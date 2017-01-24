

Нужно ли приватизировать дачу





- Игорь Михайлович, в наступившем году вступили в силу нововведения в законодательство о недвижимости. Какие изменения уже успели коснуться наших граждан?

- Во-первых, сократились сроки регистрации сделок. Для постановки объекта на кадастровый учет – с десяти до пяти рабочих дней, для госрегистрации прав - с десяти до семи. А для удобства предпринимателей во втором зале офиса МФЦ в Уфе на ул. 50 лет СССР, 30/5 открыты пять окон для приема заявлений от юридических лиц в сокращенные сроки, что существенно экономит их время.

Во-вторых, теперь есть возможность одновременного осуществления кадастрового учета и регистрации прав. Только за 10 дней с начала года, по новому законодательству мы обработали и отправили на выдачу более 1000 сделок по единой учетно-регистрационной процедуре.

Теперь нотариусы обязаны подавать нам сведения о тех, кто унаследовал недвижимость, а ЗАГСы – обо всех умерших. Что также послужит заслоном мошенническим действиям с объектами недвижимости.

- Есть ли возможность оформлять документы дистанционно?

- Мы призываем жителей активнее сдавать документы на госрегистрацию именно в электронном виде, для чего созданы все условия. С декабря прошлого года в зале приема Управления по адресу: ул. Ленина, 70 функционирует Центр консультирования, в котором организована выдача электронных цифровых подписей (для этого необходимы паспорт, СНИЛС и ИНН заявителей), прием и оцифровка документов, подача на регистрацию прав. Сроки - от нескольких часов до 1-2 рабочих дней в зависимости от скорости поступления государственной пошлины. Готовые документы придут на адрес электронной почты заявителя, так что обращаться в офис приема документов нужно всего один раз. Сегодня «электронная подача» – реальный способ сокращения сроков проведения сделок с недвижимостью.



- Каковы новые правила приватизации дачных домиков?

- С нового года закончилась возможность оформления недвижимости на основании декларации. С 1 января для регистрации права на садовые, дачные домики необходимо представлять технический план, который составляется кадастровым инженером.

Впрочем, «дачная амнистия» особым спросом и не пользовалась. Не так уж много желающих было регистрировать свои небольшие дома. Каждый для себя сам решает, есть ли такая необходимость. В том числе и по земельному участку в садовом товариществе, ведь в целом земля эта все равно зарегистрирована госактом за объединением. Хотя, конечно, лучше оформить все в надлежащем виде, чтобы избежать, например, споров с соседями.



- Бесплатная приватизация жилья завершается 1 марта. Что посоветуете жителям республики?

- Как показывает общероссийская статистика, все, кто хотел оформить квартиру за 25 лет, в течение которых программа приватизации жилья существует, уже сделал. Остались в основном те, где приватизация невозможна в силу ряда причин или по личной незаинтересованности нанимателя.

Но все же Управление рекомендует гражданам воспользоваться своим правом иначе граждане, живущие по договору социального найма, не смогут его продать, обменять, передать по наследству.

Остается чуть больше месяца до завершения бесплатной приватизации жилья. Нужно до 1 марта подать заявление в уполномоченный орган (в Уфе - Управление земельных и имущественных отношений администрации города, в муниципалитетах – районные администрации), выразив тем самым свое волеизъявление. Далее, даже если срок программы приватизации истек, возможно обратиться в Росреестр за оформлением своих прав по договору передачи жилья в собственность.



- Некоторые уфимцы считают, что в связи с нововведениями могут отобрать земельные участки. Так ли на самом деле обстоит дело?



- Государство не ставит задачу отбирать у граждан их имущество. Задача в том, чтобы люди оформили недвижимость и платили налоги. К тому же регистрация права на участок дает ряд преимуществ – например, облегчает распоряжение им.

Только владельцев частных домов и личных подсобных хозяйств в республике около миллиона. Из них, по нашим данным, не внесены в реестр сведения о собственниках по более чем 150 тысячам участков, 121 тысячу мы детально проанализировали. Как правило, большинство владельцев имеют хоть какой документ, подтверждающий передачу им участка – старое свидетельство, госакт, свидетельство о наследстве. По сути, им нужно только предъявить сей документ в Росреестр и оформить недвижимость в собственность по современным требованиям.

Данные нововведения направлены, в первую очередь, на установление порядка в сфере земельно-имущественных отношений и обязывают всех обладателей уведомить уполномоченные госорганы о наличии документов на них.

Подчеркну, что они затрагивают не только садоводов и дачников, но и всех владельцев неоформленной надлежащим образом недвижимости.

Если оказывается, что участок в кадастре числится, а права на него не оформлены, он выставляется муниципалитетом на торги. Описанный порядок касается те, которые поставлены на учет до марта 2008 года. Если это произошло позже, аналогичный механизм запускается в течение пяти лет. Другой распространенный вариант, – когда дом в собственность оформлен, а земельный участок, на котором он находится, - нет. В этом случае собственник получит уведомление о необходимости оформить землю в течение шести месяцев. Если он этого не сделает, участок снимут с кадастрового учета, и он отойдет муниципалитету.

С 2018 года то же самое будет касаться неоформленных домов и других строений - сведения об объектах капитального строительства без прав Росреестр также будет направлять в муниципалитет. Процесс начнется по истечении пяти лет с момента присвоения кадастрового номера. Касается это всех строений, учтенных в кадастре, но не зарегистрированных. Причем не имеет значения, оформлена земля под домом или нет.

Муниципалитет, в свою очередь, сможет забрать «бесхозяйное» строение в собственность и распоряжаться им по своему усмотрению, вплоть до сноса.



- Стоит ли банкротиться рядовым гражданам? Вступивший новый закон вызывает много противоречивий.

- Как бы ни была заманчива перспектива ухода от обязательств по оплате долгов, хотелось бы предостеречь от необдуманных действий. Ведь в последующем в течение ряда лет нельзя будет занимать определенные должности и брать кредиты в банках. Хотя, думаю, пятью годами дело не ограничится. Скорее всего, заем и ответственную работу уже не предоставят никогда. К тому же фактически вся хозяйственно-бытовая часть жизни гражданина проходит под контролем финансового управляющего, кредиторов и судебных органов.



- Как влияет кадастровая стоимость на налоги?

- На мой взгляд, оплата налога по кадастровой стоимости вполне справедлива и носит в себе некий элемент налога на роскошь. Учитывая, что при начислении налога предусмотрены вычеты (50 квадратных метров для домов и 20 – для квартир), те, у кого домики 50 «квадратов», вообще освобождены от его уплаты. Также в квартирах - 20 квадратных метров не облагается налогом. Получается, что больше платит тот, кто богаче, у кого большой по площади коттедж или квартира.



- Кто не вправе требовать справки из Росреестра сегодня?

- К настоящему времени принятые меры по переходу на электронное взаимодействие с органами местного самоуправления и республиканскими органами власти позволили увеличить долю запросов о предоставлении сведений от них до 97 процентов. Это радует, так как указанные органы не перекладывают обязанность по получению сведений из Росреестра на граждан, а делают это самостоятельно.

Ныне году хотим поработать с РКЦ, начисляющим квартплату, с ресурсоснабжающими организациями. Гражданам приходится для уточнения сведений запрашивать у нас справки для них в бумажном виде. Было бы гораздо удобнее, чтобы эти организации сведения о владельцах имущества получали у нас сами.

Регистраторы Управления при проведении правовой экспертизы проверяют все представленные документы на подлинность, что занимает время. В текущем году надеемся наладить взаимодействие со всеми органами местного самоуправления по предоставлению нам сведений о выданных разрешениях на строительство объекта и на ввод в эксплуатацию через специальный разработанный нами информационный модуль. Что позволит сократить сроки регистрационных действий. К примеру, обратится к нам предприниматель, чтобы оформить объект, а у нас уже есть все необходимые данные, не нужно запрашивать и ждать. С Уфой мы уже по такой схеме работаем. Новые законы знать необходимо, чтобы комфортно пользоваться своим имуществом и экономить семейный бюджет. На актуальные вопросы отвечает руководитель Управления Росреестра по РБ Игорь Шеляков.- Игорь Михайлович, в наступившем году вступили в силу нововведения в законодательство о недвижимости. Какие изменения уже успели коснуться наших граждан?- Во-первых, сократились сроки регистрации сделок. Для постановки объекта на кадастровый учет – с десяти до пяти рабочих дней, для госрегистрации прав - с десяти до семи. А для удобства предпринимателей во втором зале офиса МФЦ в Уфе на ул. 50 лет СССР, 30/5 открыты пять окон для приема заявлений от юридических лиц в сокращенные сроки, что существенно экономит их время.Во-вторых, теперь есть возможность одновременного осуществления кадастрового учета и регистрации прав. Только за 10 дней с начала года, по новому законодательству мы обработали и отправили на выдачу более 1000 сделок по единой учетно-регистрационной процедуре.Теперь нотариусы обязаны подавать нам сведения о тех, кто унаследовал недвижимость, а ЗАГСы – обо всех умерших. Что также послужит заслоном мошенническим действиям с объектами недвижимости.- Есть ли возможность оформлять документы дистанционно?- Мы призываем жителей активнее сдавать документы на госрегистрацию именно в электронном виде, для чего созданы все условия. С декабря прошлого года в зале приема Управления по адресу: ул. Ленина, 70 функционирует Центр консультирования, в котором организована выдача электронных цифровых подписей (для этого необходимы паспорт, СНИЛС и ИНН заявителей), прием и оцифровка документов, подача на регистрацию прав. Сроки - от нескольких часов до 1-2 рабочих дней в зависимости от скорости поступления государственной пошлины. Готовые документы придут на адрес электронной почты заявителя, так что обращаться в офис приема документов нужно всего один раз. Сегодня «электронная подача» – реальный способ сокращения сроков проведения сделок с недвижимостью.- Каковы новые правила приватизации дачных домиков?- С нового года закончилась возможность оформления недвижимости на основании декларации. С 1 января для регистрации права на садовые, дачные домики необходимо представлять технический план, который составляется кадастровым инженером.Впрочем, «дачная амнистия» особым спросом и не пользовалась. Не так уж много желающих было регистрировать свои небольшие дома. Каждый для себя сам решает, есть ли такая необходимость. В том числе и по земельному участку в садовом товариществе, ведь в целом земля эта все равно зарегистрирована госактом за объединением. Хотя, конечно, лучше оформить все в надлежащем виде, чтобы избежать, например, споров с соседями.- Бесплатная приватизация жилья завершается 1 марта. Что посоветуете жителям республики?- Как показывает общероссийская статистика, все, кто хотел оформить квартиру за 25 лет, в течение которых программа приватизации жилья существует, уже сделал. Остались в основном те, где приватизация невозможна в силу ряда причин или по личной незаинтересованности нанимателя.Но все же Управление рекомендует гражданам воспользоваться своим правом иначе граждане, живущие по договору социального найма, не смогут его продать, обменять, передать по наследству.Остается чуть больше месяца до завершения бесплатной приватизации жилья. Нужно до 1 марта подать заявление в уполномоченный орган (в Уфе - Управление земельных и имущественных отношений администрации города, в муниципалитетах – районные администрации), выразив тем самым свое волеизъявление. Далее, даже если срок программы приватизации истек, возможно обратиться в Росреестр за оформлением своих прав по договору передачи жилья в собственность.- Некоторые уфимцы считают, что в связи с нововведениями могут отобрать земельные участки. Так ли на самом деле обстоит дело?- Государство не ставит задачу отбирать у граждан их имущество. Задача в том, чтобы люди оформили недвижимость и платили налоги. К тому же регистрация права на участок дает ряд преимуществ – например, облегчает распоряжение им.Только владельцев частных домов и личных подсобных хозяйств в республике около миллиона. Из них, по нашим данным, не внесены в реестр сведения о собственниках по более чем 150 тысячам участков, 121 тысячу мы детально проанализировали. Как правило, большинство владельцев имеют хоть какой документ, подтверждающий передачу им участка – старое свидетельство, госакт, свидетельство о наследстве. По сути, им нужно только предъявить сей документ в Росреестр и оформить недвижимость в собственность по современным требованиям.Данные нововведения направлены, в первую очередь, на установление порядка в сфере земельно-имущественных отношений и обязывают всех обладателей уведомить уполномоченные госорганы о наличии документов на них.Подчеркну, что они затрагивают не только садоводов и дачников, но и всех владельцев неоформленной надлежащим образом недвижимости.Если оказывается, что участок в кадастре числится, а права на него не оформлены, он выставляется муниципалитетом на торги. Описанный порядок касается те, которые поставлены на учет до марта 2008 года. Если это произошло позже, аналогичный механизм запускается в течение пяти лет. Другой распространенный вариант, – когда дом в собственность оформлен, а земельный участок, на котором он находится, - нет. В этом случае собственник получит уведомление о необходимости оформить землю в течение шести месяцев. Если он этого не сделает, участок снимут с кадастрового учета, и он отойдет муниципалитету.С 2018 года то же самое будет касаться неоформленных домов и других строений - сведения об объектах капитального строительства без прав Росреестр также будет направлять в муниципалитет. Процесс начнется по истечении пяти лет с момента присвоения кадастрового номера. Касается это всех строений, учтенных в кадастре, но не зарегистрированных. Причем не имеет значения, оформлена земля под домом или нет.Муниципалитет, в свою очередь, сможет забрать «бесхозяйное» строение в собственность и распоряжаться им по своему усмотрению, вплоть до сноса.- Стоит ли банкротиться рядовым гражданам? Вступивший новый закон вызывает много противоречивий.- Как бы ни была заманчива перспектива ухода от обязательств по оплате долгов, хотелось бы предостеречь от необдуманных действий. Ведь в последующем в течение ряда лет нельзя будет занимать определенные должности и брать кредиты в банках. Хотя, думаю, пятью годами дело не ограничится. Скорее всего, заем и ответственную работу уже не предоставят никогда. К тому же фактически вся хозяйственно-бытовая часть жизни гражданина проходит под контролем финансового управляющего, кредиторов и судебных органов.- Как влияет кадастровая стоимость на налоги?- На мой взгляд, оплата налога по кадастровой стоимости вполне справедлива и носит в себе некий элемент налога на роскошь. Учитывая, что при начислении налога предусмотрены вычеты (50 квадратных метров для домов и 20 – для квартир), те, у кого домики 50 «квадратов», вообще освобождены от его уплаты. Также в квартирах - 20 квадратных метров не облагается налогом. Получается, что больше платит тот, кто богаче, у кого большой по площади коттедж или квартира.- Кто не вправе требовать справки из Росреестра сегодня?- К настоящему времени принятые меры по переходу на электронное взаимодействие с органами местного самоуправления и республиканскими органами власти позволили увеличить долю запросов о предоставлении сведений от них до 97 процентов. Это радует, так как указанные органы не перекладывают обязанность по получению сведений из Росреестра на граждан, а делают это самостоятельно.Ныне году хотим поработать с РКЦ, начисляющим квартплату, с ресурсоснабжающими организациями. Гражданам приходится для уточнения сведений запрашивать у нас справки для них в бумажном виде. Было бы гораздо удобнее, чтобы эти организации сведения о владельцах имущества получали у нас сами.Регистраторы Управления при проведении правовой экспертизы проверяют все представленные документы на подлинность, что занимает время. В текущем году надеемся наладить взаимодействие со всеми органами местного самоуправления по предоставлению нам сведений о выданных разрешениях на строительство объекта и на ввод в эксплуатацию через специальный разработанный нами информационный модуль. Что позволит сократить сроки регистрационных действий. К примеру, обратится к нам предприниматель, чтобы оформить объект, а у нас уже есть все необходимые данные, не нужно запрашивать и ждать. С Уфой мы уже по такой схеме работаем.

Автор: Зарина ХАНОВА

Номер газеты: №5 (3729) от 26.01.2017

Уфимские ведомости Вторник №4 (3728) от 24.01.2017 Уфимские ведомости Четверг №5 (3729) от 26.01.2017









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