

Нарушители поневоле?



Оставив ребенка ждать в очереди, мужчина вернулся за документами. И увидел, как его автомобиль уже затаскивают на платформу грузовика. Что верно, то верно: рядом запрещающий знак. Машину удалось оставить, отделался штрафом. И все бы ничего, но нарушителем Александр стал поневоле: места для законной стоянки рядом просто нет.

Республиканская больница - одна из «болевых точек» на улицах города. За день ее посещает свыше тысячи человек, в большинстве иногородние. И вопрос о стоянке стоит очень остро. Приезжие либо оставляют машины за тридевять земель, либо выстраиваются еще одним рядом у обочин, что очень мешает дорожному движению. А как же быть тем, кто не может ходить, например, колясочникам?

- Само собой, для маломобильных граждан мы открываем проезд. Просто нужно показать охраннику документ по инвалидности. Таких больных поступает от 10 до 15 за смену, - говорит заместитель главного врача Марсель Газизов.

- А что делать остальным?

- Единственное, чем смогли помочь, – обустроили внутреннюю стоянку для сотрудников на 250 мест, хоть как-то разгрузив квартал. Поймите правильно, отдать нашу территорию под парковку невозможно. Во-первых, нарушим пожарную безопасность. Во-вторых, это серьезно помешает каретам «скорой помощи».

Спорить с этим сложно, да и не вместит больничный двор десятки и сотни машин. Обойдя вокруг лечебных корпусов, свободное место мы находим лишь на углу Кустарной и Революционной. Понаблюдав, делаем вывод: первым рядом стоят в основном «местные» легковушки. Занято все и в близлежащих дворах. Вот и приходится гостям столицы выкручиваться кто как может.

О том, что может им грозить, рассказала инспектор ОГИБДД по городу Уфе Альбина Кадикова.

- Два года назад в действие вступили новые правила. Отмечу, изменения направлены на защиту прав автомобилистов. Так, если водитель успел вовремя вернуться, машина остается при нем. Но штраф в размере 1,5 тысячи рублей все же будет выписан.

- Когда актуален риск на время расстаться с автомобилем?

- Например, если вы встали под табличкой «Работает эвакуатор». Есть и другие статьи КоАП, например: остановка на местах для инвалидов, пешеходном переходе или тротуаре. То же касается и площадок общественного транспорта, трамвайных путей и второго ряда. В зависимости от конкретных случаев, размер взыскания может достигать и 5000 рублей. Учитывая ситуацию в районе РКБ, скажу: мы входим в положение и эвакуируем лишь в крайних случаях.

Конечно, парковка «вторым рядом» - нарушение, серьезно затрудняющее проезд. Но огороженных по соседству всего две: на Кирова, 99/3 «А», да у сквера 50 лет Победы. То есть, пешком идти чуть ли не более километра…

Актуальна данная проблема и в других частях города, хотя для ликвидации ее предпринимается ряд шагов. Так, в мэрии разработали проект многоуровневых роботизированных парковок на 200-300 мест каждая. По замыслу, автомобили должны подниматься лифтами, что экономит место. Территории возведения комплексов (всего их шесть) выбраны на основе данных многомесячного анализа транспортных потоков. Переместить вопрос в практическую плоскость поможет инвестор, которого, к сожалению, пока нет. Известно, что такая практика успешно применяется, реализована она, например, в Москве.

P.S.: С недавних пор директором МБУ по благоустройству и содержанию автопарковочных мест назначен Владимир Петров. Комментарий этой службы по сложившейся ситуации – в ближайших номерах газеты.



Корзинка: По данным ГИБДД, в прошлом году в Уфе к ответственности за нарушение правил парковки привлечено 33 325 автомобилистов. В 29 020 случаях машины доставлены на штрафстоянку. - Мы с сыном в очередной раз приходим на прием к хирургу в РКБ. Обычно я веду его под руку, а супруга остается в машине, на случай появления эвакуатора, - делится житель Чишмов Александр Маринов, - но в этот раз пришлось ехать без жены.Оставив ребенка ждать в очереди, мужчина вернулся за документами. И увидел, как его автомобиль уже затаскивают на платформу грузовика. Что верно, то верно: рядом запрещающий знак. Машину удалось оставить, отделался штрафом. И все бы ничего, но нарушителем Александр стал поневоле: места для законной стоянки рядом просто нет.Республиканская больница - одна из «болевых точек» на улицах города. За день ее посещает свыше тысячи человек, в большинстве иногородние. И вопрос о стоянке стоит очень остро. Приезжие либо оставляют машины за тридевять земель, либо выстраиваются еще одним рядом у обочин, что очень мешает дорожному движению. А как же быть тем, кто не может ходить, например, колясочникам?- Само собой, для маломобильных граждан мы открываем проезд. Просто нужно показать охраннику документ по инвалидности. Таких больных поступает от 10 до 15 за смену, - говорит заместитель главного врача Марсель Газизов.- А что делать остальным?- Единственное, чем смогли помочь, – обустроили внутреннюю стоянку для сотрудников на 250 мест, хоть как-то разгрузив квартал. Поймите правильно, отдать нашу территорию под парковку невозможно. Во-первых, нарушим пожарную безопасность. Во-вторых, это серьезно помешает каретам «скорой помощи».Спорить с этим сложно, да и не вместит больничный двор десятки и сотни машин. Обойдя вокруг лечебных корпусов, свободное место мы находим лишь на углу Кустарной и Революционной. Понаблюдав, делаем вывод: первым рядом стоят в основном «местные» легковушки. Занято все и в близлежащих дворах. Вот и приходится гостям столицы выкручиваться кто как может.О том, что может им грозить, рассказала инспектор ОГИБДД по городу Уфе Альбина Кадикова.- Два года назад в действие вступили новые правила. Отмечу, изменения направлены на защиту прав автомобилистов. Так, если водитель успел вовремя вернуться, машина остается при нем. Но штраф в размере 1,5 тысячи рублей все же будет выписан.- Когда актуален риск на время расстаться с автомобилем?- Например, если вы встали под табличкой «Работает эвакуатор». Есть и другие статьи КоАП, например: остановка на местах для инвалидов, пешеходном переходе или тротуаре. То же касается и площадок общественного транспорта, трамвайных путей и второго ряда. В зависимости от конкретных случаев, размер взыскания может достигать и 5000 рублей. Учитывая ситуацию в районе РКБ, скажу: мы входим в положение и эвакуируем лишь в крайних случаях.Конечно, парковка «вторым рядом» - нарушение, серьезно затрудняющее проезд. Но огороженных по соседству всего две: на Кирова, 99/3 «А», да у сквера 50 лет Победы. То есть, пешком идти чуть ли не более километра…Актуальна данная проблема и в других частях города, хотя для ликвидации ее предпринимается ряд шагов. Так, в мэрии разработали проект многоуровневых роботизированных парковок на 200-300 мест каждая. По замыслу, автомобили должны подниматься лифтами, что экономит место. Территории возведения комплексов (всего их шесть) выбраны на основе данных многомесячного анализа транспортных потоков. Переместить вопрос в практическую плоскость поможет инвестор, которого, к сожалению, пока нет. Известно, что такая практика успешно применяется, реализована она, например, в Москве.P.S.: С недавних пор директором МБУ по благоустройству и содержанию автопарковочных мест назначен Владимир Петров. Комментарий этой службы по сложившейся ситуации – в ближайших номерах газеты.Корзинка: По данным ГИБДД, в прошлом году в Уфе к ответственности за нарушение правил парковки привлечено 33 325 автомобилистов. В 29 020 случаях машины доставлены на штрафстоянку.

Автор: Иван БЕГМА

Фото: Риты ИШНИЯЗОВОЙ

Номер газеты: №7 (3731) от 02.02.2017

Уфимские ведомости Вторник №6 (3730) от 31.01.2017 Уфимские ведомости Четверг №7 (3731) от 02.02.2017









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