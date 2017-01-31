

Нам сверху видно все





По сложившейся традиции пожелав себе удачи, Ильдус Гайсин взобрался на крышу пятиэтажки и огляделся – внизу территории родного участка №14 ТЖХ Ленинского района. Сегодня - не комплексная чистка, а ликвидация сосулек. Закрепившись страховочным тросом за трубу, он подхватил веревку, закрепленную на поясе его напарника. Пока тот ловко сбивает ледяные сталактиты и снежные шапки, а Ильдус держит его. Снизу ситуацию контролирует третий участник бригады. Чтобы прохожие не попали под ледяную лавину, он зорко сторожит подходы.

- Периметр дома в среднем составляет 140 погонных метров, которые нам надо пройти, - объясняет высотник. – В зависимости от сложности архитектуры здания за день успеваем обработать 6-7 домов, а их 117.



Неванильное небо

Десять лет назад он приехал в Уфу за лучшей долей из Чекмагушевского района. Тогда за работу в коммунальном хозяйстве обещали квартиры, и хотя эта мечта еще не осуществилась, коллектив стал родным. Сейчас ему 41 год, подрастают трое детей, которых он старается не пускать на крышу. Даже отдыхая, избегает гор.

- Ремесло наше опасное, но везде можно найти риски,- улыбается он. – Привык, да и технику безопасности мы всегда соблюдаем.

Работой кровельщик обеспечен круглый год. Летом они кроют крышу шифером, мягким кровельным материалом, чистят водостоки, латают дыры.

Зимой - график во многом зависит от погоды. Так, на Новый год подтаяло, поэтому пришлось все каникулы без выходных бороться с ледяной «бахромой». Если идет снег, то крыша убирается комплексно. Оставлять сугробы опасно – материал может прохудиться и даже конструкции не выдерживают.

Кровельщикам приходится выдерживать весь день либо на тридцатиградусной жаре или трескучих морозах.



- Такие работники - на вес золота, - считает начальник 14-го участка Рушат Халилов. – У них особая подготовка, но не всякий на такую работу годится, да и мало находится охотников на нее.

Во время интервью мы заметили у дома подвыпившего мужчину из местных жителей. Он не отходил от жилищников, не уставая поучать и делать замечания. А те продолжали свое дело, ни разу не сорвавшись на грубость.



Знаки и атрибуты

- Влево! – кричит крановщику кровельщик Рифат Рахимов и для верности показывает рукой направление, куда он должен сдвинуть лебедку.

В доме на улице Ленина тоже идет очистка кровли, только с крана, потому что крыша - скатная. Место оцепили лентой, два сотрудника Треста жилищного хозяйства района смотрят, чтобы прохожие не шли в опасную зону. Сотрудники 12-го участка рассказывают, что в их ведении 349 скатных крыш, которые нуждаются в особой заботе.

- Наши кровельщики проходят специальную подготовку, работают со специальным снаряжением: страховочными поясами, альпинистскими стропами, рацией, - говорит мастер. – Но этого мало, высота покоряется не всем.

Рифат Рахимов в этом плане уникален – в профессии более 30 лет. За эти годы у него выработались своя система оповещения и ритуалы, и такая черта характера, как немногословность.

- Бесстрашный человек, трудяга, - охотно рассказывает про него водитель автогидпроподъемника Рифкат Мамлеев. – Бывает, за день приходится два раза менять ботинки и перчатки, намокающие от снега. Говорит, что так намашется ледорубом и лопатой, что после смены руки не поднимаются. Железо ломается от колки, а человек должен все выдержать.

- Работаем без выходных, особенно напряженными будут дни в феврале, при подготовке домов к весне. За день обслуживаем около 15 зданий или 1300-1400 погонных метров, - объясняет Рифат Рахимов.

После уборки снега с крыши его собирает трактор, после чего вывозят на специализированные полигоны и городской снегосплавный пункт.

Смотри вверх

- Мы заботимся о состоянии крыш жилых домов, козырьков подъездов и балконов, - уточняет Рушат Халилов. – А жители, которые самовольно установили навесы на балконах, обязаны сами своевременно очищать их.

В связи с этим собственникам квартир вручаются соответствующие уведомления. При нежелании или отсутствии возможности сбить образовавшийся лед самостоятельно необходимо заключить договор с эксплуатирующей организацией.

С виду безобидная сосулька, сорвавшись, способна покалечить и даже нанести травму, несовместимую с жизнью. Такую же опасность представляют снежные пласты. Стоит отметить, если они упадут с такого самовольно переоборудованного балкона, то за последствия придется отвечать именно собственнику.

Коммунальщики советуют соблюдать элементарные правила безопасности. При выходе из зданий обращайте внимание на скопление снега и льда на крышах и обходите стороной места возможного падения. Особое внимание следует уделить безопасности детей. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что случилось. Не теряя времени, нужно как можно скорее прижаться к стене или, наоборот, отбежать подальше от дома. Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и навис снег. Также необходимо помнить, что чаще всего сосульки появляются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. При их обнаружении необходимо обратиться в управляющую организацию. Каждое утро сотрудники коммунальных служб занимаются наведением порядка на наших улицах и дворах. Среди них - кровельщики, чей рабочий день всегда на высоте.По сложившейся традиции пожелав себе удачи, Ильдус Гайсин взобрался на крышу пятиэтажки и огляделся – внизу территории родного участка №14 ТЖХ Ленинского района. Сегодня - не комплексная чистка, а ликвидация сосулек. Закрепившись страховочным тросом за трубу, он подхватил веревку, закрепленную на поясе его напарника. Пока тот ловко сбивает ледяные сталактиты и снежные шапки, а Ильдус держит его. Снизу ситуацию контролирует третий участник бригады. Чтобы прохожие не попали под ледяную лавину, он зорко сторожит подходы.- Периметр дома в среднем составляет 140 погонных метров, которые нам надо пройти, - объясняет высотник. – В зависимости от сложности архитектуры здания за день успеваем обработать 6-7 домов, а их 117.Неванильное небоДесять лет назад он приехал в Уфу за лучшей долей из Чекмагушевского района. Тогда за работу в коммунальном хозяйстве обещали квартиры, и хотя эта мечта еще не осуществилась, коллектив стал родным. Сейчас ему 41 год, подрастают трое детей, которых он старается не пускать на крышу. Даже отдыхая, избегает гор.- Ремесло наше опасное, но везде можно найти риски,- улыбается он. – Привык, да и технику безопасности мы всегда соблюдаем.Работой кровельщик обеспечен круглый год. Летом они кроют крышу шифером, мягким кровельным материалом, чистят водостоки, латают дыры.Зимой - график во многом зависит от погоды. Так, на Новый год подтаяло, поэтому пришлось все каникулы без выходных бороться с ледяной «бахромой». Если идет снег, то крыша убирается комплексно. Оставлять сугробы опасно – материал может прохудиться и даже конструкции не выдерживают.Кровельщикам приходится выдерживать весь день либо на тридцатиградусной жаре или трескучих морозах.- Такие работники - на вес золота, - считает начальник 14-го участка Рушат Халилов. – У них особая подготовка, но не всякий на такую работу годится, да и мало находится охотников на нее.Во время интервью мы заметили у дома подвыпившего мужчину из местных жителей. Он не отходил от жилищников, не уставая поучать и делать замечания. А те продолжали свое дело, ни разу не сорвавшись на грубость.Знаки и атрибуты- Влево! – кричит крановщику кровельщик Рифат Рахимов и для верности показывает рукой направление, куда он должен сдвинуть лебедку.В доме на улице Ленина тоже идет очистка кровли, только с крана, потому что крыша - скатная. Место оцепили лентой, два сотрудника Треста жилищного хозяйства района смотрят, чтобы прохожие не шли в опасную зону. Сотрудники 12-го участка рассказывают, что в их ведении 349 скатных крыш, которые нуждаются в особой заботе.- Наши кровельщики проходят специальную подготовку, работают со специальным снаряжением: страховочными поясами, альпинистскими стропами, рацией, - говорит мастер. – Но этого мало, высота покоряется не всем.Рифат Рахимов в этом плане уникален – в профессии более 30 лет. За эти годы у него выработались своя система оповещения и ритуалы, и такая черта характера, как немногословность.- Бесстрашный человек, трудяга, - охотно рассказывает про него водитель автогидпроподъемника Рифкат Мамлеев. – Бывает, за день приходится два раза менять ботинки и перчатки, намокающие от снега. Говорит, что так намашется ледорубом и лопатой, что после смены руки не поднимаются. Железо ломается от колки, а человек должен все выдержать.- Работаем без выходных, особенно напряженными будут дни в феврале, при подготовке домов к весне. За день обслуживаем около 15 зданий или 1300-1400 погонных метров, - объясняет Рифат Рахимов.После уборки снега с крыши его собирает трактор, после чего вывозят на специализированные полигоны и городской снегосплавный пункт.Смотри вверх- Мы заботимся о состоянии крыш жилых домов, козырьков подъездов и балконов, - уточняет Рушат Халилов. – А жители, которые самовольно установили навесы на балконах, обязаны сами своевременно очищать их.В связи с этим собственникам квартир вручаются соответствующие уведомления. При нежелании или отсутствии возможности сбить образовавшийся лед самостоятельно необходимо заключить договор с эксплуатирующей организацией.С виду безобидная сосулька, сорвавшись, способна покалечить и даже нанести травму, несовместимую с жизнью. Такую же опасность представляют снежные пласты. Стоит отметить, если они упадут с такого самовольно переоборудованного балкона, то за последствия придется отвечать именно собственнику.Коммунальщики советуют соблюдать элементарные правила безопасности. При выходе из зданий обращайте внимание на скопление снега и льда на крышах и обходите стороной места возможного падения. Особое внимание следует уделить безопасности детей. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что случилось. Не теряя времени, нужно как можно скорее прижаться к стене или, наоборот, отбежать подальше от дома. Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и навис снег. Также необходимо помнить, что чаще всего сосульки появляются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. При их обнаружении необходимо обратиться в управляющую организацию.

Автор: Зиля БАДРИЕВА

Фото: Риты ИШНИЯЗОВОЙ

Номер газеты: №7 (3731) от 02.02.2017

Уфимские ведомости Вторник №6 (3730) от 31.01.2017 Уфимские ведомости Четверг №7 (3731) от 02.02.2017









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