резонанс от нашего проигрыша в Красноярске. Там тяжело играть всем командам. Другой часовой пояс, плохой спортзал.



Александр Абросимов сказал почти то же самое, но в конце добавил важную фразу.



– Сказался и тяжелый перелет, опять была задержка рейса. Плюс ко всему специфический зал. Но это плохие отговорки, – признался блокирующий.



Но матч с «Енисеем» уже забыт, и в гости к уфимцам приехала темная лошадка Суперлиги. «Нова» в прошлом матче на равных билась с казанским «Зенитом», по ходу сезона команда преподносила много сюрпризов. Эксперты и болельщики ждали настоящей битвы в столице республики, прогнозировали, что команды сыграют пять сетов.



Танк для Алексеева



«Урал» с первых розыгрышей дал понять, что игровых проблем нет. Уже в первой партии наша команда вынудила отправиться на скамейку запасных Никиту Алексеева, который является лучшим бомбардиром «Новы» и всего чемпионата, и сет закончился со счетом 25:18 в пользу подопечных Бориса Гребенникова.



Клуб из Самарской области не был похож на себя. Всего лишь два очка на блоке за весь матч и 17 ошибок. «Нова» чувствовала себя в Уфе скованно и провела, наверное, худшую игру в сезоне. Но нельзя умалять достоинств игроков «Урала». Девять очков на блоке, 60 процентов реализованных атак – отличный показатель. Самое главное, уфимцам удалось остановить Алексеева, который не показал своего привычного уровня в матче против бывшей команды.



– Знаете, как мы Алексеева остановили? – спрашивает Андрей Куцмус.



– Как? – интересуемся мы.



– Мы взяли танк и выкатили его на площадку.



Борис Гребенников уже во второй раз находит противоядие отличной игре Алексеева. Он, как бывший тренер диагонального, наверняка знает какие-то хитрости. Кстати, и сам Никита отметил, что «Урал» играл очень хорошо. А также добавил, что на матч против бывшей команды настроен по-особенному и во время игры не перегорел, просто хозяева сыграли лучше.



Фантастическая игра Феоктистова



Настоящим танком, который не видел преград и разрывал соперника, и был Егор Феоктистов. Он стал самым результативным игроком встречи, набрав 18 очков, при этом реализовав 72 процента атак. Фантастические цифры для доигровщика. Забивал все, что можно. «Отдай мне, пасуй-пасуй», – кричал Егор во время самых сложных розыгрышей Дмитрию Ковалеву. Ему не был страшен даже тройной блок, от которого он отыгрывался не раз.



- Сегодня выделялся Егор Феоктистов, благодаря ему мы победили, – признался после матча Александр Абросимов.



Феоктистов в этом сезоне возглавляет список лучших бомбардиров команды. И сейчас воспитанник «Урала» имеет отличные шансы на попадание в сборную России. Имя главного тренера которой будет названо на днях. Уфимский «Урал» в домашнем матче 17-го тура чемпионата России обыграл «Нову» - 3:0. Сегодня мы расскажем вам о фантастической игре Феоктистова, реванше от прошлого поражения и хитростях Гребенникова – в нашем репортаже.Плохие отговоркиУральцы в домашнем матче с «Новой» шансов на ошибку не имели. После разгромного поражения в Красноярске от «Енисея» (0:3) команда должна была показать, что гостевой матч проигран случайно. Андрей Куцмус рассказал о причинах поражения уфимского клуба.– Я не знаю, почему получился такой резонанс от нашего проигрыша в Красноярске. Там тяжело играть всем командам. Другой часовой пояс, плохой спортзал.Александр Абросимов сказал почти то же самое, но в конце добавил важную фразу.– Сказался и тяжелый перелет, опять была задержка рейса. Плюс ко всему специфический зал. Но это плохие отговорки, – признался блокирующий.Но матч с «Енисеем» уже забыт, и в гости к уфимцам приехала темная лошадка Суперлиги. «Нова» в прошлом матче на равных билась с казанским «Зенитом», по ходу сезона команда преподносила много сюрпризов. Эксперты и болельщики ждали настоящей битвы в столице республики, прогнозировали, что команды сыграют пять сетов.Танк для Алексеева«Урал» с первых розыгрышей дал понять, что игровых проблем нет. Уже в первой партии наша команда вынудила отправиться на скамейку запасных Никиту Алексеева, который является лучшим бомбардиром «Новы» и всего чемпионата, и сет закончился со счетом 25:18 в пользу подопечных Бориса Гребенникова.Клуб из Самарской области не был похож на себя. Всего лишь два очка на блоке за весь матч и 17 ошибок. «Нова» чувствовала себя в Уфе скованно и провела, наверное, худшую игру в сезоне. Но нельзя умалять достоинств игроков «Урала». Девять очков на блоке, 60 процентов реализованных атак – отличный показатель. Самое главное, уфимцам удалось остановить Алексеева, который не показал своего привычного уровня в матче против бывшей команды.– Знаете, как мы Алексеева остановили? – спрашивает Андрей Куцмус.– Как? – интересуемся мы.– Мы взяли танк и выкатили его на площадку.Борис Гребенников уже во второй раз находит противоядие отличной игре Алексеева. Он, как бывший тренер диагонального, наверняка знает какие-то хитрости. Кстати, и сам Никита отметил, что «Урал» играл очень хорошо. А также добавил, что на матч против бывшей команды настроен по-особенному и во время игры не перегорел, просто хозяева сыграли лучше.Фантастическая игра ФеоктистоваНастоящим танком, который не видел преград и разрывал соперника, и был Егор Феоктистов. Он стал самым результативным игроком встречи, набрав 18 очков, при этом реализовав 72 процента атак. Фантастические цифры для доигровщика. Забивал все, что можно. «Отдай мне, пасуй-пасуй», – кричал Егор во время самых сложных розыгрышей Дмитрию Ковалеву. Ему не был страшен даже тройной блок, от которого он отыгрывался не раз.- Сегодня выделялся Егор Феоктистов, благодаря ему мы победили, – признался после матча Александр Абросимов.Феоктистов в этом сезоне возглавляет список лучших бомбардиров команды. И сейчас воспитанник «Урала» имеет отличные шансы на попадание в сборную России. Имя главного тренера которой будет названо на днях.

Автор: Денис Таипов

Фото: ВК «Урал»

Номер газеты: №7 (3731) от 02.02.2017

Уфимские ведомости Вторник №6 (3730) от 31.01.2017 Уфимские ведомости Четверг №7 (3731) от 02.02.2017









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