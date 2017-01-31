Нам сверху видно все

Каждое утро сотрудники коммунальных служб занимаются наведением порядка на наших улицах и дворах. Среди них - кровельщики, чей рабочий день всегда на высоте.
По сложившейся традиции пожелав себе удачи, Ильдус Гайсин взобрался на крышу пятиэтажки и огляделся – внизу территории родного участка №14 ТЖХ Ленинского района. Сегодня - не комплексная чистка, а ликвидация сосулек. Закрепившись страховочным тросом за трубу, он подхватил веревку, закрепленную на поясе его напарника. Пока тот ловко сбивает ледяные сталактиты и снежные шапки, а Ильдус держит его. Снизу ситуацию контролирует третий участник бригады. Чтобы прохожие не попали под ледяную лавину, он зорко сторожит подходы.
- Периметр дома в среднем составляет 140 погонных метров, которые нам надо пройти, - объясняет высотник. – В зависимости от сложности архитектуры здания за день успеваем обработать 6-7 домов, а их 117.
Неванильное небо
Десять лет назад он приехал в Уфу за лучшей долей из Чекмагушевского района. Тогда за работу в коммунальном хозяйстве обещали квартиры, и хотя эта мечта еще не осуществилась, коллектив стал родным. Сейчас ему 41 год, подрастают трое детей, которых он старается не пускать на крышу. Даже отдыхая, избегает гор.
- Ремесло наше опасное, но везде можно найти риски,- улыбается он. – Привык, да и технику безопасности мы всегда соблюдаем.
Работой кровельщик обеспечен круглый год. Летом они кроют крышу шифером, мягким кровельным материалом, чистят водостоки, латают дыры.
Зимой - график во многом зависит от погоды. Так, на Новый год подтаяло, поэтому пришлось все каникулы без выходных бороться с ледяной «бахромой». Если идет снег, то крыша убирается комплексно. Оставлять сугробы опасно – материал может прохудиться и даже конструкции не выдерживают.
Кровельщикам приходится выдерживать весь день либо на тридцатиградусной жаре или трескучих морозах.
- Такие работники - на вес золота, - считает начальник 14-го участка Рушат Халилов. – У них особая подготовка, но не всякий на такую работу годится, да и мало находится охотников на нее.
Во время интервью мы заметили у дома подвыпившего мужчину из местных жителей. Он не отходил от жилищников, не уставая поучать и делать замечания. А те продолжали свое дело, ни разу не сорвавшись на грубость.
Знаки и атрибуты
- Влево! – кричит крановщику кровельщик Рифат Рахимов и для верности показывает рукой направление, куда он должен сдвинуть лебедку.
В доме на улице Ленина тоже идет очистка кровли, только с крана, потому что крыша - скатная. Место оцепили лентой, два сотрудника Треста жилищного хозяйства района смотрят, чтобы прохожие не шли в опасную зону. Сотрудники 12-го участка рассказывают, что в их ведении 349 скатных крыш, которые нуждаются в особой заботе.
- Наши кровельщики проходят специальную подготовку, работают со специальным снаряжением: страховочными поясами, альпинистскими стропами, рацией, - говорит мастер. – Но этого мало, высота покоряется не всем.
Рифат Рахимов в этом плане уникален – в профессии более 30 лет. За эти годы у него выработались своя система оповещения и ритуалы, и такая черта характера, как немногословность.
- Бесстрашный человек, трудяга, - охотно рассказывает про него водитель автогидпроподъемника Рифкат Мамлеев. – Бывает, за день приходится два раза менять ботинки и перчатки, намокающие от снега. Говорит, что так намашется ледорубом и лопатой, что после смены руки не поднимаются. Железо ломается от колки, а человек должен все выдержать.
- Работаем без выходных, особенно напряженными будут дни в феврале, при подготовке домов к весне. За день обслуживаем около 15 зданий или 1300-1400 погонных метров, - объясняет Рифат Рахимов.
После уборки снега с крыши его собирает трактор, после чего вывозят на специализированные полигоны и городской снегосплавный пункт.
Смотри вверх
- Мы заботимся о состоянии крыш жилых домов, козырьков подъездов и балконов, - уточняет Рушат Халилов. – А жители, которые самовольно установили навесы на балконах, обязаны сами своевременно очищать их.
В связи с этим собственникам квартир вручаются соответствующие уведомления. При нежелании или отсутствии возможности сбить образовавшийся лед самостоятельно необходимо заключить договор с эксплуатирующей организацией.
С виду безобидная сосулька, сорвавшись, способна покалечить и даже нанести травму, несовместимую с жизнью. Такую же опасность представляют снежные пласты. Стоит отметить, если они упадут с такого самовольно переоборудованного балкона, то за последствия придется отвечать именно собственнику.
Коммунальщики советуют соблюдать элементарные правила безопасности. При выходе из зданий обращайте внимание на скопление снега и льда на крышах и обходите стороной места возможного падения. Особое внимание следует уделить безопасности детей. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что случилось. Не теряя времени, нужно как можно скорее прижаться к стене или, наоборот, отбежать подальше от дома. Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и навис снег. Также необходимо помнить, что чаще всего сосульки появляются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. При их обнаружении необходимо обратиться в управляющую организацию.